Wirująświatła написав:

Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.

когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.