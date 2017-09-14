Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].
Банделог месяца три назад прогнозировал - Как солнышко пригреет, потянутся вояки ещё более масово в СЗЧ. Если добавить последние досягнення квартальной школы дипломатии, то мотивация обнуляется. Вся надежда на сына Флер и Песикота.
ЛАД написав:Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.
Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам. В СМИ можно прочитать - Трамп - я остановлю эту ужасную войну путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд) Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд) Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.
Вы правы. Но он сейчас часто говорит, что он за мир, но справедливый мир. При желании, СМИ часто опускают эти слова и пишут только о требовании гарантий и отказе от территориальных уступок. И опять же, если он ещё до начала переговоров скажет, что согласен на территориальные уступки, это ухудшает позиции на переговорах. Хотя уже и так понятно, что на какие-то уступки идти придётся. Но об этом надо говорить уже на переговорах. В Овальном кабинете о переговорах о мире речь ещё явно не шла.
fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну. Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки. https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
Ничего отсюда не випливає. Единственное, что випливає, что никаких решений пока нет и будет торг. Именно поэтому Зеленский не может и не должен заранее говорить о территориальных уступках.
Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].
Банделог месяца три назад прогнозировал - Как солнышко пригреет, потянутся вояки ещё более масово в СЗЧ. Если добавить последние досягнення квартальной школы дипломатии, то мотивация обнуляется. Вся надежда на сына Флер и Песикота.
А как же иные наши либо потужни 61ти летние старцы, что горло Рэмбе перекусят, либо вечно не имеющие свободного в Украине вертолёта командиры эскадрилий, вынужденные бороться с налоговыми органами югов ЕС??
ЛАД написав:....... Никаких нюансов. При необходимости он поручит кому-нибудь (тому же Арахамии) подписать договор, если не захочет подписывать сам, не важно по каким причинам.
Так и тут ровно тот же самый ньюанс... Но его я озвучивать не буду: трут
Нет тут нюансов. Если вы хотите сказать, что он откажется дать поручение подписать, то не согласен. Когда прижмёт, не откажется. Даже микадо в 1945 согласился. Несмотря на "божественность" и сопротивление части военных. При том, что ему точно грозил американский суд как военному преступнику, которого добивались многие, начиная с президента Соединённых Штатов Гарри Трумэна. Спасибо генералу Макартуру, что он его избежал. Зеленскому такое не грозит.