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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:05

budivelnik
почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:11

Усі президентські мегавати :lol:

З обіцяних Володимиром Зеленським 4 ГВт нової маневреної генерації впродовж чотирьох років наразі є проєкти лише для 1,8 ГВт, та й ті з'явилися лише в останні місяці 2024 року і поки що не мають фінансування.

Президентського плану побудови 1 ГВт потужностей маневрової генерації ніхто не бачив, каже народний депутат з партії "Слуга народу" на умовах анонімності. "Якщо план і був, то він нереалістичний", – підкреслює депутат. :lol:
https://epravda.com.ua/weeklycharts/usi ... ti-803994/

дерев вже насадив певно зо 2 мільярди :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Не зрозумів цієї відповіді. Що значить "гра"? Нефігова така гра в якій вмирають тисячі людей.
Ще раз, питання звучить так:
Чому Зе не скаже: "Ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)"?
До чого тут взагалі Трамп? Зе і пів року тому міг таке сказати.

Тому що цим поставить Трампа в незручне становище.
Трампу прийдеться після цього добиватися такої ж згоди від пу.
Трампу.
Трампу.
Трампу.

Мова про отаку заяву Зе саме зараз. Саме зараз. При Трампі. Який хоче зупинки війни. Зупинки війни.
Зе дав би згоду - що хоч сію хвилину.
І тоді черга за згодою пу.
Трамп би вимушений був добиватися цієї згоди від пу.
Замість того, що зараз добивається цього від Зе.

По другому колу...

Не бачу логіки в цьому аргументі. Перекинути проблему на Трампа - зашибісь варіант для Зе.
  detroytred написав:+ До того, якщо Зе зробить заяву на згоду по ЛБЗ, то отримає від внутрішніх "незламників" по самі памідори...
І поставить хрест на будь-яких перспективах для себе в політиці. А може і не тільки.
Бо зупинитися, коли "ось ось-ось оркостан гепнеться. Ми робимо купу зброї. Європа допоможе" -- це зрада зрадная. Колись може нагнати...
Тому Зе потрібен мир на гарних умовах. Щоб не підкопаєшся було.


Тому і отаке, як за віконцем.
Бо всіх гравців влаштовує.

А мир -- це коли або перемога, або коли умовно останній "незламник" сам буде за нього двома руками.
Тобто Безкутня: або розпад, або перемога.

Цей аргумент приймається.
Але цей аргумент(пояснення) це ще більший жах ніж мій. У вас виходить що Зе ніколи на ніякий мир з втратою територій не піде бо це "поставить хрест на будь-яких перспективах для себе в політиці". А так як ніхто про відвоювання територій вже навіть не заікається то це означає вічна війна з одним результатом - поразка України, або якесь чудо станеться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались


Танки закінчуються на тазах зберігання. У війську підтримується кількість. Якісно - гірші ніж були. Але ц нас їх ще кратно менше. Поте нам і не наступати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:21

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались
З кількох причин
1 Вони були в 4 рази більші в 2022
Вже в 2023 вони більші в 3 рази
в 2024 білші в 2 рази
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
2 Є хороша приказка
Здурі можна й мягке зломати - ми пробували атакувати повноцінно в 2023.... вийшло не дуже
3 Мене бісить долярчик який всіх відправляє в ЗСУ
мене бісить флайман -який фігвами крутить і на економічному і на волонтерському і в ЗСУ не хоче.. але хоче щоб за нього щось зробили...

Тому
Хочете атакувати -атакуйте
Варіантів у Вас море
Від контракту до волонтерки....

При цьому
Право приймати ті чи інші рішення на фронті залиште тим хто четвертий рік в гарячу воюює і десятий в ЗСУ...
Як на мене ці люди вже скочили вище голови.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:26

budivelnik
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
-------
:roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Усі президентські мегавати :lol:

З обіцяних Володимиром Зеленським 4 ГВт нової маневреної генерації впродовж чотирьох років наразі є проєкти лише для 1,8 ГВт, та й ті з'явилися лише в останні місяці 2024 року і поки що не мають фінансування.
Те що Зеленський наобіцяв .. те дійсно ще років сто зробити не вийде..
Але питання
Один Зеленський наобіцяв 4 Гвт генерації ( це десь 0,1Квт генерацію на особу або еквівалент 1квт сонячної генерації )
Ви особисто ДЛЯ себе скільки КВТ сонячної чи вітрової генерації поставили?

От і виходить
Найбільше критикують ті хто навіть для себе нічого не зробив
Може візьмемо за звичку
Зеленський -говорить
Ви свою частку робите а потім звертаєтесь до оточення і питаєте чи зробили вони... і вже тільки потім цікавитесь
Зеленський-ми то своє зробили а от коли ти почнеш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:32

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
-------
:roll:
Дивуватись можна
але обовязково перед тим треба подумати...
Для вас
2022 рік
Нас атакували екіпіровані по останньому слову бійці на найкращій техніці( випуску 2010 року) їх прикривали літаки і вертольоти випуску 2000+ року - і агресору протистояли бійці ТРО в кращому випадку з автоматами.... На кожного ТРОошника - 1солдат педерації

2025рік
На нашій стороні сьогоднішні дрони , приблизно однакова кількість стволів і снарядів до стволів , Бредлі , Ф16, Міраж
проти нас
підняті з консервації Т55, віджаті в населення лади з зрізаними дахами і так далі і тому подібне...
Зараз на кожного бійця ЗСУ один боєць педерації....

Це хоч зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:46

Як нема, то вже і не буде» (с) Умовний ЛАД.

  Hotab написав:
  flyman написав:Ціна ропи (наразі ПА67.1) підказує, кому рудий підігрує. https://stooq.pl/q/?s=cl.f


Погані стат дані економіки США. Рудий самі собі відморожує вуха щоб послабити болота.
Все так.
«Як нема, то вже і не буде» (с) Умовний ЛАД.

Ого як Трамп нищить економіку США, ропа ПА65,78, оце MAGA, а не півваренка.
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
Як нема, то вже і не буде» (с) Умовний ЛАД. (про портупєю)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:47

  prodigy написав:Трамп декілька годин товкав спіч в парламенті, республіканці щиро і відчайдушно оплодували (наче на XXVI з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу), демократи волали, що все продано (одного вивели з зали), решта тримала маленькі плакатики

позаду трумпа два п*дара -венс і майк джонсон (той ухмилявся, як люцефер)
ганебна картина для Америки, наслідки будуть трагічні
потім реднекі скажуть, що нас обдурили, так і є
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
Banderlog
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