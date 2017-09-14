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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:06
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.
Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится.
Так про яке більше мова???
Ви дали посилання на пропозицію Європи -- конфіскувати оті 300 млрд. росгрошів.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:06
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
У 2023 році імпорт товарів та послуг становив 14% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США.
Валового внутрішнього продукту, який на 76% складається з послуг. Краще порівняйте частину виробництва у ВВП США та Китаю.
А для чого порівнювати з Китаєм? Якщо порівнювати з Китаєм то весь світ "в дупі по виробництву" - це усім відомий давно признаний факт. США бере іншим(наприклад послугами
).
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:08
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Щось я заплутався. Визнаю. Розтлумачте.
Путин сидит и ждёт кто предложит больше, на те условия он ВОЗМОЖНО согласится.
Так про яке більше мова???
Ви дали посилання на пропозицію Європи -- конфіскувати оті 300 млрд. росгрошів.
ждём новых предложений. пока только это всплыло. что предложил путину трамп вообще неизвестно, могу догадываться что тоже деньги (например 50% от общей украинской добычки минералов) и невмешательство в его планы напасть на восточную Европу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 04 бер, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:10
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да погодиться Мерц на підтримку України. Без варіантів.
в каком объеме? 40 ярдов в год потянет?
Яка різниця-то?????
Чи 10, чи 20 і т.д.
Ну ви знов мислите результатом.
А справа для них лише в формальності (звісно в межах достатніх для показу) -- підтримувати чи ні.
Був би важливий результат, то підтримували б суттєво більше.
А так навіть Таурус хоч один не дали...
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:13
АндрейМ написав: UA написав:
Уряд нац. едности во главе с непридатним (без выборов).
Назначить главу Правительства (ПМ) можно и без выборов. Вопрос в том, что делать без Президента, если Зеленский отправится в нейтральную страну? Допустим кто-то будет в.и.о. (спикер, кажется?), но всех полномочий у него не будет.
Ніхто нікого "назначати" не буде, нікуди Зе не відправиться. Скільки можна цих фантазій?
Тільки вибори - це єдиний шлях. Але поки воєнні дії виборів не буде. Далі не буду продовжувати логічний ланцюжок бо видалять пост.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:14
detroytred написав:
Був би важливий результат, то підтримували б суттєво більше.
раньше Европа надеялась, что путин дальше Украины не пойдёт, чтобы не воевать с США. И поддержка шла по принципу "сколько не жалко". Сейчас новые риски - обвал фронта из за прекращения поддержки США и неучастие США в обороне, если путин нападёт на ЕС. Трамп об этом четко сказал что "Британия сама себя может защитить".
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:14
detroytred написав: Xenon написав:
❗️ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги Києву на €20 млрд через Угорщину, – Politico.
Якщо так, то чергове підтвердження -- ієзуїти.
Але ж які співи, які оди, які запевнення.
А як Мелоні схвильовано, як Макрон рішуче, як Каллас і т.д.
Коли треба ЄС продавлює Орбана без проблем.
А коли не треба, то ховається за ним -- типу це ж не ми відмовляємо, це отой нєгодяй Орбан.
Саме. Для. Цього. Він. Там і є.
Така в нього функція.
Об этом уже писали.
И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:18
ЛАД написав:
Я пару дней назад писал, у США импорт к ВВП сравнительно небольшой, по памяти всего около 12%. Так что рост цен будет, конечно, но не очень значительный.
Интересный подход у вас для оценки индекса цен. Кстати, какого CPI, PPI ? Есть конкретные формулы для их вычисления. Вряд ли задачка имеет такое простое решение, как - доля импорта в ВВП.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:19
ЛАД написав: detroytred написав:
Якщо так, то чергове підтвердження -- ієзуїти.
Але ж які співи, які оди, які запевнення.
А як Мелоні схвильовано, як Макрон рішуче, як Каллас і т.д.
Коли треба ЄС продавлює Орбана без проблем.
А коли не треба, то ховається за ним -- типу це ж не ми відмовляємо, це отой нєгодяй Орбан.
Саме. Для. Цього. Він. Там і є.
Така в нього функція.
Об этом уже писали.
И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.
Угу.
Порівняйте --- рішення Єврокомісії і добровільний збір.
Назбирають ... сотні мільярдів пісень.
Он про 800 млрд. вже співають.
А як до реалій, то за пісню виділення додатково 3 млрд. Україні канцлер звільняє міністра фінансів.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 14:22
ЛАД написав:
И речь была о том, что из-за противодействия Венгрии ЕС как единая структура не сможет оказать помощь, поэтому будут организовывать добровольный фонд европейских стран для оказания помощи.
Как показала практика последних событий - ЕС в сложной ситуации оказался малоэффективным. Да , они выделяют помощь, НО когда это нужно делать быстро и принимать важные решения моментально - вся эта говорильня единогласная сводит все усилия к нулю.
с НАТО скорее всего будет таже история в случае чего.
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