Додано: Сер 05 бер, 2025 04:59

smdtranz написав: ..........

нужно диверсифицировать, желательно самим делать побольше. вижу, как строятся оборонные производства и душа радуется. подход масштабный.



без америки конечно будет хуже, но справимся. 80% потерь наносится сейчас дронами, а тут мы сами всё. реальный вопрос только по ракетам к пэтриотам. но посмотрим, может европа закупит для нас. на складах их все равно мало уже лишних



то, что не стал унижаться перед трампом, это совершенно правильно. ничего плохого он не сказал, все остальное — проблемы самого трампа. повторюсь, в любом случае он бы перекрыл помощь.

так что, как говорят военные, працюємо далі ..........нужно диверсифицировать, желательно самим делать побольше. вижу, как строятся оборонные производства и душа радуется. подход масштабный.без америки конечно будет хуже, но справимся. 80% потерь наносится сейчас дронами, а тут мы сами всё. реальный вопрос только по ракетам к пэтриотам. но посмотрим, может европа закупит для нас. на складах их все равно мало уже лишнихто, что не стал унижаться перед трампом, это совершенно правильно. ничего плохого он не сказал, все остальное — проблемы самого трампа. повторюсь, в любом случае он бы перекрыл помощь.так что, как говорят военные, працюємо далі

1. Я не вижу, "как строятся оборонные производства". Но если даже действительно так, то мы производим далеко не всё, что необходимо и без поддержки нам, во всяком случае, пока не обойтись.2. Не уверен в правдивости того, что "80% потерь наносится сейчас дронами". Но даже если так, то количество потерь ещё не определяет итоги войны. Потери не настолько велики. Как видите, несмотря на потери война продолжается. И при ослаблении ПВО и артиллерии дроны не спасут. После хорошей артподготовки и свободной работы авиации прорыв фронта дронами не остановить. Чем это чревато писать не буду. Тут будет подвижка фронта не на 1 км за месяц.И по дронам "сами всё" не совсем верно. Хотя в основном это так.Кроме того, у дронов есть свои недостатки.3. Ракеты к Патриотам Европа без разрешения США нам не поставит. И ещё кое-что. Например, боеприпасы к F-16.4. Санкции, конечно, работают не очень хорошо, но всё же работают. Поэтому отмена санкций США тоже не радость. Если Трамп примет такое решение.Конечно, всё не настолько мрачно. Например здесь -- оценивают наши возможности достаточно оптимистично. Но хорошего в потере поддержки США всё-таки мало.Возможно, все-таки Зеленскому удастся исправить ситуацию. Извиняться ему, действительно, особо не за что.