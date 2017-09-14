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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1309013091130921309313094 ... 13133>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:37

Banderlog
Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:53

Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:57

  fox767676 написав:але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом
))) най поки на тцк потренуються. Поки я вижу шо тих крупних пацюків при їх візжящих бабах закидають в бус як баранів.
:lol:
Но я поняття не маю якого дідька тцк це робить босими руками?
це має робити поліція, з використанням всіх наданих їм законом засобів для нейтралізації опору, від балончиків до дубінок й наручників.
А привезуть сюди, то вже якось домовлюсь з вирубателями :wink: :lol: :lol:
Якшо Ви нащот чи пішоб б я в тцк? На пару місяців пішов б. Не сумнівайтесь.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06

  барабашов написав:Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)


Кабул весьма продвинутый город, там и трц есть, и ЖК.
с восточными особенностями, конечно. в селах и бедные районы выглядят как развалины. но есть и своя конче-заспа.
та что там далеко ходить, тот же Каир по благоустройству недалеко ушел
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:12

  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:13

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.

Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:15

  detroytred написав:Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
тю. Тут тільки останньої краплі треба щоб почалась революція.
явно ж спецназьори зібрались.
Професійні революсьйонери. І ремба.
Проявити себе не можуть... їх би кудись в розмолочєну посадку під покровськ.
Це не якийсь там голімий командос
в ісполнєніі шварца тут явно бетмани- крупні бізнесмени і спецназьори в однім флаконі.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:18

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.

Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.

интеллектуальные возможности у всех разные и не факт что у меня они хуже.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:20

Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D
konstantin kirovograd
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