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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13092130931309413095

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:20

США все ж припинили обмін розвідданими з Україною, це потенційно підриває здатність України завдавати ударів по російських військах, – FT з посиланням на американських чиновників.

https://www.ft.com/content/c58fccea-00c ... 85b7415579
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:25

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами..
https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other
Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.

Ничего отсюда не випливає.
Единственное, что випливає, что никаких решений пока нет и будет торг. ..

Торг идет полным ходом с момента победы трампа на выборах. Это ежу понятно, потому что делегации рф и США шесть с половиной часов (карл!) в Эр Рияде не могли обсуждать "возвращение МакДональдса в москву" (договоренность возобновить полноценную работу дипломатических миссий), как было заявлено в прессе.
https://www.bbc.com/russian/articles/czdnppvrrd8o
Разговоры о Херсоне и Запорожье как бы не на пустом месте появились, причем давно, с декабря. Так что не пытайтесь ввести в заблуждение читателей форума выделенными фразами. Решения уже давно есть и торг ведется. Результаты узнаем, когда время придет.
Когда решение принято, то торговаться уже не о чем.
"Так что не пытайтесь ввести в заблуждение читателей форума".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Все ж таки погодився б пу чи ні на таку пропозицію - це не визначено. Тільки спроба може дати відповідь.
Хоча як би він пояснив своєму піплу курську область..

Навіть якщо б погодився і це не влаштовує Зе, то потім можна б було під будь-яким приводом зіскочити Зе з неї.

А от якщо б ні, то от нехай тоді Трамп і вмовляє, тисне саме пу.
Замість отак, як зараз тисне на Зе.

Питання не в цьому.
Питання - Чому Зе це не зробить? Я відповідь знайшов, по-моєму логічну.
Ваша відповідь яка на це питання?

Нажаль усі на цьому форумі задають багато питань. Ось відповідей малувато.

Дик, так я відповідь написав одразу. І вона лише додатком, а не заперечує ваше бачення про "тоді усі "плани" Зеленського рушаться".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Мусимо чекати, поки трамп домовиться з пу, а також мріяти, щоб він прийняв до уваги той план, який готують в ЄС.


припустимо два діда домовились без України про се і про те, а фронт стоїть міцно і русня дохне сотнями за кожний метр, що буде трумп робити? зброю він припенив? даси зброю путіну?
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:38

  Xenon написав:
США все ж припинили обмін розвідданими з Україною, це потенційно підриває здатність України завдавати ударів по російських військах, – FT з посиланням на американських чиновників.

https://www.ft.com/content/c58fccea-00c ... 85b7415579

Без твердого підтвердження цього я б не сприймав це дійсність.
Бо це вже серйозно.

Це означає, що Штати дають пу повний карт-бланш.
І питання тільки часу.

Я навіть маю сумнів стосовно отих заяв янкі і поляків, що поставки повністю зупинені.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:39

  detroytred написав:Дик, так я відповідь написав одразу.

Переглянув повідомлення. Відповіді не побачив.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:41

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D

относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.

Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой.
Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ...
И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.


офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то йти красти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:41

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D

относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.

Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой.
Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ...
И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.


офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то йти красти? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:41

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D

относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.

Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой.
Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ...
И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.


офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на :mrgreen: 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то пійти красти?
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