Додано: Сер 05 бер, 2025 01:19

detroytred написав: Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше. Якби порішали щось остаточне і все було гладко, то процес відбувався інакше.

ЛАД написав: Т.е. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский. Т.е. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.

100500%. то что нам показали в овальном кабинете это только кусочек пьесы.не знаю на счёт виноват, его пытались вернуть к реальности словами "у вас нет карт" намекая на недокомплект личного состава и проблемы с мобилизацией.Война идёт 3 года, а "справедливого мира" на горизонте нет и неизвестно вообще достижим ли он. По сути варианта два, либо он соглашается на уступки под устные гарантии Трампа (по 2й версии договора было два, 1й про минералы, 2й про тер.уступки и возможно выборы). Либо помощь прекращается и капитуляция с большим количеством жертв, которая без помощи США становится неминуемой. По одной из версий в течении 6 месяцев.У меня создалось впечатление, что Зеленский не до конца осознаёт, какие перед ним варианты. Выбирая из 2х предложенных какой-то свой "третий" ("справедливый мир"). Ему в лицо говорят у вас нет карт (т.е. выбора ходов), а он им отвечает "я не играю в карты" (типа идите в жопу с вашими 2мя вариантами).Сложно это поведение назвать адекватностью в той ситуации. В его ситуации единственное что можно просить - подкрепить гарантии Трампа иностранными миротворцами. Но и это не панацея. В случае возобновления бд эти миротворцы разбегутся, причём официально, это будет прописано в какой-то писульке.Хоть в лоб хоть по лбу воевать за нас США и Европа не будут. То есть, если путин нарушит "перемирие Трампа" (я уверен что это произойдёт), снова как и раньше никто ему ничего не сделает. То есть получив уступки, границы которых не уточняются, он всё равно пойдёт дальше.Зеленский пытался им это доказать примерами сколько перемирий путин уже нарушил, чем раздражал собеседников, потому что выходил за рамки того, на что Трамп готов, других вариантов "безопасности" у них нет. В этом неадекватность того, что Зеленский там говорил по отношению к тому, зачем там все собрались.Как будто покупатель и продавец собрались на сделку у нотариуса, но внезапно продавец начал требовать, чтобы кроме денег по договору ему еще предоставили автомобиль. Все были бы ошарашены такой наглостью и непредсказуемостью, не готов подписывать - не иди к нотариусу, продолжай свои торги в другом месте.