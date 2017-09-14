smdtranz написав:.......... нужно диверсифицировать, желательно самим делать побольше. вижу, как строятся оборонные производства и душа радуется. подход масштабный.
без америки конечно будет хуже, но справимся. 80% потерь наносится сейчас дронами, а тут мы сами всё. реальный вопрос только по ракетам к пэтриотам. но посмотрим, может европа закупит для нас. на складах их все равно мало уже лишних
то, что не стал унижаться перед трампом, это совершенно правильно. ничего плохого он не сказал, все остальное — проблемы самого трампа. повторюсь, в любом случае он бы перекрыл помощь. так что, как говорят военные, працюємо далі
1. Я не вижу, "как строятся оборонные производства". Но если даже действительно так, то мы производим далеко не всё, что необходимо и без поддержки нам, во всяком случае, пока не обойтись. 2. Не уверен в правдивости того, что "80% потерь наносится сейчас дронами". Но даже если так, то количество потерь ещё не определяет итоги войны. Потери не настолько велики. Как видите, несмотря на потери война продолжается. И при ослаблении ПВО и артиллерии дроны не спасут. После хорошей артподготовки и свободной работы авиации прорыв фронта дронами не остановить. Чем это чревато писать не буду. Тут будет подвижка фронта не на 1 км за месяц. И по дронам "сами всё" не совсем верно. Хотя в основном это так. Кроме того, у дронов есть свои недостатки. 3. Ракеты к Патриотам Европа без разрешения США нам не поставит. И ещё кое-что. Например, боеприпасы к F-16. 4. Санкции, конечно, работают не очень хорошо, но всё же работают. Поэтому отмена санкций США тоже не радость. Если Трамп примет такое решение.
Конечно, всё не настолько мрачно. Например здесь - https://www.bbc.com/russian/articles/c04zzexvdpwo - оценивают наши возможности достаточно оптимистично. Но хорошего в потере поддержки США всё-таки мало. Возможно, все-таки Зеленскому удастся исправить ситуацию. Извиняться ему, действительно, особо не за что.
Первая настоящая новость в речи: Трамп отправляет примирительное послание президенту Украины Зеленскому, спустя несколько дней после того, как он его разнес в пух и прах и заморозил помощь США Украине. Трамп говорит, что сегодня получил письмо от Зеленского, в котором говорится, что он готов сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.
Трамп, объявив о готовности Зеленского подписать мирное соглашение и соглашение о поставках полезных ископаемых, заявил : «У нас были серьезные переговоры с Россией, и мы получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру».
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 20:43 через загрозу застосування дронів. Унаслідок удару по критичній інфраструктурі частина міста залишилася без світла, води та тепла.
На місцях працюють екстрені служби, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що в передмісті Одеси уламки збитих російських дронів пошкодили приватні будинки, є займання, на місці працюють пожежники.