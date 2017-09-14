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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:05

  freeze написав: Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.

Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07

  freeze написав:...........
У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. .....
................

Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.

+++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:07

  freeze написав:
  detroytred написав:Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.

У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.

Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.

І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 бер, 2025 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:08

  Xenon написав:
  freeze написав: Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.

Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.

"от америкосов" звучит много чего. Разного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:09

  ЛАД написав:Перемирие никто не предлагал.
Слова Трампа о том, что он хочет прекратить войну и что Путин этого тоже хочет, это только слова.

Мы говорим о прекращении огня. Трамп об этом говорил сотни раз, путин тоже говорил о своем согласии не раз (понятно выставляет дальнейшие хотелки для будущего мирного договора, если такой будет, или не будет). Единственный кто заявляет решительное нет, это Зеленский.
О каких-то мирных соглашениях пока и речи особой нет, без Украины не будет договора, может через несколько лет о чем-то подпишут, может нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:10

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  freeze написав: Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.

Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.

"от америкосов" звучит много чего. Разного.

А что может предложить или чем пригрозить Зеленский Трампу и путину в нынешней ситуации, чтобы его брали в учёт?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:10

  detroytred написав:..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.

І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.

Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:13

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.

І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.

Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.

Вирішувати буде не він.
Інші. Можновладці.

Але оте рішення отих можновладців кожен буде сприймати саме з позиції свого бачення існуючого.
А воно різне в кожного.

Тобто ну як можна оцінювати рішення, якщо не знаєш, яке об'єктивне існуюче?
Тобто лише уявляєш, що саме ти знаєш))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 бер, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:14

  freeze написав:
  ЛАД написав:Перемирие никто не предлагал.
Слова Трампа о том, что он хочет прекратить войну и что Путин этого тоже хочет, это только слова.

Мы говорим о прекращении огня. Трамп об этом говорил сотни раз, путин тоже говорил о своем согласии не раз (понятно выставляет дальнейшие хотелки для будущего мирного договора, если такой будет, или не будет). Единственный кто заявляет решительное нет, это Зеленский.
О каких-то мирных соглашениях пока и речи особой нет, без Украины не будет договора, может через несколько лет о чем-то подпишут, может нет.
Не так.
Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:15

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Да я ж не за те, що правий хто з них не правий; і тим паче авторитет неавторитет.
Я за те, що різні бачення одного предмету. Різні.

І як можна знайти загальне рішення подальшого при різних ізначальних?
Рішення на подальші дії приймається саме з визначення існуючого.
А існуюче кожен вважає інакше, ніж інший.

Это решать будет точно не Стерненко.
Это чья-то шестёрка. Не знаю чья.

Вирішувати буде не він.
Інші. Можновладці.

Але оте рішення отих можновладців кожен буде сприймати саме з позиції свого бачення існуючого.
А воно різне в кожного.
Его мнение тут же поменяется.
ЛАД
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