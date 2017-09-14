fler написав:Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами.. https://www.theguardian.com/world/2025/ ... SApp_Other Звідси випливає, що Херсонську область (принаймні правоберіжжя) їм ніхто (трамп) не віддає.
Ничего отсюда не випливає. Единственное, что випливає, что никаких решений пока нет и будет торг. ..
Торг идет полным ходом с момента победы трампа на выборах. Это ежу понятно, потому что делегации рф и США шесть с половиной часов (карл!) в Эр Рияде не могли обсуждать "возвращение МакДональдса в москву" (договоренность возобновить полноценную работу дипломатических миссий), как было заявлено в прессе. https://www.bbc.com/russian/articles/czdnppvrrd8o Разговоры о Херсоне и Запорожье как бы не на пустом месте появились, причем давно, с декабря. Так что не пытайтесь ввести в заблуждение читателей форума выделенными фразами. Решения уже давно есть и торг ведется. Результаты узнаем, когда время придет.
Когда решение принято, то торговаться уже не о чем. "Так что не пытайтесь ввести в заблуждение читателей форума".
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой. Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ... И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то йти красти?
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой. Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ... И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то йти красти?
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой. Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ... И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
офуенний плюс, життя триває, а вони живуть на подачки, потім бац 65років і пенсії нуль, за 3 роки заробив доларів, на 20 років вистачить, краще мабудь працювати, але якщо хитродупий-то пійти красти?