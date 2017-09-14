RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1308113082130831308413085>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:41

  Xenon написав:А что может предложить или чем пригрозить Зеленский Трампу и путину в нынешней ситуации, чтобы его брали в учёт?

Те що він вже зробив - ніякого миру, продовжуємо війну далі.
Хоч не хоч але Трамп вимушений "брать его в учёт". :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6271
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:47

  prodigy написав:
  барабашов написав:
  jump написав:З 10 ранку "висіла" російська "пташка": бійці розкрили деталі удару по полігону ЗСУ

Військовий анонімно розповів журналістам, що на полігоні не було укриттів і під час тренувань не реагували на тривоги. За його словами, за 20 хвилин до обстрілу особовий склад вишикували на КПП.

"На КПП з 10 ранку "висіла" російська "пташка", про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП", — розповів військовий.

Турнікетів для першої допомоги не було.

"Гуцул" також сказав, що біля полігону не було укриття.

Про те, що на полігоні не припиняли тренування під час тривог, сказала журналістам також матір одного з бійців, який вижив після удару.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/696 ... ili-detali

свідоме масове вбивство :?

И 26го был первый такой же удар по запору(вроде с меньшим количеством жертв,там не буифицированные, а дронщики пострадали)
С таким же орланом на высоте 6000 с утра над полигоном


Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: полковник ЗСУ звинуватив "тіктокера", який проходив навчання
За словами Анатолія Штефана, саме з цього навчального центру, один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео розташування, стрільбища та іншого.

Капитан, в случае если б вас бусифицировали с вашего сухогруза в афган при андропове допустим, ну или при горби, каким бы вы там суднОм командовали, АПЛ сверхмалой вместимости или торпедным буксиром?
Вводные, спецом для старшего офицера - полигону лет и лет, летают над ним с 22года минимум, забит местными бусифицированными, полно капитальных строений времён вашей комсомольской юности - точно во всём виноват тик-ток, наверно в нём ВиваZe лично в тот вечер отдал приказ на построение на плацу во время воздушных тревог и висящего над головой Орлана???
Так уже били и в Краснополье у нас, и в Подгороднем, с Орланом над головой,но по прежнему кнопку нажал кто то у кого был в Ксиоми Тикток?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:07

  pesikot написав:Кстати, сейчас такой момент ... что США и Россия могли бы растянуть Зеленского на шпагат от Москвы до Вашингтона

Достаточно, Путину выступить с публичным заявлением, мол, с такой-то ближайшей даты Россия объявляет прекращение огня в одностороннем порядке, не будет военных действий по ЛБЗ, не будет ракетных и "мопедных" атак

И начнёт это делать и продержится хотя бы сутки-двое

Это же будет подарок для Трампа и растяжка Зеленского на длинный шпагат
Если Украина не поддержит прекращение огня, то Трамп информационно изойдёт на говно в обвинениях Украины и лично Зеленского
Вся его свора присоединится в едином лае

В Европе тоже задумаются

Но Путин такое не сделает - це фантастика на третій полиці

Інколи ти маєш слушну думку.

Тільки тепер візьми і уяви, що Зе починає грати в "згоден на мир, хочу миру", то тоді щооооууууу?

Правильно -- тепер Трампоній повинен домагатись хотіння миру від пу.
Тобто пас на Трампа - вперед, нахиляй тепер пу.
А песьків каже зараз, що подальші розмови після питання про відновлення дипвідносин між США-рф.

І на розтяжці опиняється Трамп.
Схоже саме це вирішили в Зе.
Зе і підписує, і демонструє що за мир, і тоді нехай Трамп далі спробує щось штовхати..

Там між ним і пу не так все й гладко.
Бо про зустріч вже й не згадують.
Хоча співали, що і до кінця лютого може бути.
І після отих 6,5 годин перемовин делегацій мовчки розішлися.

Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться?
Або зілл'ється і вийде з гри.
Або розлютиться так, що Байден покажеться миротворцем в порівнянні з ним.

Але ризики... що угоду (копалини) так і "залишить" собі...
detroytred
 
Повідомлень: 23593
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:22

  fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну.
Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки.
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.

В Львове бывал много раз. Название село сейчас это воспоминания - на самом деле одни руины.
Выскажу крамольную мысль, что скорее будут захвачены Запорожье и Чернигов, чем Херсон и правобережье. Река Днепр велика. Мосты разрушены. Понтоны сделать скрытно и быстро при современном дроноводстве нереально. На лодочках попробовать переплыть, с большим допущением можно, но как логистика, никак, уничтожат дроны.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19451
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4793 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:24

freeze то есть самая вероятная граница - по днепру?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:28

  detroytred написав:.
Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться?



Не упрется. Думаю с ним все было согласовано задолго до инаугурации.Встречи для охлоса,не более.
Очень немыслимо что бы Трамп чуть не лобзался с тем,в ком не уверен. Все там порешали давно.
Надеюсь,Трамп в курсе, что людям с зависимостью верить нельзя, и пока не будет реальных шагов будет держать его в черном теле.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:31

  Wirująświatła написав:freeze то есть самая вероятная граница - по днепру?

Надеюсь всей душой, что до этого не дойдет никогда. Но чтобы враг преодолел Днепр, это лишь в случае, когда от прикрываюшей бригады останется 10 процентов штата, остальные в СЗЧ или в госпиталях, а из вооружения автомат калашникова. В ближайшие три года войны, это вряд ли произойдет.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19451
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4793 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:43

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:freeze то есть самая вероятная граница - по днепру?

Надеюсь всей душой, что до этого не дойдет никогда. Но чтобы враг преодолел Днепр, это лишь в случае, когда от прикрываюшей бригады останется 10 процентов штата, остальные в СЗЧ или в госпиталях, а из вооружения автомат калашникова. В ближайшие три года войны, это вряд ли произойдет.


сколько раз форсировали Днепр в ВМВ,не помню точно? Два раза вроде?
имхо,вопрос как мясом закидывать.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:43

Зеленський доручив високопосадовцям зв’язатись зі своїми відповідниками в США і отримати офіційну інформацію щодо потенційної зупинки допомоги.

Люди не повинні здогадуватись.

Президент додав, що ми вже отримували різні сигнали та мали прецеденти зупинки допомоги — гуманітарної, енергетичної та військової. Наші військові та спеціальні служби підготували алгоритми дій на випадок будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022 рік.

Трамп сказав радникам, що хоче оголосити про угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин під час виступу в Конгресі, — кореспондент Reuters з питань національної безпеки.

США й Україна можуть підписати угоду про корисні копалини вже сьогодні.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28714
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:44

freeze
У вас устаревшее представление
после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни
и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что
В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах
fox767676
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1308113082130831308413085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13716)
04.03.2025 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.