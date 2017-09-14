СКОРО У ВАС НЕ БУДЕ ДРУЗІВ КРІМ БАНДИТІВ Тепер і ми зрозуміли хто такий той провокатор венс…
Але мене дуже вразила смілива і дуже гідна відповідь цьому піжону міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Це варто згадати саме зараз. Бо не одним нам ці провокатори плюнули в душу: – «Я зараз палаю від люті. Мене нудить.
Адміністрація, яка активно намагається позбавити жінок фізичної автономії.
Адміністрації, яка переслідує ту саму масову депортацію іммігрантів, яку Європа спостерігала в Німеччині 1930-х років.
Він приїхав до Європи, щоб вилити свою християнсько-фaшистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи.
Для довідки 6000 українських солдатів служать разом із американськими солдатами в Іраку.
Ганьба йому. Ганьба людині, яка ухилилася від заклику і не відслужила жодного дня, захищаючи свою країну. Він боягуз, і я з радістю назвав би його так в обличчя.
Наша допомога у ВВП вже перевищує допомогу США, як і Польща, Німеччина, Фінляндія та інші.
З Вашого дозволу трохи надьоргав цитат Значить кажете християнсько-фашистська жовч? )))
Хоче відмінити право жінок на аборт? Ужас..
6000 українських солдатів зараз в іраку?
Ганьба людині яка ухилилась від заклику? Там на сша вже напали? Може Венс боронив сша на економічному фронті? Нізя ж так одразу - ганьба! Так мож чортідочого договоритись...
Да просто черговий ієзуїт.
*Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість постачання далекобійних ракет Taurus в Україну на тлі звісток про те, що США дозволили Україні завдавати ударів їхньою зброєю по Росії.
Европа без Германии ничего не решает. Макарон только на словах помошник. По факту помощи в 2р меньше, чем от Германии. Остальные тоже на 5 копеек помогли. Как Мерц скажет так и будет. Готова ли Германия компенсировать всё что давали штаты? про остальных даже не спрашиваю. анонсированные 20 ярдов это на 3-4 месяца войны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Далі буде опис , що разом з Бетоном та іншими буде звертатися негайно у Раду про відкриття кордонів , бо тут більш робити нема чого . Деякі напишуть шо у кішені при перетину кордона не заглядати . Що не можна докоряти ,торкатися тих хто не воював і був проти мобілізації (ми тут ні до чого , бо ми ховались як могли ). Цікавий час ....
Вибачте, але на відміну від багатьох лицемірів, чия позиція стосовно мобілізації, кордонів, прав і обов'язків залежить від того, чи говорять вони про сторонніх людей або про себе та своїх дітей, позиція деяких форумчан з цих питань не змінюється в залежності від того, що сказав або не сказав Трамп чи інший іноземний лідер.
andrijk777 написав:У 2023 році імпорт товарів та послуг становив 14% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США.
Валового внутрішнього продукту, який на 76% складається з послуг. Краще порівняйте частину виробництва у ВВП США та Китаю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 04 бер, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Европа без Германии ничего не решает. Как Мерц скажет так и будет. Посмотрим на их встречу с Трампом
Не згоден. Точніше частково згоден.
Згоден, що "Европа без Германии ничего не решает." Але заперечую, що "Как Мерц скажет так и будет."
Визначальна роль Німеччини в Європі втратилась з .... війною в Україні. Тобто коли втратила рашовуглероди і почалися наслідки від цього та війни. Але для того, щоб її думку саме враховували, потужності ще вистачає з лихвою.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 бер, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что 4 марта агентство Reuters без разрешения властей вело прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве. Агентство уже вело стрим без соответствующего разрешения 18 февраля.
Источник: Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Сегодня издание Reuters снова начало трансляцию из центра Киева".
Детали: Глава КОВА отметил, что запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. "Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", - сообщил Ткчаенко.
Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что Reuters установило камеру на Майдане Независимости в Киеве и 18 февраля оттуда вело прямой эфир. Тогда стрим также прекратили благодаря вмешательству соответствующих правоохранительных органов.
Wirująświatła написав: Тут появляется ЕС который по такой же схеме предлагает те же контрибуции уже от своей горнодобывающей прокладки, плюс снятие санкций, плюс северный поток и транзит газа через Украину, плюс инвестиции куда там путин хочет. Где для путина выгод больше, в предложении трампа или Европы? Какие выгоды может предложить путину США но не может предложить Европа?
холява написав:Далі буде опис , що разом з Бетоном та іншими буде звертатися негайно у Раду про відкриття кордонів , бо тут більш робити нема чого . Деякі напишуть шо у кішені при перетину кордона не заглядати . Що не можна докоряти ,торкатися тих хто не воював і був проти мобілізації (ми тут ні до чого , бо ми ховались як могли ). Цікавий час ....
Вибачте, але на відміну від багатьох лицемірів, чия позиція стосовно мобілізації, кордонів, прав і обов'язків залежить від того, чи говорять вони про сторонніх людей або про себе та своїх дітей, позиція деяких форумчан з цих питань не змінюється в залежності від того, що сказав або не сказав Трамп чи інший іноземний лідер.
Які лицеміри? Зе в оральному кабінеті, рази 3 чи 4 макнули в питання мобілізації. Зараз в твитерах розганяють тему бусіфікації. А можна ж було сортовий закон не приймати та все не проибати. Можно ж було всі так всі. Чи не можна?
Востаннє редагувалось UA в Вів 04 бер, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Дональд Трамп исключил возможность отмены в последнюю минуту тарифов для Канады и Мексики, которые он планирует ввести, заявив, что он позволит пошлинам вступить в силу в полночь.
«Не осталось места для Мексики или Канады», — заявил президент журналистам в Белом доме. «Тарифы, вы знаете, они уже установлены. Они вступают в силу завтра».
Трамп приказал ввести 25% импортные пошлины на все товары из Канады и Мексики, начиная с завтрашнего дня, а также увеличить тарифы на китайские товары до 20%. Объясняя пошлины, которые нарушат торговлю с крупнейшими партнерами Америки, Трамп сказал, что «в страну хлынуло огромное количество фентанила».
імпортні пошліни заплятять імпортери(тобто американські компанії), які додадуть ці 25% (навіть 27% до ціни товару), в кінці кінців це буде з кармана покупця (тобто реднека чи блекметтер), давай трумп -жгі есче, не зупиняйся
Я пару дней назад писал, у США импорт к ВВП сравнительно небольшой, по памяти всего около 12%. Так что рост цен будет, конечно, но не очень значительный.
detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.