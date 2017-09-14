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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:20
Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:21
flyman написав: freeze написав: fox767676 написав:freeze
У вас устаревшее представление
после провала беларуского горе-майдана граница с РФ начинается с Волыни
и никто им не помешает ударить на Ковель и далее Львов если что
В 2022 в Буче с Ирпенем были бои , а не в Броварах
За что я спокоен, это за западную Украину, путин много раз говорил, что не считает в своих глазах западную Украину своей военной целью, это не Новороссия, не Малороссия. Вообще, как я понимаю, путин считает, что без западной Украины, он давно бы порешал все своих хотелки с остальной частью.
Тому що там умовні ЛАДи в незначущій меншості пасіанарно-кількістно і сидять як миші під віником
Как известно: "двадцать лет - ума нет и не будет, 30 лет - жены нет и не будет, 40 лет - денег нет и не будет". Умовний flyman, как понимаю, старше 40 лет и продолжает мечтать о филиппинке и банке в Польше.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:23
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 05 бер, 2025 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:23
Banderlog написав: detroytred написав:
Перетворення пересічних в самураїв віршем?))
тю. Тут тільки останньої краплі треба щоб почалась революція.
явно ж спецназьори зібрались.
Професійні революсьйонери. І ремба.
Проявити себе не можуть... їх би кудись в розмолочєну посадку під покровськ.
Це не якийсь там голімий командос
в ісполнєніі шварца тут явно бетмани- крупні бізнесмени і спецназьори в однім флаконі.
Спецпризначенні це для придушення революції/контрреволюції чи для перевороту.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:23
andrijk777 написав:
Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче.
В реальності як мінімум путін миру не хоче.Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ
(от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться.
Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.
Прагнення якнайшвидшої капітуляції України виїло ваш мозок.
Невже ви не бачите, що Зе ніхто не запитує? Як можна казати оте виділене, якщо це ніхто не пропонує? Він говорить, що "ми хочемо миру", що "нам потрібні гарантії безпеки", "обмін полонених", "повернення викрадених дітей" і т.п. Свої пропозиції він вже зробив. Зараз він поза грою. Мусимо чекати, поки трамп домовиться з пу, а також мріяти, щоб він прийняв до уваги той план, який готують в ЄС.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:26
Wirująświatła написав: UA написав:
Звідки ці 200-300 евро на пособіє взяти?
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
никто тут ничего изучать не будет.Нас и до войны ещё молдова обогнала по уровню жизни оставив на последнем месте.100 долларов пенсия как была 30 лет так и будет следующие 30.
Постоянные разговоры и видимость выполнения о реформах,вечная борьба с корупцией самих корупционеров-это всё тоже никуда не денеться ещё 30 лет.
Кто не согласен пусть обьяснит мне за счёт чего мы станем богаче других стран в нынешнем мире кокуренции.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:29
Wirująświatła написав:
интеллектуальные возможности у всех разные и не факт что у меня они хуже.
то понятно що дай Вам психологічний тест Ви ушатаєте Юлія Цезаря))) тіки після того треба брати лопату в міцні засмальцьовані руки
І не факт що по сроку якийсь брут не шпіркне шилом в вухо)
Зеля поки не погано тримався, но щось з трампом гра в потужного не пройшла. Той і сам потужний лідер незламної нації)))
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:29
konstantin kirovograd написав: Wirująświatła написав:
стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
никто тут ничего изучать не будет.Нас и до войны ещё молдова обогнала по уровню жизни оставив на последнем месте.100 долларов пенсия как была 30 лет так и будет следующие 30.
Постоянные разговоры и видимость выполнения о реформах,вечная борьба с корупцией самих корупционеров-это всё тоже никуда не денеться ещё 30 лет.
Кто не согласен пусть обьяснит мне за счёт чего мы станем богаче других стран в нынешнем мире кокуренции.
Оптиміст.
Особисто я, наповнювати українській бюджет вже пас.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 14:34
konstantin kirovograd написав:
Кто не согласен пусть обьяснит мне за счёт чего мы станем богаче других стран в нынешнем мире кокуренции.
на такой вопрос ответить нужна аналитика, чего в мире не хватает что мы в состоянии производить и экспортировать. Например дешевых э.мобилей стоимостью ниже 10куе. читай ланос с электроприводом. Проблема богатых стран - высокий уровень жизни, а значит высокие налоги, большая добавленная стоимость, соответственно и ценник доступный не только лишь всем. Если автопром уровня ланос нам не по зубам надо искать ниши в переработке с/х продукции. Еда всегда востребована, но в сыром виде это проблема транспортировки/хранения. Медицина у нас дешевая, в мире есть такая тема как медицинский туризм.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 05 бер, 2025 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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