RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1308913090130911309213093 ... 13095>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:51

Xenon это миллиону по 150 грн или 150 Вип персонам по ляму.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:56

шо это их всех прорвало на экстренные обращения

Сьогодні президент Франції Макрон виступить з екстреним зверненням до нації о 20:00 (19:00 за київським часом)

«Дорогі мої співвітчизники, у цей час великої непевності, коли світ стоїть перед найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00» — йдеться у повідомленні.
Xenon
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:01

  Xenon написав:шо это их всех прорвало на экстренные обращения

Сьогодні президент Франції Макрон виступить з екстреним зверненням до нації о 20:00 (19:00 за київським часом)

«Дорогі мої співвітчизники, у цей час великої непевності, коли світ стоїть перед найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00» — йдеться у повідомленні.


треба було 20 років тому дати Україні хоча б євро-кандидатство та безвіз як рашистській сербії
а то зараз заметушилися "хай Україна воюює до останнього інакше триндець"
fox767676
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:02

  Xenon написав:шо это их всех прорвало на экстренные обращения

Сьогодні президент Франції Макрон виступить з екстреним зверненням до нації о 20:00 (19:00 за київським часом)

«Дорогі мої співвітчизники, у цей час великої непевності, коли світ стоїть перед найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00» — йдеться у повідомленні.

Краткий зміст
Ми з Україною, але нам пофіг на Україну.
UA
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:02

  Puente написав:fox767676
Крім Галичини є ще Волинь , Буковина і Закарпаття .
По яким кордонам путя проводить лінії ? Чи там як колись - кожній тварі по шматочку ?

Буковина це Європа.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:09

  UA написав:
  freeze написав:
  UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?

Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане.
По-моему, идеальное решение.

Непослушних граждан в декілька разів більше ніж послушних.
Потім Велика Ухилянтська Революція
Терор тцкашників до 7 коліна...
Рагулізм полягав саме в поділенні на сорти.
Хуйло любить ТЦК...

Правда більше? І де ж вони на фронті?) Ухилянтська революція на майдані, :lol:
Чи Ви за збройний опір? Зброя є? А дисципліна і солідарність у вас є? Поки що філософія ухилянта це філософія чукчі з анекдота якому е треба бігти швидше ведмедя, йому треба бігти швидше за побратима.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:29

  UA написав:
Кого захочуть, того на виборах і поставлять.
виборів не буде. Ви вже вибрали. Так шо заучуйте і вперед, вперед, вперед
Страх паралізує. Вибір звільняє.

Кожен крок веде мене шляхом, що Я обрав сам.
І перед кожним новим кроком Я долаю свій страх, доводячи, що це - можливо.

Я обираю не боятись.
Я обираю діяти.

https://t.me/recruiting_sofua/495
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:31

  detroytred написав:А Зе краще б проявив сміливість не в отій супечці в Овальному кабінеті, а влупив би отій парочці у лоба --- ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину. Щоб не гибли люди тощо, що каже Трамп. Все, як хоче Трамп. Не гаючи ні хвилини на безглузду війну).

Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче.
В реальності як мінімум путін миру не хоче.

Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться.
Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:35

  UA написав:
  Xenon написав:Атракцион невиданной щедрости считать открытым (с)

❗️Виділено 150 млн грн на повернення українських біженців із-за кордону, — представник уряду у ВР Мельничук.

Гроші підуть на допомогу тим, хто вирішить повернутися додому.

https://sud.ua/uk/news/ukraine/324825-p ... bezhentsev

Щоб повернути біженців треба надати тим хто повертається
- Безпроцентна іпотека
- звільнення від податків на 10 років
- імунітет (як в дипломатів) від дій поліції пожиттево
- судова юрисдикція за британським правом
- пожиттева відстрочка від ТЦК
тоді можливо хтось і повернеться.
не ожидал что вы тоже будете делить людей на сорта. эти условия нужно предоставить всем, а беженцы пусть думают хотят они или не хотят вышепредложенное. все это можно заменить одним пунктом - пособие по безработице 200-300евро. толку от ипотеки и освобождения от налогов если негде 200-300евро на хлебушек заработать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 13:37, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:37

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Непослушних граждан в декілька разів більше ніж послушних.
Потім Велика Ухилянтська Революція
Терор тцкашників до 7 коліна...
Рагулізм полягав саме в поділенні на сорти.
Хуйло любить ТЦК...

Правда більше? І де ж вони на фронті?) Ухилянтська революція на майдані, :lol:
Чи Ви за збройний опір? Зброя є? А дисципліна і солідарність у вас є? Поки що філософія ухилянта це філософія чукчі з анекдота якому е треба бігти швидше ведмедя, йому треба бігти швидше за побратима.

Ухилянтів повно. Ховаються, тому на вулиці їх не зустрінете.
З членами ухилянтських родин це переважна більшість.
Кого захочуть, того на виборах і поставлять.


в нього ментальна деформація зі вкрай спрощеною картиною де є світ ухилянтів та світ героїв
але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом
fox767676
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1308913090130911309213093 ... 13095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88712
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7778)
05.03.2025 14:32
Sense Bank (13725)
05.03.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.