Як нам далі триматися? Як нам триматися довго-довго? Як нам чинити росії спротив десятиріччями,

вже приїхали. Тепер доведеться. Ми дожили до того, що або вводимо загальний військовий обов’язок, служать усі

або неілюзорно маячать великі неприємності.

ці питання не до влади. Ці питання до вас, до нас усіх, хто залишився в Україні



Щоб стояти роками, десятиріччями, у нас нема іншого вибору як відновлення загального військового обов’язку

виходу нема – треба створити систему, яка дозволить країні вистояти проти більш потужного противника.

комплекс мір мотивування і примусу для масового залучення громадян

тоді зможемо жити і боротися в безперервному циклі: мобілізація – служба – звільнення в резерв

Висновок – ми повинні розподілити тягар війни на більшу кількість залучених. А не на 10%, які зараз захекано тягнуть це ярмо

мова йде НЕ про демобілізацію, а про звільнення в резерв, щоб воїни відновили сили і були здатні битися далі

саме тому нам і треба частіше робити ротацію в циклі "війна – цивільне життя", тому що війна такого масштабу!



Так як зараз - не витягнемо

Але чому з цього приводу суцільна тиша в інфо-просторі?

Більше так не можна. Закликаю почати про це писати, казати, сперечатися, кричати, штурхати

Дмитро Удовицький3 год ·За всіма бурхливими обговореннями минулих днів, так ніхто і не сказав чомусь головне. Ну, може і сказав, але десь тихо-тихо і я широкого обговорення цього питання не бачив.незалежно від того буде до нас в поточному часі прихильний Трамп чи боженька?Я не знаю чому зараз з усіх утюгів лунає про що завгодно, але не про це. Про те що ми єдині навколо головнокомандувача чув. Що ми нащадки великих героїв. Що імператор Палпатін мудак. Що всі ситхи мудаки. Що червону калину знову піднімемо. Це все почув. А про те, що ну ок, як жеж ми будемо пиздячитись далі – ні, не почув.Питання це просто великими палаючими літерами вже написано на небі. Звісно суспільство звикло жити за принципом "не дивіться угору", але, покажемо Ізраїлю як треба налагоджувати справжній національний спротив,Навіть не хочу обговорювати які саме.Я розумію, що і попри серйозну загрозу прості люде не хочуть це питання обговорювати, але давайте напружимося і побудемо дорослими. І. Що саме ви будете вимагати від проводу держави. На що ви самі згодні. А навіть якщо ви і не згоді, бо воно ссикотно самому брати зброю, то що все одно треба зробити, якщо уявити, що не ви, а хтось інший це зробить за вас?Питання організації довготривалого спротиву було актуальне і в 2014 році. Але тоді вдалося створити систему, яка відповідала на нагальні виклики того часу. Кожній задачі – свої гроші і зусилля. Коли в 2021 році стало зрозуміло, що ситуація погіршується і повномасштабне вторгнення невідворотнє, необхідно було негайно цю систему перероблювати. Тоді на це закрили очі. Але те, що це не зроблено і в 2025 році, не означає що це питання треба ігнорувати.. Як в Ізраїлі. Як в Південній Кореї. Як в Тайвані. Як у тих, хто призвичаївся жити поруч з потужним їбанутим сусідом.Зараз у нас ось як. Прибігли добровольці. Біжимо. Ще біжимо. Хтось вже захекався, впав, лежить, його тягнуть. Ще хтось впав. Чим довше біжимо – більше людей падають і падають. Ті хто ще рухаються тягнуть їх за собою. СЗЧ, хворі, просто смертельно втомлені люди. Загальна швидкість падає. Втома наростає. Хтось зверху кричить – швидше! Швидше! Догана, нах!Серед бігучих починають лунати голоси – цей, тойво, хлопці, замініть нас. Серед тих, хто може замінити – перелякані погляди і мертва тиша. Зверху, від тих хто відповідальний за налагодження процесу руху, кажуть – швидше, швидше біжіть, бля! Бачите яке у нас погане суспільство? Не хоче вам допомагати. Біжіть швидше! Тобто це не вони винні, що не змогли побудувати працюючу систему – це громадяни такі погані їм дісталися. Що ж тут поробиш? А раз це громадяни погані, то й зробити нічого не можна. Так завжди кажуть погані танцюристи, керівники міст і керівники країни. Не голосуйте за таких більше, будь ласка. Якщо ті вибори взагалі колись будуть.Давайте про це поговоримо раціонально, без емоцій. Може ви 30-річний рекс або кадровий професійний військовий? Тоді ви скажете – та тю! А чого не бігти? Я ж біжу, мені норм. І ви біжить. Що це за піздьож – "не могу"? Війна ж. Повинен!Але може ви погодитесь, що усі люди різні? Усі люди різні! Коли тобі 50+, то бігти три роки – це така собі ідея. А якщо 55-60? Звісно більшості в будь якому віці тягнути так довго таке навантаження не по силах.До біса емпатію. Вона людям може й потрібна, але в контексті питання важливо те, що ефективність системи в цілому починає суттєво падати. Тут виникає питання – а чого ж ми пройобуємо росії? І дивно – чому? Але більшість не може на це питання відповісти. З гори кажуть "нам союзники зброї не дали". Ок, зброя потрібна. Але чому взагалі ігнорується той факт, що 50% (на глаз кажу) тих, хто цю зброю застосовує, сядуть, закриють голову руками і скажуть – "єбісь воно все конем!". Тому що сил нема. Це ж людська природа, фізіологія, хіба не очевидно? Так чому ми пройобуємо?Ладно, ок. Може ви вирішили, що армія без вас обійдеться? Що ви не народжені для війни. Про ваше рішення нічого не скажу – ми ж домовилися раціонально порозмовляти. Але може й ви погодитесь, що Україна повинна вистояти? Хай без вашої участі. Хай хтось інший напружиться, алеЩо це за система? Яка вона? Тут може скластися враження, що я підводжу до теми про Чіткі терміни служби. Ніт. Питання набагато ширше.Світом керує закон про причинно-наслідкові зв’язки. Чіткі терміни служби у будь якому випадку не є самостійним питанням. Це тільки один з факторів, який описує систему довготривалого спротиву. Інші фактори –до цієї системи.Ще раз. Негайно, учора, позавчора повинна була бути створена система загального військового обов’язку, яка залучить до спротиву максимальну кількість людей. Чоловіків і жінок. Ось– цивільне життя – мобілізація – служба – звільнення в резерв – цивільне життя і т.д.Ось на цьому місці, на якомусь етапі життєвого циклу країни, й виникає питання чітких термінів служби, але це НЕ питання "поверніть мені тата" чи "поверніть мені чоловіка". Ми ж домовилися без емоцій? Це питання виживання Країни.Подивіться на це коло і подумайте – хто тоді перший впаде? Ми чи росія? А зараз як? Отож. Вони потужніші, у них більше людей і грошей. Висновок?і на стогін яких веніславський ссить в очі – "заєбок, ви тут до виходу на кордони 91-го року", а інші вже настільки відсторонилися, що знову трясуть хуями в театральних виставах, а в школах про ЗСУ забули та навіть на 6 грудня чи 24 лютого відсутні тематичні події з цього приводу.Стефанчук і веніславський нам жопами кажуть, що "де ви бачили демобілізацію під час війни такого масштабу?" і що "ось в 1918 році уряд провів демобілізацію, а ви знаєте чим це закінчилося". І це відкрита брехня. По-перше,. Вони навмисно підсовують слово "демобілізація", щоб пояснити чому вони не хочуть робити працюючу систему. Хіба це не іспанський сором кожного разу слухати цю брехню і вдавати що все норм? По-друге, так. Здається це настільки очевидно, що і сперечатися нема про що.Ну, зрозуміло чому мовчить налякана більшість – нуєгонахуй самому вдягати піксель в цих умовах. Зрозуміло, чому мовчить влада – вони сподіваються, що якось само обійдеться, а більшість чіпати не можна, бо то електорат, а коли-небудь вибори да будуть. Але хоч якійсь відсоток адекватних топ-спікерів в країні залишився? Депутатів? Журналістів? Військових? Як погуглиш по темі – про що завгодно пишуть, але не про найважливіше. Придушені голоси лунають час від часу, але занадто мало і тихо. Бля, не треба так. Проїбемо ж все.Таке враження, що ця тиша в обговоренні найважливішого пояснюється тим, що буквально усі, навіть найрозумніші, розраховують пропітляти між капельками ссанини, яка зараз нас потужно зрошує. Ну ок, може і доведеться пітляти. Але це не знімає необхідності побудування системи загального військового обов’язку.На яких засадах повинна будуватися система загального військового обов’язку? З якого по який вік залучати? Ось тут треба широка постійна безперервна дискусія і негайні дії. Скоріш за все знадобиться кілька ітерацій в результаті яких ми наблизимося до працюючої схеми. Робіть щось вже зараз! Не спрацювало? Обговорюємо знову і міняємо підходи. Хоча якось вже страшно казати, що в 2025 треба терміново робити те, що було терміново в 2021 році.Головне – не ховати голову в пісок. І не пиздюнькати популістські гасла в розрахунку на електорат. Мова йде про виживання країни. Мобілізувати з 18 чи з 20 років? Можливо. На такий вік знайдеться служба і без штурму посадок. Ось тут аргументовано пишуть про це:Мобілізувати дідів до 60? До 55 років? Можливо. Все повинно бути пораховано. Але тільки без піздежу типу "цих людей можна залучати на тилові або штабні посади". Сука, ті хто таке каже – ви хоч в армії служили? Які, бля, тилові або штабні посади? По перше, посад, на яких не треба щось важке таскати кратно менше, ніж людей, які на ці посади хотіли б сісти. А ще є жінки або поранені, яким ці посади також треба. По друге, 55+ річний дядько на тиловій посаді багато натаскає ящиків з БК на складі? Скільки фур він завантажить? Багато він накопає окопів? А зможе він водієм кілька діб за кермом пробути? А хай навіть на командному пункті в умовах значного психоемоційного навантаження довго він зможе адекватно обробляти інформацію перед тим як скаже – пішло воно все нахуй?А якщо він/вони це скажуть, то ви теж будете розраховувати на переможеньку? І у вас знову не виникає питання чому ж ми пройобуємо росії? Ти ба, дійсно ж чому? Життя не так влаштовано як оті веніславські кажуть. Звідки їм знати - ані самі вони, ані їх сини в бліндажах не сидять.Я розумію, що "трускавецька школа економіки" не здатна вирішувати такі питання. А може їм похуй. Вони ж так і казали з самого початку, ще на етапі виборчих перегонів. Це ж "Квартал-95", чого ви хотіли? І хоча я це розумію, все одно кожного ранку я починаю день з пошуку новин, що "ми взялися за розум". Без результату звісно. Можливо тому й тиша в інфопросторі – ну типу раз все одно не допоможе, то чого вже про це розмовляти, хай воно само якось порішається, чи шо, бо самі ми не здатні.Але досить!. Будемо мовчати – проїбемо усе.