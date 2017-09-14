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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 130801308113082130831308413085>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніби намічається якесь потепління відносин. Зеленський написав, що йому прикро за п'ятницю, а сенатор Ліндсі Грем ретвітнув, що кращі дні попереду. Подивимося чи Трампа таке задовольнить, хоча він зараз більше Каналом зайнятий
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:17

  Wirująświatła написав:
В окружении Президента США Дональда Трампа существует следующая логика:

Так как Владимира Зеленского считают неадекватным и не договороспособным, Дональду Трампу покажут обращение украинского Парламента, акцентируют внимание, что Украина — парламентско-президентская республика.

И что в Парламенте Украины сидят вменяемые люди, которые имеют мандат и готовы к переговорам, инициативам, сотрудничеству с Администрацией США.

Дальше, будет замена спикера Верховной Рады (по задумке Давида Арахамии — на него) и представление Украины на переговорах с Дональдом Трампом, сотрудничество от имени Украины — будет представлено спикером Верховной Рады.

Так и есть, наверное большинство депутатов непосильным трудом имеют долларовые заначки или недвижимость там, и попасть под санкции, и лишиться удовольствия и денег. Это жестоко, но возможно.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:19

  ЛАД написав:Его мнение тут же поменяется.

Якщо думка у всіх отак змінилася, то після першого ж такту (рішення) всі б мали однакове бачення.

Але різноманітність бачень залишається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:21

Демократи хочуть зірвати виступ президента США Дональда Трампа, який вперше виступатиме на спільному засіданні Конгресу перед обома палатами.
Дональд Трамп звернеться до Конгресу 4 березня о 21:00. В Києві в цей час буде 4 ранку.
https://ukranews.com/ua/news/1068155-de ... v-kongresi
Цікаво, кацапня дочекається кінця промови чи раніше почне ракетний обстріл?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:21

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:----------------------------
freeze
Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин.
Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю.
-----------------------------
Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует.
И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.

"от америкосов" звучит много чего. Разного.

А что может предложить или чем пригрозить Зеленский Трампу и путину в нынешней ситуации, чтобы его брали в учёт?

Ничего и ничем. К сожалению.
Но воюет ЗСУ, а не армия США. И надо согласие Украины на рпв.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:24

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Его мнение тут же поменяется.

Якщо думка у всіх отак змінилася, то після першого ж такту (рішення) всі б мали однакове бачення.

Але різноманітність бачень залишається.
У разных людей, конечно.
Я говорю о пропагандистах. Если даже у каких-то маргиналов останется своё, это никого не будет волновать.
Особенно после конкретного и чёткого решения, когда уже нет неопределённости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:28

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.........
Повторю, подписать договор по поручению может чуть ли не кто угодно. Тот же Арахамия. Или Сырский.

Это вы где такое прочитали? :shock: Или как вы объясните это:
3) ... укладає міжнародні договори України;

Стаття 3. Види міжнародних договорів України

1. Міжнародні договори України укладаються:

Президентом України або за його дорученням - від імені України;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
С перемирием, думаю, ещё проще.

Ага, ок -- принимается. Но есть ньюанс :wink:
За дорученням Президента України
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:29

  ЛАД написав:Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.

Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам.
В СМИ можно прочитать -
Трамп - я остановлю эту ужасную войну
путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд)
Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд)
Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:34

Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну.
Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки.
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:37

  freeze написав:
  detroytred написав:Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.

У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.
не заводьтесь Ви.
Воно того не варте.
Надто багато брехні в людях стало. Через край іде.
Августин Блаженний писав - брехня це мова Диявола. Пес з ними з активістами.
Краще музику послухати.
https://youtu.be/9d8VnmlVXR8?si=Y3wcwdYndCsz-Pe5
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