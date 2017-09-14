Додано: Вів 04 бер, 2025 23:40

freeze написав: ЛАД написав: Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным. Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.

Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам.

В СМИ можно прочитать -

Трамп - я остановлю эту ужасную войну

путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд)

Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд)

Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес. Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам.В СМИ можно прочитать -Трамп - я остановлю эту ужасную войнупутин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд)Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд)Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.

Вы правы.Но он сейчас часто говорит, что он за мир, но справедливый мир. При желании, СМИ часто опускают эти слова и пишут только о требовании гарантий и отказе от территориальных уступок.И опять же, если он ещё до начала переговоров скажет, что согласен на территориальные уступки, это ухудшает позиции на переговорах. Хотя уже и так понятно, что на какие-то уступки идти придётся. Но об этом надо говорить уже на переговорах. В Овальном кабинете о переговорах о мире речь ещё явно не шла.