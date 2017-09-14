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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13062130631306413065>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.

Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится.

Так про яке більше мова???

Ви дали посилання на пропозицію Європи -- конфіскувати оті 300 млрд. росгрошів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:06

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:​У 2023 році імпорт товарів та послуг становив 14% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США.

Валового внутрішнього продукту, який на 76% складається з послуг. Краще порівняйте частину виробництва у ВВП США та Китаю.

А для чого порівнювати з Китаєм? Якщо порівнювати з Китаєм то весь світ "в дупі по виробництву" - це усім відомий давно признаний факт. США бере іншим(наприклад послугами :D ).
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:08

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.

Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится.

Так про яке більше мова???

Ви дали посилання на пропозицію Європи -- конфіскувати оті 300 млрд. росгрошів.

ждём новых предложений. пока только это всплыло. что предложил путину трамп вообще неизвестно, могу догадываться что тоже деньги (например 50% от общей украинской добычки минералов) и невмешательство в его планы напасть на восточную Европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:10

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Да погодиться Мерц на підтримку України. Без варіантів.
в каком объеме? 40 ярдов в год потянет?

Яка різниця-то?????
Чи 10, чи 20 і т.д.

Ну ви знов мислите результатом.
А справа для них лише в формальності (звісно в межах достатніх для показу) -- підтримувати чи ні.

Був би важливий результат, то підтримували б суттєво більше.
А так навіть Таурус хоч один не дали...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:13

  АндрейМ написав:
  UA написав:Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов).

Назначить главу Правительства (ПМ) можно и без выборов. Вопрос в том, что делать без Президента, если Зеленский отправится в нейтральную страну? Допустим кто-то будет в.и.о. (спикер, кажется?), но всех полномочий у него не будет.

Ніхто нікого "назначати" не буде, нікуди Зе не відправиться. Скільки можна цих фантазій?
Тільки вибори - це єдиний шлях. Але поки воєнні дії виборів не буде. Далі не буду продовжувати логічний ланцюжок бо видалять пост.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:14

  detroytred написав:Був би важливий результат, то підтримували б суттєво більше.
раньше Европа надеялась, что путин дальше Украины не пойдёт, чтобы не воевать с США. И поддержка шла по принципу "сколько не жалко". Сейчас новые риски - обвал фронта из за прекращения поддержки США и неучастие США в обороне, если путин нападёт на ЕС. Трамп об этом четко сказал что "Британия сама себя может защитить".
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:14

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги Києву на €20 млрд через Угорщину, – Politico.

Якщо так, то чергове підтвердження -- ієзуїти.

Але ж які співи, які оди, які запевнення.
А як Мелоні схвильовано, як Макрон рішуче, як Каллас і т.д.

Коли треба ЄС продавлює Орбана без проблем.
А коли не треба, то ховається за ним -- типу це ж не ми відмовляємо, це отой нєгодяй Орбан.
Саме. Для. Цього. Він. Там і є.
Така в нього функція.

Об этом уже писали.
И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:18

  ЛАД написав:Я пару дней назад писал, у США импорт к ВВП сравнительно небольшой, по памяти всего около 12%. Так что рост цен будет, конечно, но не очень значительный.

Интересный подход у вас для оценки индекса цен. Кстати, какого CPI, PPI ? Есть конкретные формулы для их вычисления. Вряд ли задачка имеет такое простое решение, как - доля импорта в ВВП.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:19

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Якщо так, то чергове підтвердження -- ієзуїти.

Але ж які співи, які оди, які запевнення.
А як Мелоні схвильовано, як Макрон рішуче, як Каллас і т.д.

Коли треба ЄС продавлює Орбана без проблем.
А коли не треба, то ховається за ним -- типу це ж не ми відмовляємо, це отой нєгодяй Орбан.
Саме. Для. Цього. Він. Там і є.
Така в нього функція.

Об этом уже писали.
И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.

Угу.
Порівняйте --- рішення Єврокомісії і добровільний збір.
Назбирають ... сотні мільярдів пісень.
Он про 800 млрд. вже співають.

А як до реалій, то за пісню виділення додатково 3 млрд. Україні канцлер звільняє міністра фінансів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:22

  ЛАД написав:И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.

Как показала практика последних событий - ЕС в сложной ситуации оказался малоэффективным. Да , они выделяют помощь, НО когда это нужно делать быстро и принимать важные решения моментально - вся эта говорильня единогласная сводит все усилия к нулю.
с НАТО скорее всего будет таже история в случае чего.
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