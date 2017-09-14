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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 бер, 2025 13:37
Banderlog
Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
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detroytred
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Додано: Сер 05 бер, 2025 13:53
Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
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UA
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Додано: Сер 05 бер, 2025 13:54
Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
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барабашов
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Додано: Сер 05 бер, 2025 13:57
fox767676 написав:
але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом
))) най поки на тцк потренуються. Поки я вижу шо тих крупних пацюків при їх візжящих бабах закидають в бус як баранів.
Но я поняття не маю якого дідька тцк це робить босими руками?
це має робити поліція, з використанням всіх наданих їм законом засобів для нейтралізації опору, від балончиків до дубінок й наручників.
А привезуть сюди, то вже якось домовлюсь з вирубателями
Якшо Ви нащот чи пішоб б я в тцк? На пару місяців пішов б. Не сумнівайтесь.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06
барабашов написав:
Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
Кабул весьма продвинутый город, там и трц есть, и ЖК.
с восточными особенностями, конечно. в селах и бедные районы выглядят как развалины. но есть и своя конче-заспа.
та что там далеко ходить, тот же Каир по благоустройству недалеко ушел
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:12
UA написав:
Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:13
Wirująświatła написав: UA написав:
Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.
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UA
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:15
detroytred написав:
Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
тю. Тут тільки останньої краплі треба щоб почалась революція.
явно ж спецназьори зібрались.
Професійні революсьйонери. І ремба.
Проявити себе не можуть... їх би кудись в розмолочєну посадку під покровськ.
Це не якийсь там голімий командос
в ісполнєніі шварца тут явно бетмани- крупні бізнесмени і спецназьори в однім флаконі.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:18
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.
интеллектуальные возможности у всех разные и не факт что у меня они хуже.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:20
Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
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