Wirująświatła написав: Тут появляется ЕС который по такой же схеме предлагает те же контрибуции уже от своей горнодобывающей прокладки, плюс снятие санкций, плюс северный поток и транзит газа через Украину, плюс инвестиции куда там путин хочет. Где для путина выгод больше, в предложении трампа или Европы? Какие выгоды может предложить путину США но не может предложить Европа?
Wirująświatła написав:detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.
діти будуть в школах, як після ВВВ, вчити переважно німецьку
У вас пожалуй уже последний шанс. Зе и Ко в нейтральную страну. Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов). И не факт что поможет. Остальные варианты - это от катастрофы (в развитии) к краху. Ну и все так все. А не все кроме...
detroytred написав:Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.
Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится. Если его цель - страны варшавского договора, стирать армию об украину как то глупо. Проще ее нейтрализовать чтобы в новую войну зсу не лезли. В тылу еще много работы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.
Я про інше.
Про те, що "як Європа без Германіі нічего не решаєт", так і Німеччина без Європи нічого не вирішує. Це колись Німеччина нахиляла всіх в Європі і тільки більш-менш заперечувати їй могла Франція.
Да погодиться Мерц на підтримку України. Без варіантів. Він з пісочниці лояльних демократів. Тобто умовно протистояльник Трампу.
МИД Польши подтвердил приостановку военной помощи Украине со стороны США.
По словам пресс-секретаря польского МИД Павла Вроньского, американцы даже не проконсультировались в этом вопросе со своими союзниками по НАТО.
"Решение США было принято без информирования и консультаций с союзниками по НАТО и в рамках формата "Рамштайн" - группы, которая занимается поддержкой сражающейся Украины", - сказал Вроньский на брифинге
По словам польского МИД, ситуация очень серьезная и имеет огромное политическое значение.
UA написав:Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов).
Назначить главу Правительства (ПМ) можно и без выборов. Вопрос в том, что делать без Президента, если Зеленский отправится в нейтральную страну? Допустим кто-то будет в.и.о. (спикер, кажется?), но всех полномочий у него не будет.
UA написав:Ну и все так все. А не все кроме...
Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].