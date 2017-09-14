konstantin kirovograd написав:Wirująświatła чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас)
треба лише забрати "пособие 530 евро,бесплатное жилье"
які всі хитродупі - як платити податки, так зась. а потім скиглять - а чому пенсія 100 баксів. С - совок
Там і так багато років квартири здавались без оподаткування. «Не буду платити», забув додати «і не платив». Проте поліянтська пенсія падає справно на картку. Картка працює навіть в Швейцарії.
соответственно пропал бы предмет обсуждения.
Його і так нема.Ти його собі придумуєш, бо тобі треба вбивати якось час. День за днем. Тиждень за тижнем. Достовірної інформації нуль. Навіть недостовірна по 3 рази на день міняється. Місцеві «політологи» активно обговорюють і роблять прогнози з нічого. «А Трамп сказав отак..» «А Венс сьогодні вже отак» «Зеленський погодився» - Гардіан «Зеленський не погодився» - WSJ
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 бер, 2025 20:11, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися.
Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры. Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем. Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска. Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.
Фрііз , ви не знаєте намірів варварів ? Ви не розумієте що "кловуни" зазделегідь домовились ?
... раз ви такі епічні , то напомню вам епізод з фільма " хищник "... ми всі тут загинемо ...
прийде будь хто , трумп , пу ....в Україну;, доля відома - прибирати сніг з Уралу до Камчатки .... там всі і подохнуть ! але тут питання , щось усі забули про СІ ? Я питаю кому що не відомо ? тру і пу бажають нашей загибелі , а ось СІ ? чи готов він прйняти домовлень решал ? .. відносно нас ( України ) думаю рішення зрозуміле - як здохните ,туди вам і шлях ... самі не боролися ( це я читаю у кожному повідомленні н форумі ). А ось що скаже СІ відносно перерозподілу копалин і іншого ? По Африці бачу що все попереду ...
... посміявся , коли хтось там написав "США готові до війни з Китаєм "... розмахувати рудим чубчіком , не ширинку розпхнути .
⚡️ Команды Ермака и Уолтца договорились о встрече в ближайшее время — Офис Президента Украины
Представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны.
«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США», — заявил Владимир Зеленский.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 20:17, всього редагувалось 4 разів.
detroytred написав:А Зе краще б проявив сміливість не в отій супечці в Овальному кабінеті, а влупив би отій парочці у лоба --- ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину. Щоб не гибли люди тощо, що каже Трамп. Все, як хоче Трамп. Не гаючи ні хвилини на безглузду війну).
Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче. В реальності як мінімум путін миру не хоче.
Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться. Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.
маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег
в нас вже було до останньої верби, лбз це і є наша поступка. А як по вашому зеля має вести переговори з росією? З позиції сили? То іще зі скрипом мож було на різдво робити. А зараз за нами сша нема. Робити обмежене рпв? Продовження війни без літаків і ракет? бо в нас нема літаків і ракет? Може ще запропонуєте рф воювати тільки лопатами? Взагалі добре б було якби потужний та не зламний з княжєською дружиною в складі кабінету міністрів і 95 кварталу зустрілися з княжою дружиною путіна і повипускали одне одному бебехи тижня 3 хай ріжуть одне одного, а потім запропонувати їм в стамбулі переговори, не соглашаться, то дамо їм іще 3 тижня