Ніби намічається якесь потепління відносин. Зеленський написав, що йому прикро за п'ятницю, а сенатор Ліндсі Грем ретвітнув, що кращі дні попереду. Подивимося чи Трампа таке задовольнить, хоча він зараз більше Каналом зайнятий
В окружении Президента США Дональда Трампа существует следующая логика:
Так как Владимира Зеленского считают неадекватным и не договороспособным, Дональду Трампу покажут обращение украинского Парламента, акцентируют внимание, что Украина — парламентско-президентская республика.
И что в Парламенте Украины сидят вменяемые люди, которые имеют мандат и готовы к переговорам, инициативам, сотрудничеству с Администрацией США.
Дальше, будет замена спикера Верховной Рады (по задумке Давида Арахамии — на него) и представление Украины на переговорах с Дональдом Трампом, сотрудничество от имени Украины — будет представлено спикером Верховной Рады.
Так и есть, наверное большинство депутатов непосильным трудом имеют долларовые заначки или недвижимость там, и попасть под санкции, и лишиться удовольствия и денег. Это жестоко, но возможно.
Демократи хочуть зірвати виступ президента США Дональда Трампа, який вперше виступатиме на спільному засіданні Конгресу перед обома палатами. Дональд Трамп звернеться до Конгресу 4 березня о 21:00. В Києві в цей час буде 4 ранку. https://ukranews.com/ua/news/1068155-de ... v-kongresi Цікаво, кацапня дочекається кінця промови чи раніше почне ракетний обстріл?
Xenon написав:---------------------------- freeze Главная логическая ошибка, мы делаем какие-то допущения или домысливаем что-то, не понимаю, что на самом деле выдвинут на переговорах и что готовы уступить Зеленский, Трамп или путин. Пока не начнутся переговоры, нельзя сказать, что я точно знаю, что будет так как я предполагаю. ----------------------------- Так сегодня уже от америкосов прозвучало, что решать будут путин и Трамп, мнение Зеленского вообще никого не интересует. И не факт , что уже предварительно не обсуждались условия что кому перейдет.
"от америкосов" звучит много чего. Разного.
А что может предложить или чем пригрозить Зеленский Трампу и путину в нынешней ситуации, чтобы его брали в учёт?
Ничего и ничем. К сожалению. Но воюет ЗСУ, а не армия США. И надо согласие Украины на рпв.
Якщо думка у всіх отак змінилася, то після першого ж такту (рішення) всі б мали однакове бачення.
Але різноманітність бачень залишається.
У разных людей, конечно. Я говорю о пропагандистах. Если даже у каких-то маргиналов останется своё, это никого не будет волновать. Особенно после конкретного и чёткого решения, когда уже нет неопределённости.
ЛАД написав:Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.
Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам. В СМИ можно прочитать - Трамп - я остановлю эту ужасную войну путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд) Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд) Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.
Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну. Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки. https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
detroytred написав:Он вище Стерненко обгрунтовано пояснює, що знає --- пу потрібна (майже вкрай) потрібна пауза-перемир'я.
У меня вообще сейчас в голове только черное-белое, человек который до полномасштабной даже очки не носил, становится резко инвалидом по зрению, и на этом основании отказывается идти в ЗСУ. Абсолютно всё-равно, что там поясняет уклонист по якобы зрению Стерненко, или сидящий на отсрочке зять главного спонсора регионалов Хомутынника пан Притула, или что-там поют Потап или Винник, даже Бутусов на отсрочке мне не авторитет.