СКОРО У ВАС НЕ БУДЕ ДРУЗІВ

КРІМ БАНДИТІВ

Тепер і ми зрозуміли хто такий той провокатор венс…



Але мене дуже вразила смілива і дуже гідна відповідь цьому піжону міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Це варто згадати саме зараз. Бо не одним нам ці провокатори плюнули в душу:

– «Я зараз палаю від люті. Мене нудить.



Адміністрація, яка активно намагається позбавити жінок фізичної автономії.



Адміністрації, яка переслідує ту саму масову депортацію іммігрантів, яку Європа спостерігала в Німеччині 1930-х років.





Він приїхав до Європи, щоб вилити свою християнсько-фaшистську жовч на лідерів Великої Британії та усієї Європи.



Для довідки 6000 українських солдатів служать разом із американськими солдатами в Іраку.



Ганьба йому. Ганьба людині, яка ухилилася від заклику і не відслужила жодного дня, захищаючи свою країну. Він боягуз, і я з радістю назвав би його так в обличчя.



Наша допомога у ВВП вже перевищує допомогу США , як і Польща, Німеччина, Фінляндія та інші.

