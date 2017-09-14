konstantin kirovograd написав:budivelnik почему тогда не мы атакуем если у них вместо танков ослы остались
Наша широкомасштабная война внесла много новшеств в современную военную науку. Одно из них - золотая эра танков прошла. Если листать дроно-видео (с обеих сторон) наступательных действий, то видно, что танки практически перестали использоваться для непосредственных атак противника. С большой долей вероятности в первой же атаке дорогущий танк будет уничтожен дешевыми дронами. Сейчас танки используются в основном для скрытной стрельбы на отдалении откуда-нибудь не высовываясь в лесопосадке. Да орудия у них мощные, но за цену танка можно сделать несколько таких же эффективных обычных артиллерийских орудий. Помните рекламу порошка Фрося, если эффект такой же, зачем переплачивать?
detroytred написав:А Зе краще б проявив сміливість не в отій супечці в Овальному кабінеті, а влупив би отій парочці у лоба --- ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину. Щоб не гибли люди тощо, що каже Трамп. Все, як хоче Трамп. Не гаючи ні хвилини на безглузду війну).
Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче. В реальності як мінімум путін миру не хоче.
Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться. Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.
маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
jump написав:Кабмін затвердив стратегію масового будівництва укриттів до 2034 року. На її реалізацію треба знайти майже 800 мільярдів https://biz.censor.net/n3539441 велике бункерництво
доки ця потолоч буде ще гвалтувати ту державу?
Да все эти потужные стратегии просто имитация деятельности. Чем занимался в этом месяце - выработал две стратегии. Молодец. Тут Зеленский не знает, что через полгода будет, а здесь стратегия до 2034 года.
prodigy написав:Трамп декілька годин товкав спіч в парламенті, республіканці щиро і відчайдушно оплодували (наче на XXVI з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу), демократи волали, що все продано (одного вивели з зали), решта тримала маленькі плакатики
позаду трумпа два п*дара -венс і майк джонсон (той ухмилявся, як люцефер) ганебна картина для Америки, наслідки будуть трагічні потім реднекі скажуть, що нас обдурили, так і є
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
зв'язок дуже простий - поки ці магівці намагаються поламати США, ми не отримуємо допомогу, яку отримували б про розумному керівництві... а так наслідки для світу (й для нас теж) - непередбачувані...
Wirująświatła написав:стану премьером/президентом - подумаю. А на шару делать чужую работу нунах. пусть изучают опыт азиатских тигров, Японии, Китая.
никто тут ничего изучать не будет.Нас и до войны ещё молдова обогнала по уровню жизни оставив на последнем месте.100 долларов пенсия как была 30 лет так и будет следующие 30. Постоянные разговоры и видимость выполнения о реформах,вечная борьба с корупцией самих корупционеров-это всё тоже никуда не денеться ещё 30 лет. Кто не согласен пусть обьяснит мне за счёт чего мы станем богаче других стран в нынешнем мире кокуренции.
Оптиміст. Особисто я, наповнювати українській бюджет вже пас.
які всі хитродупі - як платити податки, так зась. а потім скиглять - а чому пенсія 100 баксів. С - совок
Shaman написав:маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися.
Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры. Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем. Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска. Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.
prodigy написав:Трамп декілька годин товкав спіч в парламенті, республіканці щиро і відчайдушно оплодували (наче на XXVI з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу), демократи волали, що все продано (одного вивели з зали), решта тримала маленькі плакатики
позаду трумпа два п*дара -венс і майк джонсон (той ухмилявся, як люцефер) ганебна картина для Америки, наслідки будуть трагічні потім реднекі скажуть, що нас обдурили, так і є
а вам яке діло до америки?))) Ви думайте де місце України в промові трампа. Трагічні наслідки для америки... шо там станеться, мінімальна пенсія стане 100 доларів і третину держави окупує росія? Сходіть краще на воздух, освіжіться.
зв'язок дуже простий - поки ці магівці намагаються поламати США, ми не отримуємо допомогу, яку отримували б про розумному керівництві... а так наслідки для світу (й для нас теж) - непередбачувані...
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
относительно немецких цен 530 евро это как наши 5-7 тыс грн. и то за 7 тыс уже можно снять квартиру с мебелью и техникой.
Несоглашусь.У меня есть примекры обратного.Трое моих родственников живут в германии прлучают 1600 евро на троих.Не платят за комуналки и жильё.Ходят уже по третьему кругу на курсы.Цены на многие продукты чуть больше чем у нас.Постоянно пасуться на бесплатных раздачах.Купили по 50 евро в месяц общий билет на транспорт Германнии и матаються по Дойчланду.Денег на всё хватает с головой. Что бы они имели тут и сейчас-дайте ответ... И ГЛАВНЫЙ ПЛЮС Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ТРИ ГОДА ВООБЩЕ!!!НЕ РАБОТАЮТ.
а потім ці люди волають - а чому у мене нічого немає? три роки не працювати - те, що хоч трохи вмів, й те забув.
на співбесіді - чим займалися останні три токи - бив байдики. дякуємо, бийте далі підкажу - все, лафа закінчується, ті, хто за три круги німецьку на В1 не вивчив, отримає прискорення коліном під дупу
Shaman написав:маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися.
Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры. Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем. Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска. Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.