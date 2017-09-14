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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1306113062130631306413065>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:53

UA ждал эти дни ваше мнение...для полной картины. спасибо что зашли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:54

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Тут появляется ЕС который по такой же схеме предлагает те же контрибуции уже от своей горнодобывающей прокладки, плюс снятие санкций, плюс северный поток и транзит газа через Украину, плюс инвестиции куда там путин хочет. Где для путина выгод больше, в предложении трампа или Европы? Какие выгоды может предложить путину США но не может предложить Европа?

Поясніть.
ЕС має намір щось запропонувати пу?

FT: европейский мирный план предусматривает росактивы как гарантию безопасности для Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 4/7206337/

Тобто вигідна пропозиція від Європи пу --- не конфіскувати росгроші.

Трамп тисне на пу -- не завалю зброєю Україну.
Європа - не конфіскую активи.
Обидва з метою, щоб пу припинив війну.

Так в чому вибір для пу між обома пропозиціями, якщо мета в них одна?))
І згода пу на припинення війни вирішує обидві лінії тиску на нього.

Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:55

  Wirująświatła написав:detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.

діти будуть в школах, як після ВВВ, вчити переважно німецьку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:55

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко».

Поступатись територіями Україна не збирається, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема США.

https://t.me/lachentyt/49051

по ссылке видео

выглядит как Трамп давит требуя капитуляцию (мир на условиях путина). Зеленский говорит нифига, воюем дальше.

Трамп поки не давить а відмовляє в підтримці. Це різні речі.

В нашей ситуации "відмовляє в підтримці" = давит.
Да, в общем-то, и давить ему больше особо нечем. Не начать же накладывать санкции на нас или поставлять снаряды Путину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:59

У вас пожалуй уже последний шанс.
Зе и Ко в нейтральную страну.
Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов).
И не факт что поможет.
Остальные варианты - это от катастрофы (в развитии) к краху.
Ну и все так все.
А не все кроме...
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:01

  detroytred написав:Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.

Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится. Если его цель - страны варшавского договора, стирать армию об украину как то глупо. Проще ее нейтрализовать чтобы в новую войну зсу не лезли. В тылу еще много работы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:04

  Wirująświatła написав:detroytred когда то давно была статья ху из ху в ЕС. все эти орбаны, фицо, президенты эстонии, латвии, литвы - там никто. они могут танцевать, ходить по ток шоу, давать интервью, ругать путина, хвалить зеленского (или наоборот), но ни на какие решения они не влияют. Поэтому на саммит в париж их даже не пригласили.
Первый экстренный саммит по Украине и европейской безопасности прошел по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля и продлился несколько часов. В нем приняли участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также представители НАТО и исполнительных органов ЕС. Никаких коммюнике или других итоговых заявлений после встречи не последовало.
хотя следующие после Украины именно они. Польшу пригласили из за размера армии - 200 тыс пшеков. Германия оказывала самую мощную поддержку после США. Если трамп отвалится мнение Мерца станет главным. Кто платит тот девушку и танцует.

Я про інше.

Про те, що "як Європа без Германіі нічего не решаєт", так і Німеччина без Європи нічого не вирішує.
Це колись Німеччина нахиляла всіх в Європі і тільки більш-менш заперечувати їй могла Франція.

Да погодиться Мерц на підтримку України. Без варіантів. Він з пісочниці лояльних демократів. Тобто умовно протистояльник Трампу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:04

МИД Польши подтвердил приостановку военной помощи Украине со стороны США.

По словам пресс-секретаря польского МИД Павла Вроньского, американцы даже не проконсультировались в этом вопросе со своими союзниками по НАТО.

"Решение США было принято без информирования и консультаций с союзниками по НАТО и в рамках формата "Рамштайн" - группы, которая занимается поддержкой сражающейся Украины",
- сказал Вроньский на брифинге

По словам польского МИД, ситуация очень серьезная и имеет огромное политическое значение.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:05

  UA написав:Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов).

Назначить главу Правительства (ПМ) можно и без выборов. Вопрос в том, что делать без Президента, если Зеленский отправится в нейтральную страну? Допустим кто-то будет в.и.о. (спикер, кажется?), но всех полномочий у него не будет.

  UA написав:Ну и все так все.
А не все кроме...

Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:05

  detroytred написав:Да погодиться Мерц на підтримку України. Без варіантів.
в каком объеме? 40 ярдов в год потянет?
Wirująświatła
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