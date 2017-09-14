UA написав:Щоб повернути біженців треба надати тим хто повертається - Безпроцентна іпотека - звільнення від податків на 10 років - імунітет (як в дипломатів) від дій поліції пожиттево - судова юрисдикція за британським правом - пожиттева відстрочка від ТЦК тоді можливо хтось і повернеться.
не ожидал что вы тоже будете делить людей на сорта. эти условия нужно предоставить всем, а беженцы пусть думают хотят они или не хотят вышепредложенное. все это можно заменить одним пунктом - пособие по безработице 200-300евро. толку от ипотеки и освобождения от налогов если негде 200-300евро на хлебушек заработать.
Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми? Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
fox767676 написав:але є заброньовані незламники , є задовбані сзчшники, є ухилянти які вгамують його одним ударом
))) най поки на тцк потренуються. Поки я вижу шо тих крупних пацюків при їх візжящих бабах закидають в бус як баранів.
Но я поняття не маю якого дідька тцк це робить босими руками? це має робити поліція, з використанням всіх наданих їм законом засобів для нейтралізації опору, від балончиків до дубінок й наручників. А привезуть сюди, то вже якось домовлюсь з вирубателями Якшо Ви нащот чи пішоб б я в тцк? На пару місяців пішов б. Не сумнівайтесь.
барабашов написав:Интересно есть ли в афгане при талибах Кабульский РЖН элитных цен и ремонтов плинтусАми? Судя по репортажам фудблогеров на фейсбуке, живут они там как максимум в конце 50х годов ХХвека(в неотстроенном Сталинграде/Минске/Киеве)
Кабул весьма продвинутый город, там и трц есть, и ЖК. с восточными особенностями, конечно. в селах и бедные районы выглядят как развалины. но есть и своя конче-заспа. та что там далеко ходить, тот же Каир по благоустройству недалеко ушел
prodigy написав:flyman то зовсім охренел , підвальний? давай вже соловьова і симонян викладай, макітра протікає?
На гнидника нерви витрачати не слід. Тільки чморити, постійно і багато, і все. Що воно з себе являє я визначив ще років 5 тому. Чому вас ще досі тригерить оцей куракалпатський біомусор - не зрозуміло. Воно те, що воно їсть. Включно з інформаційними помийками, які носить їсти і нам сюди.
Судя по репортажам фудблогеров
Коли ти вже наїсися , барабаш
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 бер, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
тю. Тут тільки останньої краплі треба щоб почалась революція. явно ж спецназьори зібрались. Професійні революсьйонери. І ремба. Проявити себе не можуть... їх би кудись в розмолочєну посадку під покровськ. Це не якийсь там голімий командос в ісполнєніі шварца тут явно бетмани- крупні бізнесмени і спецназьори в однім флаконі.