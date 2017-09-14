konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой. Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ... И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
detroytred написав:Рішення це одне, а попередні домовленості про наміри - це зовсім інше. І оте наступні за попередніми домовленностями, торги -- намагання прийти до рішення, які відбуваються зараз, можуть привести до самих різних остаточних рішень. Тобто не прийняті ще ніякі рішення.
В Ріяді 6,5 годин тужились і розійшлися сумними. І вже про ніяку близьку зустріч Трампа-пу не кажуть.
Бо нема рішення в системі Трамп-пу. Справа лише тепер в тому, яке остаточне рішення прийме Трамп - дистанціюватися (грубо чи красиво. Скоріше - красиво) чи навпаки розлютитись і посилити тиск на рф. Поки він грає. Грає в посилення тиску на Україну. Бо ще сподівається, що зможе домовись з пу на своїх умовах.
Коли не вдасться .... красиво умиє руки. Або підпишеться за Україну потужно. Перше рішення більш ймовірне.
От в чому майстри наші партнери, так в тому, що вони завжди грають в безпрограшну гру для себе. Отак розставляють фігури і ведуть партію. Трамп тим паче.
UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?
Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане. По-моему, идеальное решение.
Вы скажите спасибо что такие как я, с вами ,электоратом всяких дебилов, в одной стране согласились жить Я вам еще большее одолжение сделал Желаю вам остаться в стране пенсионеров, онижедетей, когнитивных инвалидов и забронированных бюджетников На майджане был, стадион поддерживал , за непридатного генерала и элитнного-антимажора тянешь ? Ты меня ещен тцк будешь пугать и прав лишать, умственно неполноценный ??? Как денюжку на форуме собирать так не спрашивал, оновили данные или нет. С таким биоматериалос Украина обречена
вот только так с вами разговаривать
Выслушав облечённого высокой властью Березовского, Пуликовский побледнел, но тут же, собравшись, начал чеканить слова: — Я, как командующий группировкой, не согласен с такой позицией и считаю, что вы должны были прежде всего встретиться с руководством Объединённой группировки войск. Мы здесь давно собрались и ждём вас. Нам есть что сказать. Неужели перед встречей с Масхадовым вас не интересовало наше мнение, наша оценка ситуации? — Ты, генерал, можешь считать всё, что угодно, — сверкнул глазами столичный визитёр. — Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял? — Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном в полном окружении кровью харкают, — «закипал» Пуликовский. — Они ждут моей помощи. Я обещал… — Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам! Понял, чего стоят твои обещания и ультиматумы?.. Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошёл прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича…
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 бер, 2025 15:16, всього редагувалось 6 разів.
detroytred написав:.............. Во буде шоу, якщо тепер Штати почнуть відтягувати підписання угоди. Бо тепер буде мова лише про одну угоду - про копалини.
И раньше было то же самое. Но можете вместе с Виталиком верить в версию, что там была ещё и "мирна угода".
ну это мы с вами конспирологи, ЛАД любит опираться на мнение оф.сми. 2е соглашение не анонсируется, но очевидно оно идёт прицепом к 1му более того, без 1го невозможно и 2е. Значит оно является обязательным условием перемирия, с которого путин имеет мотивацию.
Конечно, 300 тг-каналов значительно более достоверный источник информации. А идея Виталия о 500-миллиардной "дани Путину" от Трампа за счёт Украины вообще не подлежит сомнению. Это же совершенно очевидно.