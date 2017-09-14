freeze написав:

...........У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. .....................Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.