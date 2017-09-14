budivelnik
почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались
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Додано: Сер 05 бер, 2025 18:05
budivelnik
почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:11
Усі президентські мегавати
З обіцяних Володимиром Зеленським 4 ГВт нової маневреної генерації впродовж чотирьох років наразі є проєкти лише для 1,8 ГВт, та й ті з'явилися лише в останні місяці 2024 року і поки що не мають фінансування.
Президентського плану побудови 1 ГВт потужностей маневрової генерації ніхто не бачив, каже народний депутат з партії "Слуга народу" на умовах анонімності. "Якщо план і був, то він нереалістичний", – підкреслює депутат.
дерев вже насадив певно зо 2 мільярди
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12
Не бачу логіки в цьому аргументі. Перекинути проблему на Трампа - зашибісь варіант для Зе.
Цей аргумент приймається.
Але цей аргумент(пояснення) це ще більший жах ніж мій. У вас виходить що Зе ніколи на ніякий мир з втратою територій не піде бо це "поставить хрест на будь-яких перспективах для себе в політиці". А так як ніхто про відвоювання територій вже навіть не заікається то це означає вічна війна з одним результатом - поразка України, або якесь чудо станеться.
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:12
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:21
З кількох причин
1 Вони були в 4 рази більші в 2022
Вже в 2023 вони більші в 3 рази
в 2024 білші в 2 рази
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
2 Є хороша приказка
Здурі можна й мягке зломати - ми пробували атакувати повноцінно в 2023.... вийшло не дуже
3 Мене бісить долярчик який всіх відправляє в ЗСУ
мене бісить флайман -який фігвами крутить і на економічному і на волонтерському і в ЗСУ не хоче.. але хоче щоб за нього щось зробили...
Тому
Хочете атакувати -атакуйте
Варіантів у Вас море
Від контракту до волонтерки....
При цьому
Право приймати ті чи інші рішення на фронті залиште тим хто четвертий рік в гарячу воюює і десятий в ЗСУ...
Як на мене ці люди вже скочили вище голови.
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:26
budivelnik
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
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Додано: Сер 05 бер, 2025 18:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Те що Зеленський наобіцяв .. те дійсно ще років сто зробити не вийде..
Але питання
Один Зеленський наобіцяв 4 Гвт генерації ( це десь 0,1Квт генерацію на особу або еквівалент 1квт сонячної генерації )
Ви особисто ДЛЯ себе скільки КВТ сонячної чи вітрової генерації поставили?
От і виходить
Найбільше критикують ті хто навіть для себе нічого не зробив
Може візьмемо за звичку
Зеленський -говорить
Ви свою частку робите а потім звертаєтесь до оточення і питаєте чи зробили вони... і вже тільки потім цікавитесь
Зеленський-ми то своє зробили а от коли ти почнеш?
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:32
Дивуватись можна
але обовязково перед тим треба подумати...
Для вас
2022 рік
Нас атакували екіпіровані по останньому слову бійці на найкращій техніці( випуску 2010 року) їх прикривали літаки і вертольоти випуску 2000+ року - і агресору протистояли бійці ТРО в кращому випадку з автоматами.... На кожного ТРОошника - 1солдат педерації
2025рік
На нашій стороні сьогоднішні дрони , приблизно однакова кількість стволів і снарядів до стволів , Бредлі , Ф16, Міраж
проти нас
підняті з консервації Т55, віджаті в населення лади з зрізаними дахами і так далі і тому подібне...
Зараз на кожного бійця ЗСУ один боєць педерації....
Це хоч зрозуміло?
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:46
Як нема, то вже і не буде» (с) Умовний ЛАД.
Ого як Трамп нищить економіку США, ропа ПА65,78, оце MAGA, а не півваренка.
Як нема, то вже і не буде» (с) Умовний ЛАД. (про портупєю)
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:47
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
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