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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1308313084130851308613087>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:40

  freeze написав:
  ЛАД написав:Зеленский не говорит решительное нет. Он просто просит гарантии в случае нарушения перемирия Путиным.

Мы зациклены по понятным причинам на нашей беде. Но мир живет по своим законам.
В СМИ можно прочитать -
Трамп - я остановлю эту ужасную войну
путин - надо решать ситуацию, прекратить огонь и работать над мирным договором (дальше там денацификация, реалии на земле и тд)
Зеленский - никакого прекращения огня (пока не будет железобетонных гарантий и тд)
Главный проигрыш дипломатии неопытного Зеленского - что большинство обывателей в мире не читает дальше первой строчки, а там миротворец Трамп, готовый что-то обсуждать путин и противник остановки войны Зеленский. Занавес.
Вы правы.
Но он сейчас часто говорит, что он за мир, но справедливый мир. При желании, СМИ часто опускают эти слова и пишут только о требовании гарантий и отказе от территориальных уступок.
И опять же, если он ещё до начала переговоров скажет, что согласен на территориальные уступки, это ухудшает позиции на переговорах. Хотя уже и так понятно, что на какие-то уступки идти придётся. Но об этом надо говорить уже на переговорах. В Овальном кабинете о переговорах о мире речь ещё явно не шла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:46

  fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну.
Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки.
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.

Ничего отсюда не випливає.
Единственное, что випливає, что никаких решений пока нет и будет торг. Именно поэтому Зеленский не может и не должен заранее говорить о территориальных уступках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:06

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.......
Никаких нюансов.
При необходимости он поручит кому-нибудь (тому же Арахамии) подписать договор, если не захочет подписывать сам, не важно по каким причинам.

Так и тут ровно тот же самый ньюанс...
Но его я озвучивать не буду: трут :)
Нет тут нюансов.
Если вы хотите сказать, что он откажется дать поручение подписать, то не согласен.
Когда прижмёт, не откажется.
Даже микадо в 1945 согласился. Несмотря на "божественность" и сопротивление части военных. При том, что ему точно грозил американский суд как военному преступнику, которого добивались многие, начиная с президента Соединённых Штатов Гарри Трумэна. Спасибо генералу Макартуру, что он его избежал.
Зеленскому такое не грозит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:44

freeze
Вот пример:
Вторит ему и директор Национальной разведки США Талси Габбард. «Президент Трамп понимает, что эту войну надо закончить как можно скорее после трех кровопролитных лет, и он доказал, что он — единственный человек, способный достичь этого», — сказала она в эфире все того же Fox News.

Но у Зеленского, полагает Габбард, «другая цель на уме». «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», — сказала она.

Т.е она признаёт, что Зеленский хочет закончить войну, но ей не нравятся его условия и она начинает рассказывать об атомной войне, чтобы напугать американцев.
При этом:
При этом Уолтц ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин готов к миру.

«Это все нужно проверить, но чего у нас сейчас нет — так это готовности Зеленского предпринять необходимые шаги», — сказал он.
Т.е. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.
Цитаты отсюда - https://www.bbc.com/russian/articles/c5y4xvz225xo
Так что было бы желание и трактовать высказывания можно как заблагорассудится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 01:19

  detroytred написав:Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше.
100500%. то что нам показали в овальном кабинете это только кусочек пьесы.
  ЛАД написав:Т.е. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.
не знаю на счёт виноват, его пытались вернуть к реальности словами "у вас нет карт" намекая на недокомплект личного состава и проблемы с мобилизацией.

Война идёт 3 года, а "справедливого мира" на горизонте нет и неизвестно вообще достижим ли он. По сути варианта два, либо он соглашается на уступки под устные гарантии Трампа (по 2й версии договора было два, 1й про минералы, 2й про тер.уступки и возможно выборы). Либо помощь прекращается и капитуляция с большим количеством жертв, которая без помощи США становится неминуемой. По одной из версий в течении 6 месяцев.

У меня создалось впечатление, что Зеленский не до конца осознаёт, какие перед ним варианты. Выбирая из 2х предложенных какой-то свой "третий" ("справедливый мир"). Ему в лицо говорят у вас нет карт (т.е. выбора ходов), а он им отвечает "я не играю в карты" (типа идите в жопу с вашими 2мя вариантами).

Сложно это поведение назвать адекватностью в той ситуации. В его ситуации единственное что можно просить - подкрепить гарантии Трампа иностранными миротворцами. Но и это не панацея. В случае возобновления бд эти миротворцы разбегутся, причём официально, это будет прописано в какой-то писульке.

Хоть в лоб хоть по лбу воевать за нас США и Европа не будут. То есть, если путин нарушит "перемирие Трампа" (я уверен что это произойдёт), снова как и раньше никто ему ничего не сделает. То есть получив уступки, границы которых не уточняются, он всё равно пойдёт дальше.

Зеленский пытался им это доказать примерами сколько перемирий путин уже нарушил, чем раздражал собеседников, потому что выходил за рамки того, на что Трамп готов, других вариантов "безопасности" у них нет. В этом неадекватность того, что Зеленский там говорил по отношению к тому, зачем там все собрались.

Как будто покупатель и продавец собрались на сделку у нотариуса, но внезапно продавец начал требовать, чтобы кроме денег по договору ему еще предоставили автомобиль. Все были бы ошарашены такой наглостью и непредсказуемостью, не готов подписывать - не иди к нотариусу, продолжай свои торги в другом месте.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 02:11

На рф уже посылают семьи "героев" в жопу
https://t.me/astrapress/75807
Думаю в течение нескольких лет это станет системным явлением. Несменяемость власти открыли дорогу войне и циннизму. Может другой президент мог и хотел остановить зло, но кто ж ему даст выиграть выборы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 02:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 02:15

  fox767676 написав:freeze
У вас устаревшее представление
после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни
и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что
В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах

За что я спокоен, это за западную Украину, путин много раз говорил, что не считает в своих глазах западную Украину своей военной целью, это не Новороссия, не Малороссия. Вообще, как я понимаю, путин считает, что без западной Украины, он давно бы порешал все своих хотелки с остальной частью.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 02:22

tumos
К нашему разговору о пошлинах.
Новые тарифы Трампа обойдутся каждой американской семье в полторы-две тысячи долларов в год, подсчитал исследовательский центр Budget Lab при Йельском университете. Экономика недосчитается около 100 млрд долларов в год, а инфляция увеличится еще на 1%, и прежде всего подорожают продукты, электроника, одежда и автомобили.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvg1616nxe3o
1,5-2 тыс. долл. в год на семью это немало, но и не так уж много. Потеря 150 долл. в месяц, конечно, болезненно, но явно не смертельно для американцев.
Там проблема в другом. Это не последние тарифы, которые хочет изменить/ввести Трамп. И проблема ещё и в том, что пока не очень понятны его цели.
Торговая политика Трампа хаотична: он то вводит, то отменяет тарифы, угрожает, прощает, делает исключения. Некоторые считают его угрозы переговорной тактикой, другие полагают, что он пойдет на попятную, как только США столкнутся с убытками и инфляцией.

Третьи уверены, что Трамп использует экономическое давление для достижения внешнеполитических целей.

Если речь только об экономике, то не всё потеряно, уверен Брэд Сетсер, эксперт Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), частного американского исследовательского института.

«Я вижу два потенциальных пути деэскалации, — прокомментировал он новые тарифы. — Один из них — объявление низких ставок „ответных" тарифов для Канады и Мексики в апреле и последующее снижение всех тарифов до этих уровней. Другой — перезаключить USMCA не в 2026 году, а уже сейчас».

Однако если Трамп преследует не только экономические, но и политические цели, шансы договориться призрачны, предупреждает Сетсер.

А вообще, если интересно, посмотрите статью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 02:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше.
100500%. то что нам показали в овальном кабинете это только кусочек пьесы.
  ЛАД написав:Т.е. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.
не знаю на счёт виноват, его пытались вернуть к реальности словами "у вас нет карт" намекая на недокомплект личного состава и проблемы с мобилизацией.

Война идёт 3 года, а "справедливого мира" на горизонте нет и неизвестно вообще достижим ли он. По сути варианта два, либо он соглашается на уступки под устные гарантии Трампа (по 2й версии договора было два, 1й про минералы, 2й про тер.уступки и возможно выборы). Либо помощь прекращается и капитуляция с большим количеством жертв, которая без помощи США становится неминуемой. По одной из версий в течении 6 месяцев.

У меня создалось впечатление, что Зеленский не до конца осознаёт, какие перед ним варианты. Выбирая из 2х предложенных какой-то свой "третий" ("справедливый мир"). Ему в лицо говорят у вас нет карт (т.е. выбора ходов), а он им отвечает "я не играю в карты" (типа идите в жопу с вашими 2мя вариантами).

Сложно это поведение назвать адекватностью в той ситуации. В его ситуации единственное что можно просить - подкрепить гарантии Трампа иностранными миротворцами. Но и это не панацея. В случае возобновления бд эти миротворцы разбегутся, причём официально, это будет прописано в какой-то писульке.

Хоть в лоб хоть по лбу воевать за нас США и Европа не будут. То есть, если путин нарушит "перемирие Трампа" (я уверен что это произойдёт), снова как и раньше никто ему ничего не сделает. То есть получив уступки, границы которых не уточняются, он всё равно пойдёт дальше.

Зеленский пытался им это доказать примерами сколько перемирий путин уже нарушил, чем раздражал собеседников, потому что выходил за рамки того, на что Трамп готов, других вариантов "безопасности" у них нет. В этом неадекватность того, что Зеленский там говорил по отношению к тому, зачем там все собрались.

Как будто покупатель и продавец собрались на сделку у нотариуса, но внезапно продавец начал требовать, чтобы кроме денег по договору ему еще предоставили автомобиль. Все были бы ошарашены такой наглостью и непредсказуемостью, не готов подписывать - не иди к нотариусу, продолжай свои торги в другом месте.


самое интересное, что за всей балаболией про зеленского в сша и какие-то сделки с трампом, все как-то забыли про…

…мнение кремля на этот счет :D

за всем этим шумом про несуществующие редкоземельные металлы или какие-то гарантии от трампа, почему-то все списали тот факт, что пока что кацапы никакой мир заключать не собираются. что подписывать-то?
нафига подписывать любую бумагу, если мир будет гарантировать только украинская армия? это и так есть.

и почему вопросы в принципе к нам? пусть путину условия выставляет. давит там всячески, обещает санкции и какие-то поставки оружия. какбы надо вспомнить, что агрессор-то рашка.
и ЗАВЕДОМО с них спрос должен быть по всем вопросам.
Зеленский должен летать в Вашингтон только для выяснения вопросов вроде «готова ли Украина принять 500 танков и 150 самолетов в случае, если болотный царь не свалит обратно на болота»
а то нормально устроился, выбрали тех кто послабее и повелся на порожняк про ценности и демократию, и кого удобно кидануть в лучших традициях разборок начала девяностых, и давай катать про соглашения и договора, а также про карты и козыря
миротворец ху*в. с него уже Иран ржет, мол вы там совесть имейте, уважительнее общайтесь :mrgreen:

надеюсь наши додумаются после войны начать возвращение ядерного статуса, забив на все угрозы хитродупых американцев и безмозглых европейцев
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 02:29

smdtranz не очень понятно, это сарказм? Кто платит тот девушку и танцует. У нас есть чем заплатить за свою независимость? Просто счёт пришел не в 1991 при олигархе-демократе Ельцине, а в 2014. И 2й счёт в 2022. Ельцину было выгодно развалить совок, поэтому независимость мы получили бесплатно и без крови. Путин посчитал что это неправильно. И стал вопрос оплаты.

Как раз ситуация когда у спонсора и того кого спонсирует точки зрения разошлись. Обьявим войну США чтобы они нас и далее спонсировали, или сами справимся (без их помощи)?
Wirująświatła
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