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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13084130851308613087

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 04:59

  smdtranz написав:..........
нужно диверсифицировать, желательно самим делать побольше. вижу, как строятся оборонные производства и душа радуется. подход масштабный.

без америки конечно будет хуже, но справимся. 80% потерь наносится сейчас дронами, а тут мы сами всё. реальный вопрос только по ракетам к пэтриотам. но посмотрим, может европа закупит для нас. на складах их все равно мало уже лишних

то, что не стал унижаться перед трампом, это совершенно правильно. ничего плохого он не сказал, все остальное — проблемы самого трампа. повторюсь, в любом случае он бы перекрыл помощь.
так что, как говорят военные, працюємо далі

1. Я не вижу, "как строятся оборонные производства". Но если даже действительно так, то мы производим далеко не всё, что необходимо и без поддержки нам, во всяком случае, пока не обойтись.
2. Не уверен в правдивости того, что "80% потерь наносится сейчас дронами". Но даже если так, то количество потерь ещё не определяет итоги войны. Потери не настолько велики. Как видите, несмотря на потери война продолжается. И при ослаблении ПВО и артиллерии дроны не спасут. После хорошей артподготовки и свободной работы авиации прорыв фронта дронами не остановить. Чем это чревато писать не буду. Тут будет подвижка фронта не на 1 км за месяц.
И по дронам "сами всё" не совсем верно. Хотя в основном это так.
Кроме того, у дронов есть свои недостатки.
3. Ракеты к Патриотам Европа без разрешения США нам не поставит. И ещё кое-что. Например, боеприпасы к F-16.
4. Санкции, конечно, работают не очень хорошо, но всё же работают. Поэтому отмена санкций США тоже не радость. Если Трамп примет такое решение.

Конечно, всё не настолько мрачно. Например здесь - https://www.bbc.com/russian/articles/c04zzexvdpwo - оценивают наши возможности достаточно оптимистично. Но хорошего в потере поддержки США всё-таки мало.
Возможно, все-таки Зеленскому удастся исправить ситуацию. Извиняться ему, действительно, особо не за что.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 05:25

"Как Британия расплачивалась с США за помощь во время Второй мировой войны" - https://www.bbc.com/russian/articles/c36w52eewzjo
В целом некоторые события и заявления почти столетней давности выглядят очень похожими на сообщения из современной ленты новостей об Украине.

Так это всё было с почти "братской" Англией.
Что уж говорить о нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 07:02

Первая настоящая новость в речи: Трамп отправляет примирительное послание президенту Украины Зеленскому, спустя несколько дней после того, как он его разнес в пух и прах и заморозил помощь США Украине. Трамп говорит, что сегодня получил письмо от Зеленского, в котором говорится, что он готов сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.
Трамп, объявив о готовности Зеленского подписать мирное соглашение и соглашение о поставках полезных ископаемых, заявил : «У нас были серьезные переговоры с Россией, и мы получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру».
https://www.nytimes.com/live/2025/03/04/us/trump-speech-congress
Об Украине в самом конце выступления.
И опять назвал цифру 350 млрд. будто бы потраченных США на помощь Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила дронами. В Одесі зникли вода і світло, в Харкові постраждало підприємство
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 20:43 через загрозу застосування дронів. Унаслідок удару по критичній інфраструктурі частина міста залишилася без світла, води та тепла.

На місцях працюють екстрені служби, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що в передмісті Одеси уламки збитих російських дронів пошкодили приватні будинки, є займання, на місці працюють пожежники.


Це точно, що
Трамп: Отримали від Росії потужний сигнал про бажання миру. Ціную лист Зеленського
США отримали "потужний сигнал" від Росії під час серйозної дискусії щодо того, що країна нібито готова до миру
pesikot
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