RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13092130931309413095>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:34

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D

относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.

Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой.
Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ...
И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 20.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:35

  UA написав:
та да французи іще ті упирі))) но , талановиті піарщики, тому в наші уяві француз-романтик, а в сумрачний геній то тіки в німців, дай їм волю і буде залізний капут.))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:40

konstantin kirovograd я в вечную халяву не верю. Тут тоже квакали будут помогать столько сколько нужно, но пришёл трамп и легким движением руки срезал 100+ будущих ярдов.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:47

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що, якщо завтра закінчення війни. Що буде з Україною в економічному плані
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4827
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:51

  detroytred написав:Рішення це одне, а попередні домовленості про наміри - це зовсім інше.
І оте наступні за попередніми домовленностями, торги -- намагання прийти до рішення, які відбуваються зараз, можуть привести до самих різних остаточних рішень.
Тобто не прийняті ще ніякі рішення.

В Ріяді 6,5 годин тужились і розійшлися сумними.
І вже про ніяку близьку зустріч Трампа-пу не кажуть.

Бо нема рішення в системі Трамп-пу.
Справа лише тепер в тому, яке остаточне рішення прийме Трамп - дистанціюватися (грубо чи красиво. Скоріше - красиво) чи навпаки розлютитись і посилити тиск на рф.
Поки він грає.
Грає в посилення тиску на Україну.
Бо ще сподівається, що зможе домовись з пу на своїх умовах.

Коли не вдасться .... красиво умиє руки.
Або підпишеться за Україну потужно.
Перше рішення більш ймовірне.

От в чому майстри наші партнери, так в тому, що вони завжди грають в безпрограшну гру для себе. Отак розставляють фігури і ведуть партію.
Трамп тим паче.

Ціна ропи (наразі ПА67.1) підказує, кому рудий підігрує. https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38679
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:55

  fler написав:Невже ви не бачите, що Зе ніхто не запитує? Як можна казати оте виділене, якщо це ніхто не пропонує?

Якби його ніхто не запитував то в Овальному кабінеті його б не приймали.
Як сказати? - Ротом. Як вам такий варіант?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:00

  andrijk777 написав:
  fler написав:Невже ви не бачите, що Зе ніхто не запитує? Як можна казати оте виділене, якщо це ніхто не пропонує?

Якби його ніхто не запитував то в Овальному кабінеті його б не приймали.
Як сказати? - Язиком. Як вам такий варіант?

Все ж таки погодився б пу чи ні на таку пропозицію - це не визначено. Тільки спроба може дати відповідь.
Хоча як би він пояснив своєму піплу курську область..

Навіть якщо б погодився і це не влаштовує Зе, то потім можна б було під будь-яким приводом зіскочити Зе з неї.

А от якщо б ні, то от нехай тоді Трамп і вмовляє, тисне саме пу.
Замість отак, як зараз тисне на Зе.
detroytred
 
Повідомлень: 23606
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:07

  freeze написав:
  UA написав:Відповідальність виборців за рагулізм коли буде введено?

Давно надо вводить. Во первых, лишить право голоса всех сбежавших из страны, во-вторых, всех, не обновивших данные в Резерв+. Да и у всех избирательных участках поставить посты ТЦК, чтобы могли голосовать только законопослушные граждане.
По-моему, идеальное решение.



Вы скажите спасибо что такие как я, с вами ,электоратом всяких дебилов, в одной стране согласились жить
Я вам еще большее одолжение сделал
Желаю вам остаться в стране пенсионеров, онижедетей, когнитивных инвалидов и забронированных бюджетников
На майджане был, стадион поддерживал , за непридатного генерала и элитнного-антимажора тянешь ? Ты меня ещен тцк будешь пугать и прав лишать, умственно неполноценный ???
Как денюжку на форуме собирать так не спрашивал, оновили данные или нет.
С таким биоматериалос Украина обречена

вот только так с вами разговаривать
Выслушав облечённого высокой властью Березовского, Пуликовский побледнел, но тут же, собравшись, начал чеканить слова:
— Я, как командующий группировкой, не согласен с такой позицией и считаю, что вы должны были прежде всего встретиться с руководством Объединённой группировки войск. Мы здесь давно собрались и ждём вас. Нам есть что сказать. Неужели перед встречей с Масхадовым вас не интересовало наше мнение, наша оценка ситуации?
— Ты, генерал, можешь считать всё, что угодно, — сверкнул глазами столичный визитёр. — Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял?
— Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном в полном окружении кровью харкают, — «закипал» Пуликовский. — Они ждут моей помощи. Я обещал…
— Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам! Понял, чего стоят твои обещания и ультиматумы?..
Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошёл прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича…
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 бер, 2025 15:16, всього редагувалось 6 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 13.06.20
Подякував: 370 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:09

  detroytred написав:Все ж таки погодився б пу чи ні на таку пропозицію - це не визначено. Тільки спроба може дати відповідь.
Хоча як би він пояснив своєму піплу курську область..

Навіть якщо б погодився і це не влаштовує Зе, то потім можна б було під будь-яким приводом зіскочити Зе з неї.

А от якщо б ні, то от нехай тоді Трамп і вмовляє, тисне саме пу.
Замість отак, як зараз тисне на Зе.

Питання не в цьому.
Питання - Чому Зе це не зробить? Я відповідь знайшов, по-моєму логічну.
Ваша відповідь яка на це питання?

Нажаль усі на цьому форумі задають багато питань. Ось відповідей малувато.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:12

  detroytred написав:..............
Во буде шоу, якщо тепер Штати почнуть відтягувати підписання угоди.
Бо тепер буде мова лише про одну угоду - про копалини.

И раньше было то же самое.
Но можете вместе с Виталиком верить в версию, что там была ещё и "мирна угода".
ну это мы с вами конспирологи, ЛАД любит опираться на мнение оф.сми. 2е соглашение не анонсируется, но очевидно оно идёт прицепом к 1му более того, без 1го невозможно и 2е. Значит оно является обязательным условием перемирия, с которого путин имеет мотивацию.
Конечно, 300 тг-каналов значительно более достоверный источник информации.
А идея Виталия о 500-миллиардной "дани Путину" от Трампа за счёт Украины вообще не подлежит сомнению. Это же совершенно очевидно. :lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33382
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13092130931309413095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 909827
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7779)
05.03.2025 14:42
Sense Bank (13725)
05.03.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.