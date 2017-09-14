RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1307813079130801308113082 ... 13085>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.........
Это условия договора, который должен быть ратифицирован ВР.
Такие договоры не заключаются просто подписью президента. Он может подписать (или не он, а кто-то, кому поручат), но действителен такой договор будет только после ратификации. И тогда уже не зависит, кто будет президентом сегодня или завтра.

Но Рада не может ратифицировать договор без подписи :wink:

Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский.
Или вы считаете, что после ратификации договора Зеленский наложит вето (не знаю, имеет ли он вообще такое право)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33372
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:40

  detroytred написав:
  pesikot написав:........
А напомни мне, Путин что-то говорил, что готов к РПВ ?
Нет ?
Тогда какой РПВ ?

Хто небудь киньте посилання Песікоту на Стерненка.
Нехай в нього отримає розгорнуті пояснення про те, що рфії потрібна пауза-зупинка-перемир'я.

Это мнение Стерненко.
И даже если она Путину потрібна, это не значит, что он этого хочет и готов пойти.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33372
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:41

  TUR написав:
  ЛАД написав:Это был гипотетический вариант.
И - никогда не говори никогда.

Любая вероятность всегда (практически) более нуля.

Так и я о том же. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33372
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:43

  pesikot написав:Венс заявив, що для відновлення допомоги Україна має сісти за стіл переговорів
"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну й незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми знаходимося в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів", – заявив Венс.

А Россия где в этой формуле ?

Украина сама с собой воюет чё ли ?


ти просто відмовляєшся дивитись на повну картину, тому тобі формула не зрозуміла. Росія в договорі з іраном і з поверненням на західні ринки (повне поглиннання китаєм росії найгірший варіант для сша).
Вже те що ми не є щитом для західного світу і що цінності там далеко не безумовні до тебе мало б дійти.
Зараз іще трохи і дійде що ми не пуп землі. Трамп не лягає кожен вечір спати з мислью - що він зробив для України?
Він встигає і про китай подумати, і про ізраїль, і про канаду з мексикою і даж за гренладію і іран.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:54

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.........
Это условия договора, который должен быть ратифицирован ВР.
Такие договоры не заключаются просто подписью президента. Он может подписать (или не он, а кто-то, кому поручат), но действителен такой договор будет только после ратификации. И тогда уже не зависит, кто будет президентом сегодня или завтра.

Но Рада не может ратифицировать договор без подписи :wink:

Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский.

Это вы где такое прочитали? :shock: Или как вы объясните это:
3) ... укладає міжнародні договори України;
_hunter
 
Повідомлень: 9344
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:54

В окружении Президента США Дональда Трампа существует следующая логика:

Так как Владимира Зеленского считают неадекватным и не договороспособным, Дональду Трампу покажут обращение украинского Парламента, акцентируют внимание, что Украина — парламентско-президентская республика.

И что в Парламенте Украины сидят вменяемые люди, которые имеют мандат и готовы к переговорам, инициативам, сотрудничеству с Администрацией США.

Дальше, будет замена спикера Верховной Рады (по задумке Давида Арахамии — на него) и представление Украины на переговорах с Дональдом Трампом, сотрудничество от имени Украины — будет представлено спикером Верховной Рады.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:57

  detroytred написав:Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.

У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.

  d44 написав:На перемовинах будуть обговорювати механіз повернення України в "в зону інтересів" расії. Тому мабуть, путін і хоче вести їх з тим, хто це буде втілювати в життя. Що б не підписав сьогодні Зеленський під тиском Трмпа чи Європи ( коли її Трамп дожме) на якіб теріторіальні поступки не погодився, цього путіну мало. Його перемога це проросійська влада та повернення курсу України на схід. А це тільки нова влада. Зеленський на це не піде (я так вважаю)
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19451
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4793 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:57

  pesikot написав:Кстати, сейчас такой момент ... что США и Россия могли бы растянуть Зеленского на шпагат от Москвы до Вашингтона

Достаточно, Путину выступить с публичным заявлением, мол, с такой-то ближайшей даты Россия объявляет прекращение огня в одностороннем порядке, не будет военных действий по ЛБЗ, не будет ракетных и "мопедных" атак

И начнёт это делать и продержится хотя бы сутки-двое

Это же будет подарок для Трампа и растяжка Зеленского на длинный шпагат
Если Украина не поддержит прекращение огня, то Трамп информационно изойдёт на говно в обвинениях Украины и лично Зеленского
Вся его свора присоединится в едином лае

В Европе тоже задумаются

Но Путин такое не сделает - це фантастика на третій полиці
ми вже на шпагаті. І скоріше за все орки посилять ракетні обстріли, видавлять з курської, і посилять тиск в донецькій.
Часу в них іще до Великодня є для того щоб покращити переговорні позиції.
Ми свій шанс заключити різдвяне рпв упустили.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:01

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.........
Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский.

Это вы где такое прочитали? :shock: Или как вы объясните это:
3) ... укладає міжнародні договори України;

Стаття 3. Види міжнародних договорів України

1. Міжнародні договори України укладаються:

Президентом України або за його дорученням - від імені України;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
С перемирием, думаю, ещё проще.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33372
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:03

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  ЛАД написав:Это был гипотетический вариант.
И - никогда не говори никогда.

Любая вероятность всегда (практически) более нуля.

Так и я о том же. :)

Ну тогда результат очевидный с допусками на погрешность вероятности.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1307813079130801308113082 ... 13085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13716)
04.03.2025 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.