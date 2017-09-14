Додано: Вів 04 бер, 2025 20:57

detroytred написав: Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я. Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.

d44 написав: На перемовинах будуть обговорювати механіз повернення України в "в зону інтересів" расії. Тому мабуть, путін і хоче вести їх з тим, хто це буде втілювати в життя. Що б не підписав сьогодні Зеленський під тиском Трмпа чи Європи ( коли її Трамп дожме) на якіб теріторіальні поступки не погодився, цього путіну мало. Його перемога це проросійська влада та повернення курсу України на схід. А це тільки нова влада. Зеленський на це не піде (я так вважаю) На перемовинах будуть обговорювати механіз повернення України в "в зону інтересів" расії. Тому мабуть, путін і хоче вести їх з тим, хто це буде втілювати в життя. Що б не підписав сьогодні Зеленський під тиском Трмпа чи Європи ( коли її Трамп дожме) на якіб теріторіальні поступки не погодився, цього путіну мало. Його перемога це проросійська влада та повернення курсу України на схід. А це тільки нова влада. Зеленський на це не піде (я так вважаю)

У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.