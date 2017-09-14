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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:05
freeze написав:
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07
freeze написав:
...........
У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. .....
................
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07
freeze написав: detroytred написав:
Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.
У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.
І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 04 бер, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:08
Xenon написав: freeze написав:
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.
"от америкосов" звучит много чего. Разного.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:09
ЛАД написав:
Перемирие никто не предлагал.
Слова Трампа о том, что он хочет прекратить войну и что Путин этого тоже хочет, это только слова.
Мы говорим о прекращении огня. Трамп об этом говорил сотни раз, путин тоже говорил о своем согласии не раз (понятно выставляет дальнейшие хотелки для будущего мирного договора, если такой будет, или не будет). Единственный кто заявляет решительное нет, это Зеленский.
О каких-то мирных соглашениях пока и речи особой нет, без Украины не будет договора, может через несколько лет о чем-то подпишут, может нет.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:10
ЛАД написав: Xenon написав: freeze написав:
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.
"от америкосов" звучит много чего. Разного.
А что может предложить или чем пригрозить Зеленский Трампу и путину в нынешней ситуации, чтобы его брали в учёт?
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:10
detroytred написав:
..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.
І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.
Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:13
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.
І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.
Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.
Вирішувати буде не він.
Інші. Можновладці.
Але оте рішення отих можновладців кожен буде сприймати саме з позиції свого бачення існуючого.
А воно різне в кожного.
Тобто ну як можна оцінювати рішення, якщо не знаєш, яке об'єктивне існуюче?
Тобто лише уявляєш, що саме ти знаєш))
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 04 бер, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:14
freeze написав: ЛАД написав:
Перемирие никто не предлагал.
Слова Трампа о том, что он хочет прекратить войну и что Путин этого тоже хочет, это только слова.
Мы говорим о прекращении огня. Трамп об этом говорил сотни раз, путин тоже говорил о своем согласии не раз (понятно выставляет дальнейшие хотелки для будущего мирного договора, если такой будет, или не будет). Единственный кто заявляет решительное нет, это Зеленский.
О каких-то мирных соглашениях пока и речи особой нет, без Украины не будет договора, может через несколько лет о чем-то подпишут, может нет.
Не так.
Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.
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Додано: Вів 04 бер, 2025 21:15
detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.
І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.
Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.
Вирішувати буде не він.
Інші. Можновладці.
Але оте рішення отих можновладців кожен буде сприймати саме з позиції свого бачення існуючого.
А воно різне в кожного.
Его мнение тут же поменяется.
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