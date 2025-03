США посилюють тиск на Україну. Кілька годин тому обмін всією розвідінформацією було припинено, а не лише по ударах вглиб РФ, - Sky NewsЗа кілька тижнів можуть закінчитись запаси ракет Patriot в Україні, — CNN з посиланням на чиновниківTrump’s cut to Ukrainian military aid could leave millions of civilians exposed to Russian ballistic missilesWhy has Trump halted military aid to Ukraine and what will it mean for the war? Here’s what to knowZelensky faces a fateful choice as Ukraine reels from Trump’s aid suspension⚡️ Команды Ермака и Уолтца договорились о встрече в ближайшее время — Офис Президента УкраиныПредставители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны.«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США», — заявил Владимир Зеленский.