jump написав:З 10 ранку "висіла" російська "пташка": бійці розкрили деталі удару по полігону ЗСУ
Військовий анонімно розповів журналістам, що на полігоні не було укриттів і під час тренувань не реагували на тривоги. За його словами, за 20 хвилин до обстрілу особовий склад вишикували на КПП.
"На КПП з 10 ранку "висіла" російська "пташка", про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП", — розповів військовий.
Турнікетів для першої допомоги не було.
"Гуцул" також сказав, що біля полігону не було укриття.
И 26го был первый такой же удар по запору(вроде с меньшим количеством жертв,там не буифицированные, а дронщики пострадали) С таким же орланом на высоте 6000 с утра над полигоном
Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: полковник ЗСУ звинуватив "тіктокера", який проходив навчання За словами Анатолія Штефана, саме з цього навчального центру, один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео розташування, стрільбища та іншого.
Капитан, в случае если б вас бусифицировали с вашего сухогруза в афган при андропове допустим, ну или при горби, каким бы вы там суднОм командовали, АПЛ сверхмалой вместимости или торпедным буксиром? Вводные, спецом для старшего офицера - полигону лет и лет, летают над ним с 22года минимум, забит местными бусифицированными, полно капитальных строений времён вашей комсомольской юности - точно во всём виноват тик-ток, наверно в нём ВиваZe лично в тот вечер отдал приказ на построение на плацу во время воздушных тревог и висящего над головой Орлана??? Так уже били и в Краснополье у нас, и в Подгороднем, с Орланом над головой,но по прежнему кнопку нажал кто то у кого был в Ксиоми Тикток?
pesikot написав:Кстати, сейчас такой момент ... что США и Россия могли бы растянуть Зеленского на шпагат от Москвы до Вашингтона
Достаточно, Путину выступить с публичным заявлением, мол, с такой-то ближайшей даты Россия объявляет прекращение огня в одностороннем порядке, не будет военных действий по ЛБЗ, не будет ракетных и "мопедных" атак
И начнёт это делать и продержится хотя бы сутки-двое
Это же будет подарок для Трампа и растяжка Зеленского на длинный шпагат Если Украина не поддержит прекращение огня, то Трамп информационно изойдёт на говно в обвинениях Украины и лично Зеленского Вся его свора присоединится в едином лае
В Европе тоже задумаются
Но Путин такое не сделает - це фантастика на третій полиці
Інколи ти маєш слушну думку.
Тільки тепер візьми і уяви, що Зе починає грати в "згоден на мир, хочу миру", то тоді щооооууууу?
Правильно -- тепер Трампоній повинен домагатись хотіння миру від пу. Тобто пас на Трампа - вперед, нахиляй тепер пу. А песьків каже зараз, що подальші розмови після питання про відновлення дипвідносин між США-рф.
І на розтяжці опиняється Трамп. Схоже саме це вирішили в Зе. Зе і підписує, і демонструє що за мир, і тоді нехай Трамп далі спробує щось штовхати..
Там між ним і пу не так все й гладко. Бо про зустріч вже й не згадують. Хоча співали, що і до кінця лютого може бути. І після отих 6,5 годин перемовин делегацій мовчки розішлися.
Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться? Або зілл'ється і вийде з гри. Або розлютиться так, що Байден покажеться миротворцем в порівнянні з ним.
Але ризики... що угоду (копалини) так і "залишить" собі...
fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну. Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки. https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
В Львове бывал много раз. Название село сейчас это воспоминания - на самом деле одни руины. Выскажу крамольную мысль, что скорее будут захвачены Запорожье и Чернигов, чем Херсон и правобережье. Река Днепр велика. Мосты разрушены. Понтоны сделать скрытно и быстро при современном дроноводстве нереально. На лодочках попробовать переплыть, с большим допущением можно, но как логистика, никак, уничтожат дроны.
detroytred написав:. Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться?
Не упрется. Думаю с ним все было согласовано задолго до инаугурации.Встречи для охлоса,не более. Очень немыслимо что бы Трамп чуть не лобзался с тем,в ком не уверен. Все там порешали давно. Надеюсь,Трамп в курсе, что людям с зависимостью верить нельзя, и пока не будет реальных шагов будет держать его в черном теле.
Wirująświatła написав:freeze то есть самая вероятная граница - по днепру?
Надеюсь всей душой, что до этого не дойдет никогда. Но чтобы враг преодолел Днепр, это лишь в случае, когда от прикрываюшей бригады останется 10 процентов штата, остальные в СЗЧ или в госпиталях, а из вооружения автомат калашникова. В ближайшие три года войны, это вряд ли произойдет.
Wirująświatła написав:freeze то есть самая вероятная граница - по днепру?
Надеюсь всей душой, что до этого не дойдет никогда. Но чтобы враг преодолел Днепр, это лишь в случае, когда от прикрываюшей бригады останется 10 процентов штата, остальные в СЗЧ или в госпиталях, а из вооружения автомат калашникова. В ближайшие три года войны, это вряд ли произойдет.
сколько раз форсировали Днепр в ВМВ,не помню точно? Два раза вроде? имхо,вопрос как мясом закидывать.
Зеленський доручив високопосадовцям зв’язатись зі своїми відповідниками в США і отримати офіційну інформацію щодо потенційної зупинки допомоги.
Люди не повинні здогадуватись.
Президент додав, що ми вже отримували різні сигнали та мали прецеденти зупинки допомоги — гуманітарної, енергетичної та військової. Наші військові та спеціальні служби підготували алгоритми дій на випадок будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022 рік.
Трамп сказав радникам, що хоче оголосити про угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин під час виступу в Конгресі, — кореспондент Reuters з питань національної безпеки.
США й Україна можуть підписати угоду про корисні копалини вже сьогодні.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 04 бер, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
freeze У вас устаревшее представление после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах