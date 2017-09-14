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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13082130831308413085

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:36

  АндрейМ написав:
  UA написав:Ну и все так все.
А не все кроме...

Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].

Банделог месяца три назад прогнозировал - Как солнышко пригреет, потянутся вояки ещё более масово в СЗЧ.
Если добавить последние досягнення квартальной школы дипломатии, то мотивация обнуляется.
Вся надежда на сына Флер и Песикота.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:40

  freeze написав:
  ЛАД написав:Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.

Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам.
В СМИ можно прочитать -
Трамп - я остановлю эту ужасную войну
путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд)
Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд)
Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.
Вы правы.
Но он сейчас часто говорит, что он за мир, но справедливый мир. При желании, СМИ часто опускают эти слова и пишут только о требовании гарантий и отказе от территориальных уступок.
И опять же, если он ещё до начала переговоров скажет, что согласен на территориальные уступки, это ухудшает позиции на переговорах. Хотя уже и так понятно, что на какие-то уступки идти придётся. Но об этом надо говорить уже на переговорах. В Овальном кабинете о переговорах о мире речь ещё явно не шла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:46

  fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну.
Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки.
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.

Ничего отсюда не випливає.
Единственное, что випливає, что никаких решений пока нет и будет торг. Именно поэтому Зеленский не может и не должен заранее говорить о территориальных уступках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:47

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..............
Стаття 3. Види міжнародних договорів України

1. Міжнародні договори України укладаються:

Президентом України або за його дорученням - від імені України; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
С перемирием, думаю, ещё проще.

Ага, ок -- принимается. Но есть ньюанс :wink:
За дорученням Президента України
Никаких нюансов.
При необходимости он поручит кому-нибудь (тому же Арахамии) подписать договор, если не захочет подписывать сам, не важно по каким причинам.

Так и тут ровно тот же самый ньюанс...
Но его я озвучивать не буду: трут :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:48

  UA написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:Ну и все так все.
А не все кроме...

Сейчас набегут и расскажут почему кто-то близкий их сердцу ничего не должен, потому что [вставить нужное], а "все" - это только [вставить нужное].

Банделог месяца три назад прогнозировал - Как солнышко пригреет, потянутся вояки ещё более масово в СЗЧ.
Если добавить последние досягнення квартальной школы дипломатии, то мотивация обнуляется.
Вся надежда на сына Флер и Песикота.

А как же иные наши либо потужни 61ти летние старцы, что горло Рэмбе перекусят, либо вечно не имеющие свободного в Украине вертолёта командиры эскадрилий, вынужденные бороться с налоговыми органами югов ЕС??
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:06

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.......
Никаких нюансов.
При необходимости он поручит кому-нибудь (тому же Арахамии) подписать договор, если не захочет подписывать сам, не важно по каким причинам.

Так и тут ровно тот же самый ньюанс...
Но его я озвучивать не буду: трут :)
Нет тут нюансов.
Если вы хотите сказать, что он откажется дать поручение подписать, то не согласен.
Когда прижмёт, не откажется.
Даже микадо в 1945 согласился. Несмотря на "божественность" и сопротивление части военных. При том, что ему точно грозил американский суд как военному преступнику, которого добивались многие, начиная с президента Соединённых Штатов Гарри Трумэна. Спасибо генералу Макартуру, что он его избежал.
Зеленскому такое не грозит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:22

  fox767676 написав:нормальных извинений от зеленского пока не было

поізносівшийся з не тим ВОСом
flyman
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