fox767676 написав:freeze У вас устаревшее представление после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах
кстати,да. я смотрю хаты на правом, а трощили его мама не горюй.
Господар Вельзевула написав:кстати,да. я смотрю хаты на правом, а трощили его мама не горюй.
вообщем правый безопасней чем левый, хоть нет узких горлышек в виде мостов, которые были почти все закрыты весной 22 и обсуждался их подрыв но прям говорить что ПБ в безопасности , ну это явное преувеличение
detroytred написав:. Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться?
Не упрется. Думаю с ним все было согласовано задолго до инаугурации.Встречи для охлоса,не более. Очень немыслимо что бы Трамп чуть не лобзался с тем,в ком не уверен. Все там порешали давно. Надеюсь,Трамп в курсе, что людям с зависимостью верить нельзя, и пока не будет реальных шагов будет держать его в черном теле.
Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше. Вже б була і зустріч, і робота кипіла. А так, вважаю, що є тільки обмін намірами на співпрацю і поетапні крокові ситуативні! сегментні! узгодження. І не більше.
Оті заяви Трампа, що він з пу домовився (остаточно), це блеф, аби продавити Зе.
*Комбриг повідомив, що зараз із постачанням дронів війську є величезні проблеми. Через бюрократичні процедури часто підрозділи отримують БпЛА, які на момент поставки вже є застарілими і потребують доопрацювання для ефективного застосування. Адже військові технології дуже швидко розвиваються: постійно міняються частоти, а також типи дронів – від мавіків і гексакоптерів до оптоволокна.
"Якби держава спиралась не на ефективний менеджмент, як у нас люблять казати, а на ефективні практики і, наприклад, закупівлі цих речей були перенесені на бригади, я переконаний, це дало б моментальний ефект буквально за місяць-півтора на полі бою. Але оскільки держава хоче закупити десь, бажано, мабуть, у "своїх" і одразу на мільярд, от і маємо затяги на місяці. Чи впливає це на фронт? Критично, бо це основний засіб ураження", – наголосив комбриг.* https://www.unian.ua/war/bileckiy-zayav ... 34752.html
fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну. Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки. https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
В Львове бывал много раз. Название село сейчас это воспоминания - на самом деле одни руины. Выскажу крамольную мысль, что скорее будут захвачены Запорожье и Чернигов, чем Херсон и правобережье. Река Днепр велика. Мосты разрушены. Понтоны сделать скрытно и быстро при современном дроноводстве нереально. На лодочках попробовать переплыть, с большим допущением можно, но как логистика, никак, уничтожат дроны.