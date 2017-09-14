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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13082130831308413085>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:49

  fox767676 написав:freeze
У вас устаревшее представление
после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни
и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что
В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах


кстати,да. я смотрю хаты на правом, а трощили его мама не горюй.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нормальных извинений от зеленского пока не было
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:кстати,да. я смотрю хаты на правом, а трощили его мама не горюй.


вообщем правый безопасней чем левый, хоть нет узких горлышек в виде мостов, которые были почти все закрыты весной 22 и обсуждался их подрыв
но прям говорить что ПБ в безопасности , ну это явное преувеличение
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:55

  fox767676 написав:нормальных извинений от зеленского пока не было


Я думаю,опять нажарить попробует. За ним глаз да глаз нужен.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:01

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:.
Саме цікаве, що зробить Трамп, коли пу упреться?



Не упрется. Думаю с ним все было согласовано задолго до инаугурации.Встречи для охлоса,не более.
Очень немыслимо что бы Трамп чуть не лобзался с тем,в ком не уверен. Все там порешали давно.
Надеюсь,Трамп в курсе, что людям с зависимостью верить нельзя, и пока не будет реальных шагов будет держать его в черном теле.

Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше.
Вже б була і зустріч, і робота кипіла.
А так, вважаю, що є тільки обмін намірами на співпрацю і поетапні крокові ситуативні! сегментні! узгодження. І не більше.

Оті заяви Трампа, що він з пу домовився (остаточно), це блеф, аби продавити Зе.

Імхо, канєшно))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одеса , тримайтесь !
Пишить будь ласка що у вас ...
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Я думаю,опять нажарить попробует. За ним глаз да глаз нужен.


халамидник еще набедокурит 100%
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:11

Шмигаля одне, а Білецький про справи інше:

*Комбриг повідомив, що зараз із постачанням дронів війську є величезні проблеми. Через бюрократичні процедури часто підрозділи отримують БпЛА, які на момент поставки вже є застарілими і потребують доопрацювання для ефективного застосування. Адже військові технології дуже швидко розвиваються: постійно міняються частоти, а також типи дронів – від мавіків і гексакоптерів до оптоволокна.

"Якби держава спиралась не на ефективний менеджмент, як у нас люблять казати, а на ефективні практики і, наприклад, закупівлі цих речей були перенесені на бригади, я переконаний, це дало б моментальний ефект буквально за місяць-півтора на полі бою. Але оскільки держава хоче закупити десь, бажано, мабуть, у "своїх" і одразу на мільярд, от і маємо затяги на місяці. Чи впливає це на фронт? Критично, бо це основний засіб ураження", – наголосив комбриг.*
https://www.unian.ua/war/bileckiy-zayav ... 34752.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:14

  freeze написав:
  fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну.
Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки.
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.

В Львове бывал много раз. Название село сейчас это воспоминания - на самом деле одни руины.
Выскажу крамольную мысль, что скорее будут захвачены Запорожье и Чернигов, чем Херсон и правобережье. Река Днепр велика. Мосты разрушены. Понтоны сделать скрытно и быстро при современном дроноводстве нереально. На лодочках попробовать переплыть, с большим допущением можно, но как логистика, никак, уничтожат дроны.


дякую , слушна думка ....
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:34

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..............
Стаття 3. Види міжнародних договорів України

1. Міжнародні договори України укладаються:

Президентом України або за його дорученням - від імені України;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
С перемирием, думаю, ещё проще.

Ага, ок -- принимается. Но есть ньюанс :wink:
За дорученням Президента України
Никаких нюансов.
При необходимости он поручит кому-нибудь (тому же Арахамии) подписать договор, если не захочет подписывать сам, не важно по каким причинам.
ЛАД
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