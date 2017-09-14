Додано: Сер 05 бер, 2025 04:13

freeze написав: .......

Тут у Зеленского обычные игровые манипуляции. Даже дети знают, что никакого справедливого мира уже не будет. Не будет ближайшие годы ни границ 1991 года, ни 300 миллиардов репараций от путина, ни вступления в НАТО не будет.

........ .......Тут у Зеленского обычные игровые манипуляции. Даже дети знают, что никакого справедливого мира уже не будет. Не будет ближайшие годы ни границ 1991 года, ни 300 миллиардов репараций от путина, ни вступления в НАТО не будет.........

ЛАД написав: Т.е она признаёт, что Зеленский хочет закончить войну, но ей не нравятся его условия Т.е она признаёт, что Зеленский хочет закончить войну, но ей не нравятся его условия

Да практически аналогия, девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но ты должен сначала заработать 100 миллионов долларов. Я так хочу справедливого мира, что ничего не буду подписывать до последней погибшей вербы. Да практически аналогия, девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но ты должен сначала заработать 100 миллионов долларов. Я так хочу справедливого мира, что ничего не буду подписывать до последней погибшей вербы.

ЛАД написав: никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский. никакой уверенности в миролюбии Путина нет, но виноват всё равно Зеленский.

это у украинцев нет никакой уверенности в миролюбии путина нет по понятным причинам. Но мы опять же смотрим на мир со своей колокольни.

А в СМИ полно видео, где Трамп говорит, что надо немедленно остановить эту ужасную войну. Явно тянет на миролюбие. Причем даже не намекая, а прямо говорит, что препятствием к этому является Зеленский. Зеленский сам тоже неоднократно прилюдно утверждает, что он против прекращения огня. С точки зрения неискушенного западного обывателя, кто при таких высказываниях миротворец? это у украинцев нет никакой уверенности в миролюбии путина нет по понятным причинам. Но мы опять же смотрим на мир со своей колокольни.А в СМИ полно видео, где Трамп говорит, что надо немедленно остановить эту ужасную войну. Явно тянет на миролюбие. Причем даже не намекая, а прямо говорит, что препятствием к этому является Зеленский. Зеленский сам тоже неоднократно прилюдно утверждает, что он против прекращения огня. С точки зрения неискушенного западного обывателя, кто при таких высказываниях миротворец?

Согласен с вами, что никакого "справедливого мира" не будет.Но о степени несправедливости ещё можно говорить.Например, по мнению Путина, "справедливый мир" включает передачу РФ полностью Херсонской и Запорожской областей, включая и эти города. Можем мы за это "торговаться"?Наверное, не только можем, но и должны.Уж не знаю, что он ещё может потребовать. Трампу это всё до лампочки. Он может отдать любые наши территории. Но нам-то не всё равно.Аналогия не очень.Я бы поставил вопрос иначе.Девушка говорит, что я очень хочу выйти за тебя замуж, но боюсь, что через месяц ты меня бросишь и я останусь с пузом без всякой помощи. Так что давай подпишем брачный контракт.Зеленскому в Овальном кабинете не предлагали подписывать ничего о мире/перемирии. Этот вопрос вообще не должен был рассматриваться. Собирались подписывать какую-то немного стоящую бумажку - "рамочну угоду". Я, понятно, не видел её, но из сообщений СМИ это очередная декларация о намерениях, без цифр, без конкретного наполнения. Её и подписывать должен был не Зеленский, а какая-то там Свириденко. У меня нет никаких контактов в Белом доме, но разговоры о каком-то втором договоре, по-моему, чистой воды спекуляции. Нет никаких сведений об этом, только чьи-то (непонятно чьи домыслы). Ещё за 2 дня до этого речь о том, что поедет Зеленский даже не шла. Должна была ехать Свириденко.Как я понимаю, Зеленский поехал только потому, что это был повод встретиться и поговорить с Трампом. Предыдущая беседа у него прошла нормально и он надеялся укрепить отношения и объяснить Трампу свою позицию. Но... сталося не так, як гадалося. Не могу судить была ли сцена в Овальном кабинете запланирована, но точно было сделано всё, чтобы вывести Зеленского из равновесия. Начиная с комментария Трампа о "наряде", затем это продолжил какой-то репортёр с замечаниями Президенту чужой страны и обвинениями в неуважении к Америке. Год-два назад Зеленский в таком же наряде выступал в Конгрессе и это никого не смущало, ему аплодировали. Потом вдруг Вэнс встрял со своими комментариями и рассказами о "неблагодарности". На встрече Президентов он вообще должен был молчать в тряпочку, не по чину ему подавать реплики. Дальше я считаю, и писал об этом сразу, Зеленский сорвался и ошибся - он не должен был поддаваться на провокацию Вэнса и начинать с ним обсуждение войны и условий мира, надо было как-то уйти в сторону от этой темы и вообще от разговора с Вэнсом.Но независимо от того, был ли этот скандал запланирован или спонтанным, явно поменялись подходы и настроения американцев. Я как-то слабо верю, что Трамп просто выживший из ума дед с непредсказуемыми реакциями. Не знаю причин - то ли беседа с Путиным, то ли ещё что - но у него заметно поменялись подходы к решению проблемы.Да, Трамп "миролюбец". Ему это ничего не стоит.Но в чём дело, почему он говорит, что главное препятствие это Зеленский, а не Путин? Чем это вызвано? Просто тем, что на Зеленского у него есть сильные рычаги воздействия, а на Путина нет никаких? Во всяком случае таких сильных и быстродействующих и не несущих никаких рисков и затрат для США. Или есть какие-то другие причины?А Зеленский довольно давно уже, когда говорит о том, что он против прекращения огня, тут же говорит о гарантиях, о том, что он хочет прочного мира, а не продолжения войны через какое-то, вполне возможно, очень непродолжительное время. Он просит НАТО, но если не НАТО, то хотя бы поддержки украинской армии.Это, кстати, к практически неизбежным требованиям Путина о сильном ограничении ЗСУ. Понятно, что если дадут гарантии укрепления армии, то речи о сокращении не будет. Вы же понимаете, что при подписании такого соглашения да ещё если установят достаточно ограниченные сроки, то Путин (если вдруг не все его требования будут удовлетворены, например, не отдадут Херсон и Запорожье) может подождать пару месяцев, пока армию сократят, перегруппировать свои силы и быстро забрать всё, что ему "недодали". Никакого сопротивления сокращённая и разоружённая армия оказать не сможет. Тут уже речь может пойти о "границах по Днепру" или даже дальше. И о Николаеве с Одессой.Фактически у Зеленского сейчас цугцванг - чуть ли не любой ход ухудшает положение.И стоит учесть, что практически везде (кроме сцены в Овальном кабинете) вместо "Зеленский" можно и нужно написать "Украина". Да и в кабинете, унижая Зеленского, унижали Украину.