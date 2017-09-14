RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 130901309113092130931309413095>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:37

  Banderlog написав:
  UA написав:
Кого захочуть, того на виборах і поставлять.
виборів не буде. Ви вже вибрали. Так шо заучуйте і вперед, вперед, вперед
Страх паралізує. Вибір звільняє.

Кожен крок веде мене шляхом, що Я обрав сам.
І перед кожним новим кроком Я долаю свій страх, доводячи, що це - можливо.

Я обираю не боятись.
Я обираю діяти.

https://t.me/recruiting_sofua/495

Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
detroytred
 
Повідомлень: 23606
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:53

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Щоб повернути біженців треба надати тим хто повертається
- Безпроцентна іпотека
- звільнення від податків на 10 років
- імунітет (як в дипломатів) від дій поліції пожиттево
- судова юрисдикція за британським правом
- пожиттева відстрочка від ТЦК
тоді можливо хтось і повернеться.
не ожидал что вы тоже будете делить людей на сорта. эти условия нужно предоставить всем, а беженцы пусть думают хотят они или не хотят вышепредложенное. все это можно заменить одним пунктом - пособие по безработице 200-300евро. толку от ипотеки и освобождения от налогов если негде 200-300евро на хлебушек заработать.

Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
UA
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:57

  fox767676 написав:але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом
))) най поки на тцк потренуються. Поки я вижу шо тих крупних пацюків при їх візжящих бабах закидають в бус як баранів.
:lol:
Но я поняття не маю якого дідька тцк це робить босими руками?
це має робити поліція, з використанням всіх наданих їм законом засобів для нейтралізації опору, від балончиків до дубінок й наручників.
А привезуть сюди, то вже якось домовлюсь з вирубателями :wink: :lol: :lol:
Якшо Ви нащот чи пішоб б я в тцк? На пару місяців пішов б. Не сумнівайтесь.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06

  барабашов написав:Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми?
Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)


Кабул весьма продвинутый город, там и трц есть, и ЖК.
с восточными особенностями, конечно. в селах и бедные районы выглядят как развалины. но есть и своя конче-заспа.
та что там далеко ходить, тот же Каир по благоустройству недалеко ушел
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:12

  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:13

  prodigy написав:flyman то зовсім охренел , підвальний?
давай вже соловьова і симонян викладай, макітра протікає?

На гнидника нерви витрачати не слід. Тільки чморити, постійно і багато, і все. Що воно з себе являє я визначив ще років 5 тому. Чому вас ще досі тригерить оцей куракалпатський біомусор - не зрозуміло. Воно те, що воно їсть. Включно з інформаційними помийками, які носить їсти і нам сюди.


Судя по репортажам фудблогеров


Коли ти вже наїсися , барабаш
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 бер, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14328
З нами з: 15.02.09
Подякував: 381 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:13

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.

Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.
UA
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:15

  detroytred написав:Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
тю. Тут тільки останньої краплі треба щоб почалась революція.
явно ж спецназьори зібрались.
Професійні революсьйонери. І ремба.
Проявити себе не можуть... їх би кудись в розмолочєну посадку під покровськ.
Це не якийсь там голімий командос
в ісполнєніі шварца тут явно бетмани- крупні бізнесмени і спецназьори в однім флаконі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:18

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.

Зе приблизно з такими думками висувався в Найвеличнішого лідера сучасності.

интеллектуальные возможности у всех разные и не факт что у меня они хуже.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 130901309113092130931309413095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909827
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7778)
05.03.2025 14:32
Sense Bank (13725)
05.03.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.