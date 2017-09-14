Wirująświatła написав:На рф уже посылают семьи "героев" в жопу https://t.me/astrapress/75807 Думаю в течение нескольких лет это станет системным явлением. Несменяемость власти открыли дорогу войне и циннизму. Может другой президент мог и хотел остановить зло, но кто ж ему даст выиграть выборы.
Несколько странно, что мать с 5 детьми не признана "ни малоимущей, ни нуждающейся в улучшении жилищных условий". Ну и если она купила квартиру за маткапитал, то деньги, кот. ей предлагают, не сильно отличаются. Ей предлагают "чуть больше миллиона рублей", а в прошлом году
C 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребёнка повышен на 43 400 рублей до 639 400 рублей, на второго на 57 400 рублей до 883 000 рублей.
До этого был ниже (он индексируется ежегодно). Это всё не имеет отношения к "героям войны".
ЛАД написав:Но он сейчас часто говорит, что он за мир, но справедливый мир.
Тут у Зеленского обычные игровые манипуляции. Даже дети знают, что никакого справедливого мира уже не будет. Не будет ближайшие годы ни границ 1991 года, ни 300 миллиардов репараций от путина, ни вступления в НАТО не будет. Чем дальше в лес, тем менее плохой будет для нас мир, тем хуже для нас. То ли Зеленский искренне верит в свое могущество убеждения, то ли просто не хочет оставлять свой пост, честно не понятно. Я уже говорил, пока не будет введена уголовная ответственность политиков за решения, которые привели к тяжким последствиям (в том числе преступная некомпетентность) толку не будет.
ЛАД написав:Т.е она признаёт, что Зеленский хочет закончить войну, но ей не нравятся его условия
Да практически аналогия, девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но ты должен сначала заработать 100 миллионов долларов. Я так хочу справедливого мира, что ничего не буду подписывать до последней погибшей вербы.
ЛАД написав: никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.
это у украинцев нет никакой уверенности в миролюбии путина нет по понятным причинам. Но мы опять же смотрим на мир со своей колокольни. А в СМИ полно видео, где Трамп говорит, что надо немедленно остановить эту ужасную войну. Явно тянет на миролюбие. Причем даже не намекая, а прямо говорит, что препятствием к этому является Зеленский. Зеленский сам тоже неоднократно прилюдно утверждает, что он против прекращения огня. С точки зрения неискушенного западного обывателя, кто при таких высказываниях миротворец?
ЛАД написав:И опять же, если он ещё до начала переговоров скажет, что согласен на территориальные уступки, это ухудшает позиции на переговорах.
Вообще ни о каких территориальных уступках никогда речь не шла. Это не возможно ни с юридической, ни с практической точки зрения. Как я понимаю, и для путина не важно будут ли в США и в Европе рисовать в новостях карты с Крымом или Херсонской областью в составе Украины, и ему не надо торжественной клятвы всех послов, что мы признаем Крым и Херсонскую область в составе рф. Достаточно фактического контроля. А тут у нас как-то с контрнаступом тоже совсем не проглядывается, скорее наоборот. Прибалтику в 40-90-м тоже никто не признавал в составе ссср.
UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?
Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане. По-моему, идеальное решение.
Wirująświatła написав:smdtranz не очень понятно, это сарказм? Кто платит тот девушку и танцует. У нас есть чем заплатить за свою независимость? Просто счёт пришел не в 1991 при олигархе-демократе Ельцине, а в 2014. И 2й счёт в 2022. Ельцину было выгодно развалить совок, поэтому независимость мы получили бесплатно и без крови. Путин посчитал что это неправильно. И стал вопрос оплаты.
Как раз ситуация когда у спонсора и того кого спонсирует точки зрения разошлись. Обьявим войну США чтобы они нас и далее спонсировали, или сами справимся (без их помощи)?
трамп мог бы что-то требовать, если бы америка была надежным партнером все эти годы, а зеленский лично насрал трампу на стол и послал на три буквы. вот это реально обидно, нужно извиняться. а тут… пэтриоты дали через год после начала войны, танки через 1.5 и то 30 штук, самолеты вообще не дали, хотя имеют их кучу, остальная помощь по чайной ложке, то на полгода вообще в самый ответственный момент прервали поставки, ракеты на 150 км через 2 года войны! спасибо большое. и то, туда не стреляйте, туда тоже нельзя. как видим, из америки так себе стратегический партнер и гегемон. надежность 0, полагаться нельзя. тут и без трампа и без зеленского могут легко прекратить поставки. нужно диверсифицировать, желательно самим делать побольше. вижу, как строятся оборонные производства и душа радуется. подход масштабный.
без америки конечно будет хуже, но справимся. 80% потерь наносится сейчас дронами, а тут мы сами всё. реальный вопрос только по ракетам к пэтриотам. но посмотрим, может европа закупит для нас. на складах их все равно мало уже лишних
то, что не стал унижаться перед трампом, это совершенно правильно. ничего плохого он не сказал, все остальное — проблемы самого трампа. повторюсь, в любом случае он бы перекрыл помощь. так что, как говорят военные, працюємо далі
smdtranz написав: надеюсь наши додумаются после войны начать возвращение ядерного статуса, забив на все угрозы хитродупых американцев и безмозглых европейцев
не буде ніякого ядерного статусу, спочатку треба по боргах розрахуватись щоб вести таку політику, та і сумніваюсь, що в нас вже здатні відновити атомні технології. Поки, ми не можем випускати навіть порох і патрони. Краще б вийшли з отавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін, налагодити їх виробництво набагато простіше.
UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?
Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане. По-моему, идеальное решение.
Решение может и правильное, но воевать за деньги Европы против европейских ценностей - аморально.
UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?
Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане. По-моему, идеальное решение.
Решение может и правильное, но воевать за деньги Европы против европейских ценностей - аморально.
ми воюєм проти російських цінностей), Те що ви називаєте європейськими далеко не вся європа поділяє. В тюрмах і психлікарнях голосування теж треба заборонити.
freeze написав:....... Тут у Зеленского обычные игровые манипуляции. Даже дети знают, что никакого справедливого мира уже не будет. Не будет ближайшие годы ни границ 1991 года, ни 300 миллиардов репараций от путина, ни вступления в НАТО не будет. ........
Согласен с вами, что никакого "справедливого мира" не будет. Но о степени несправедливости ещё можно говорить. Например, по мнению Путина, "справедливый мир" включает передачу РФ полностью Херсонской и Запорожской областей, включая и эти города. Можем мы за это "торговаться"? Наверное, не только можем, но и должны. Уж не знаю, что он ещё может потребовать. Трампу это всё до лампочки. Он может отдать любые наши территории. Но нам-то не всё равно.
ЛАД написав:Т.е она признаёт, что Зеленский хочет закончить войну, но ей не нравятся его условия
Да практически аналогия, девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но ты должен сначала заработать 100 миллионов долларов. Я так хочу справедливого мира, что ничего не буду подписывать до последней погибшей вербы.
Аналогия не очень. Я бы поставил вопрос иначе. Девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но боюсь, что через месяц ты меня бросишь и я останусь с пузом без всякой помощи. Так что давай подпишем брачный контракт.
Зеленскому в Овальном кабинете не предлагали подписывать ничего о мире/перемирии. Этот вопрос вообще не должен был рассматриваться. Собирались подписывать какую-то немного стоящую бумажку - "рамочну угоду". Я, понятно, не видел её, но из сообщений СМИ это очередная декларация о намерениях, без цифр, без конкретного наполнения. Её и подписывать должен был не Зеленский, а какая-то там Свириденко. У меня нет никаких контактов в Белом доме, но разговоры о каком-то втором договоре, по-моему, чистой воды спекуляции. Нет никаких сведений об этом, только чьи-то (непонятно чьи домыслы). Ещё за 2 дня до этого речь о том, что поедет Зеленский даже не шла. Должна была ехать Свириденко.
Как я понимаю, Зеленский поехал только потому, что это был повод встретиться и поговорить с Трампом. Предыдущая беседа у него прошла нормально и он надеялся укрепить отношения и объяснить Трампу свою позицию. Но... сталося не так, як гадалося. Не могу судить была ли сцена в Овальном кабинете запланирована, но точно было сделано всё, чтобы вывести Зеленского из равновесия. Начиная с комментария Трампа о "наряде", затем это продолжил какой-то репортёр с замечаниями Президенту чужой страны и обвинениями в неуважении к Америке. Год-два назад Зеленский в таком же наряде выступал в Конгрессе и это никого не смущало, ему аплодировали. Потом вдруг Вэнс встрял со своими комментариями и рассказами о "неблагодарности". На встрече Президентов он вообще должен был молчать в тряпочку, не по чину ему подавать реплики. Дальше я считаю, и писал об этом сразу, Зеленский сорвался и ошибся - он не должен был поддаваться на провокацию Вэнса и начинать с ним обсуждение войны и условий мира, надо было как-то уйти в сторону от этой темы и вообще от разговора с Вэнсом.
Но независимо от того, был ли этот скандал запланирован или спонтанным, явно поменялись подходы и настроения американцев. Я как-то слабо верю, что Трамп просто выживший из ума дед с непредсказуемыми реакциями. Не знаю причин - то ли беседа с Путиным, то ли ещё что - но у него заметно поменялись подходы к решению проблемы.
ЛАД написав: никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.
это у украинцев нет никакой уверенности в миролюбии путина нет по понятным причинам. Но мы опять же смотрим на мир со своей колокольни. А в СМИ полно видео, где Трамп говорит, что надо немедленно остановить эту ужасную войну. Явно тянет на миролюбие. Причем даже не намекая, а прямо говорит, что препятствием к этому является Зеленский. Зеленский сам тоже неоднократно прилюдно утверждает, что он против прекращения огня. С точки зрения неискушенного западного обывателя, кто при таких высказываниях миротворец?
Да, Трамп "миролюбец". Ему это ничего не стоит. Но в чём дело, почему он говорит, что главное препятствие это Зеленский, а не Путин? Чем это вызвано? Просто тем, что на Зеленского у него есть сильные рычаги воздействия, а на Путина нет никаких? Во всяком случае таких сильных и быстродействующих и не несущих никаких рисков и затрат для США. Или есть какие-то другие причины?
А Зеленский довольно давно уже, когда говорит о том, что он против прекращения огня, тут же говорит о гарантиях, о том, что он хочет прочного мира, а не продолжения войны через какое-то, вполне возможно, очень непродолжительное время. Он просит НАТО, но если не НАТО, то хотя бы поддержки украинской армии. Это, кстати, к практически неизбежным требованиям Путина о сильном ограничении ЗСУ. Понятно, что если дадут гарантии укрепления армии, то речи о сокращении не будет. Вы же понимаете, что при подписании такого соглашения да ещё если установят достаточно ограниченные сроки, то Путин (если вдруг не все его требования будут удовлетворены, например, не отдадут Херсон и Запорожье) может подождать пару месяцев, пока армию сократят, перегруппировать свои силы и быстро забрать всё, что ему "недодали". Никакого сопротивления сокращённая и разоружённая армия оказать не сможет. Тут уже речь может пойти о "границах по Днепру" или даже дальше. И о Николаеве с Одессой. Фактически у Зеленского сейчас цугцванг - чуть ли не любой ход ухудшает положение. И стоит учесть, что практически везде (кроме сцены в Овальном кабинете) вместо "Зеленский" можно и нужно написать "Украина". Да и в кабинете, унижая Зеленского, унижали Украину.