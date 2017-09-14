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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 130601306113062130631306413065>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:32

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
СКОРО У ВАС НЕ БУДЕ ДРУЗІВ
КРІМ БАНДИТІВ
Тепер і ми зрозуміли хто такий той провокатор венс…

Але мене дуже вразила смілива і дуже гідна відповідь цьому піжону міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Це варто згадати саме зараз. Бо не одним нам ці провокатори плюнули в душу:
– «Я зараз палаю від люті. Мене нудить.

Адміністрація, яка активно намагається позбавити жінок фізичної автономії.

Адміністрації, яка переслідує ту саму масову депортацію іммігрантів, яку Європа спостерігала в Німеччині 1930-х років.


Він приїхав до Європи, щоб вилити свою християнсько-фaшистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи.

Для довідки 6000 українських солдатів служать разом із американськими солдатами в Іраку.

Ганьба йому. Ганьба людині, яка ухилилася від заклику і не відслужила жодного дня, захищаючи свою країну. Він боягуз, і я з радістю назвав би його так в обличчя.

Наша допомога у ВВП вже перевищує допомогу США, як і Польща, Німеччина, Фінляндія та інші.


З Вашого дозволу трохи надьоргав цитат
Значить кажете християнсько-фашистська жовч? )))

Хоче відмінити право жінок на аборт? Ужас..

6000 українських солдатів зараз в іраку?


Ганьба людині яка ухилилась від заклику?
Там на сша вже напали? Може Венс боронив сша на економічному фронті?
Нізя ж так одразу - ганьба!
Так мож чортідочого договоритись...

Да просто черговий ієзуїт.

*Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість постачання далекобійних ракет Taurus в Україну на тлі звісток про те, що США дозволили Україні завдавати ударів їхньою зброєю по Росії.

Так, Пісторіус заявив, що постачання Taurus "не є вирішальним фактором" у війні, пише Tagesschau."
https://www.unian.ua/world/taurus-minis ... 23524.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:34

Европа без Германии ничего не решает. Макарон только на словах помошник. По факту помощи в 2р меньше, чем от Германии. Остальные тоже на 5 копеек помогли. Как Мерц скажет так и будет. Готова ли Германия компенсировать всё что давали штаты? про остальных даже не спрашиваю. анонсированные 20 ярдов это на 3-4 месяца войны.

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:36

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Ціль України — конфіскація всіх $300 млрд. заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових дистрибуцій, — Шмигаль
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:40

  холява написав:Далі буде опис , що разом з Бетоном та іншими буде звертатися негайно у Раду про відкриття кордонів , бо тут більш робити нема чого .
Деякі напишуть шо у кішені при перетину кордона не заглядати .
Що не можна докоряти ,торкатися тих хто не воював і був проти мобілізації (ми тут ні до чого , бо ми ховались як могли ).
Цікавий час ....

Вибачте, але на відміну від багатьох лицемірів, чия позиція стосовно мобілізації, кордонів, прав і обов'язків залежить від того, чи говорять вони про сторонніх людей або про себе та своїх дітей, позиція деяких форумчан з цих питань не змінюється в залежності від того, що сказав або не сказав Трамп чи інший іноземний лідер.

  andrijk777 написав:​У 2023 році імпорт товарів та послуг становив 14% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США.

Валового внутрішнього продукту, який на 76% складається з послуг. Краще порівняйте частину виробництва у ВВП США та Китаю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 04 бер, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:40

  Wirująświatła написав:Европа без Германии ничего не решает. Как Мерц скажет так и будет. Посмотрим на их встречу с Трампом

Не згоден.
Точніше частково згоден.

Згоден, що "Европа без Германии ничего не решает."
Але заперечую, що "Как Мерц скажет так и будет."

Визначальна роль Німеччини в Європі втратилась з .... війною в Україні.
Тобто коли втратила рашовуглероди і почалися наслідки від цього та війни.
Але для того, щоб її думку саме враховували, потужності ще вистачає з лихвою.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 бер, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:40

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что 4 марта агентство Reuters без разрешения властей вело прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве. Агентство уже вело стрим без соответствующего разрешения 18 февраля.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Сегодня издание Reuters снова начало трансляцию из центра Киева".

Детали: Глава КОВА отметил, что запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. "Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", - сообщил Ткчаенко.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что Reuters установило камеру на Майдане Независимости в Киеве и 18 февраля оттуда вело прямой эфир. Тогда стрим также прекратили благодаря вмешательству соответствующих правоохранительных органов.

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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:44

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Тут появляется ЕС который по такой же схеме предлагает те же контрибуции уже от своей горнодобывающей прокладки, плюс снятие санкций, плюс северный поток и транзит газа через Украину, плюс инвестиции куда там путин хочет. Где для путина выгод больше, в предложении трампа или Европы? Какие выгоды может предложить путину США но не может предложить Европа?

Поясніть.
ЕС має намір щось запропонувати пу?

FT: европейский мирный план предусматривает росактивы как гарантию безопасности для Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 4/7206337/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:46

  АндрейМ написав:
  холява написав:Далі буде опис , що разом з Бетоном та іншими буде звертатися негайно у Раду про відкриття кордонів , бо тут більш робити нема чого .
Деякі напишуть шо у кішені при перетину кордона не заглядати .
Що не можна докоряти ,торкатися тих хто не воював і був проти мобілізації (ми тут ні до чого , бо ми ховались як могли ).
Цікавий час ....

Вибачте, але на відміну від багатьох лицемірів, чия позиція стосовно мобілізації, кордонів, прав і обов'язків залежить від того, чи говорять вони про сторонніх людей або про себе та своїх дітей, позиція деяких форумчан з цих питань не змінюється в залежності від того, що сказав або не сказав Трамп чи інший іноземний лідер.

Які лицеміри?
Зе в оральному кабінеті, рази 3 чи 4 макнули в питання мобілізації.
Зараз в твитерах розганяють тему бусіфікації.
А можна ж було сортовий закон не приймати та все не проибати.
Можно ж було всі так всі.
Чи не можна?
Востаннє редагувалось UA в Вів 04 бер, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:47

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
Дональд Трамп исключил возможность отмены в последнюю минуту тарифов для Канады и Мексики, которые он планирует ввести, заявив, что он позволит пошлинам вступить в силу в полночь.

«Не осталось места для Мексики или Канады», — заявил президент журналистам в Белом доме. «Тарифы, вы знаете, они уже установлены. Они вступают в силу завтра».

Трамп приказал ввести 25% импортные пошлины на все товары из Канады и Мексики, начиная с завтрашнего дня, а также увеличить тарифы на китайские товары до 20%. Объясняя пошлины, которые нарушат торговлю с крупнейшими партнерами Америки, Трамп сказал, что «в страну хлынуло огромное количество фентанила».
https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/mar/03/us-politics-live-news-donald-trump-tariffs-canada-mexico-announced-commerce-secretary


імпортні пошліни заплятять імпортери(тобто американські компанії), які додадуть ці 25% (навіть 27% до ціни товару), в кінці кінців це буде з кармана покупця (тобто реднека чи блекметтер), давай трумп -жгі есче, не зупиняйся

Я пару дней назад писал, у США импорт к ВВП сравнительно небольшой, по памяти всего около 12%. Так что рост цен будет, конечно, но не очень значительный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:50

detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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