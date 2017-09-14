ЛАД написав:......... Это условия договора, который должен быть ратифицирован ВР. Такие договоры не заключаются просто подписью президента. Он может подписать (или не он, а кто-то, кому поручат), но действителен такой договор будет только после ратификации. И тогда уже не зависит, кто будет президентом сегодня или завтра.
Но Рада не может ратифицировать договор без подписи
Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский. Или вы считаете, что после ратификации договора Зеленский наложит вето (не знаю, имеет ли он вообще такое право)?
"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну й незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми знаходимося в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів", – заявив Венс.
А Россия где в этой формуле ?
Украина сама с собой воюет чё ли ?
ти просто відмовляєшся дивитись на повну картину, тому тобі формула не зрозуміла. Росія в договорі з іраном і з поверненням на західні ринки (повне поглиннання китаєм росії найгірший варіант для сша). Вже те що ми не є щитом для західного світу і що цінності там далеко не безумовні до тебе мало б дійти. Зараз іще трохи і дійде що ми не пуп землі. Трамп не лягає кожен вечір спати з мислью - що він зробив для України? Він встигає і про китай подумати, і про ізраїль, і про канаду з мексикою і даж за гренладію і іран.
ЛАД написав:......... Это условия договора, который должен быть ратифицирован ВР. Такие договоры не заключаются просто подписью президента. Он может подписать (или не он, а кто-то, кому поручат), но действителен такой договор будет только после ратификации. И тогда уже не зависит, кто будет президентом сегодня или завтра.
Но Рада не может ратифицировать договор без подписи
Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский.
Это вы где такое прочитали? Или как вы объясните это:
В окружении Президента США Дональда Трампа существует следующая логика:
Так как Владимира Зеленского считают неадекватным и не договороспособным, Дональду Трампу покажут обращение украинского Парламента, акцентируют внимание, что Украина — парламентско-президентская республика.
И что в Парламенте Украины сидят вменяемые люди, которые имеют мандат и готовы к переговорам, инициативам, сотрудничеству с Администрацией США.
Дальше, будет замена спикера Верховной Рады (по задумке Давида Арахамии — на него) и представление Украины на переговорах с Дональдом Трампом, сотрудничество от имени Украины — будет представлено спикером Верховной Рады.
detroytred написав:Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.
У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.
d44 написав:На перемовинах будуть обговорювати механіз повернення України в "в зону інтересів" расії. Тому мабуть, путін і хоче вести їх з тим, хто це буде втілювати в життя. Що б не підписав сьогодні Зеленський під тиском Трмпа чи Європи ( коли її Трамп дожме) на якіб теріторіальні поступки не погодився, цього путіну мало. Його перемога це проросійська влада та повернення курсу України на схід. А це тільки нова влада. Зеленський на це не піде (я так вважаю)
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин. Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
pesikot написав:Кстати, сейчас такой момент ... что США и Россия могли бы растянуть Зеленского на шпагат от Москвы до Вашингтона
Достаточно, Путину выступить с публичным заявлением, мол, с такой-то ближайшей даты Россия объявляет прекращение огня в одностороннем порядке, не будет военных действий по ЛБЗ, не будет ракетных и "мопедных" атак
И начнёт это делать и продержится хотя бы сутки-двое
Это же будет подарок для Трампа и растяжка Зеленского на длинный шпагат Если Украина не поддержит прекращение огня, то Трамп информационно изойдёт на говно в обвинениях Украины и лично Зеленского Вся его свора присоединится в едином лае
В Европе тоже задумаются
Но Путин такое не сделает - це фантастика на третій полиці
ми вже на шпагаті. І скоріше за все орки посилять ракетні обстріли, видавлять з курської, і посилять тиск в донецькій. Часу в них іще до Великодня є для того щоб покращити переговорні позиції. Ми свій шанс заключити різдвяне рпв упустили.