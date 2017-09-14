UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?
Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане. По-моему, идеальное решение.
Непослушних граждан в декілька разів більше ніж послушних. Потім Велика Ухилянтська Революція Терор тцкашників до 7 коліна... Рагулізм полягав саме в поділенні на сорти. Хуйло любить ТЦК...
Правда більше? І де ж вони на фронті?) Ухилянтська революція на майдані, Чи Ви за збройний опір? Зброя є? А дисципліна і солідарність у вас є? Поки що філософія ухилянта це філософія чукчі з анекдота якому е треба бігти швидше ведмедя, йому треба бігти швидше за побратима.
detroytred написав:А Зе краще б проявив сміливість не в отій супечці в Овальному кабінеті, а влупив би отій парочці у лоба --- ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину. Щоб не гибли люди тощо, що каже Трамп. Все, як хоче Трамп. Не гаючи ні хвилини на безглузду війну).
Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче. В реальності як мінімум путін миру не хоче.
Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться. Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.
Щоб повернути біженців треба надати тим хто повертається - Безпроцентна іпотека - звільнення від податків на 10 років - імунітет (як в дипломатів) від дій поліції пожиттево - судова юрисдикція за британським правом - пожиттева відстрочка від ТЦК тоді можливо хтось і повернеться.
не ожидал что вы тоже будете делить людей на сорта. эти условия нужно предоставить всем, а беженцы пусть думают хотят они или не хотят вышепредложенное. все это можно заменить одним пунктом - пособие по безработице 200-300евро. толку от ипотеки и освобождения от налогов если негде 200-300евро на хлебушек заработать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 13:37, всього редагувалось 3 разів.
UA написав:Непослушних граждан в декілька разів більше ніж послушних. Потім Велика Ухилянтська Революція Терор тцкашників до 7 коліна... Рагулізм полягав саме в поділенні на сорти. Хуйло любить ТЦК...
Правда більше? І де ж вони на фронті?) Ухилянтська революція на майдані, Чи Ви за збройний опір? Зброя є? А дисципліна і солідарність у вас є? Поки що філософія ухилянта це філософія чукчі з анекдота якому е треба бігти швидше ведмедя, йому треба бігти швидше за побратима.
Ухилянтів повно. Ховаються, тому на вулиці їх не зустрінете. З членами ухилянтських родин це переважна більшість. Кого захочуть, того на виборах і поставлять.
в нього ментальна деформація зі вкрай спрощеною картиною де є світ ухилянтів та світ героїв але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом