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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 130981309913100131011310213103>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 74
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:26

  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
чтобы беженцы вернулись им нужно дать пособие 530 евро,бесплатное жилье и медицину а также отправить на оплачеваемые несколько раз по полгода курсы украинского языка(это я спроецировал то что они имеют сейчас) :D

треба лише забрати "пособие 530 евро,бесплатное жилье" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:29

Shaman

які всі хитродупі - як платити податки, так зась. а потім скиглять - а чому пенсія 100 баксів. С - совок :lol:


Там і так багато років квартири здавались без оподаткування. «Не буду платити», забув додати «і не платив». Проте поліянтська пенсія падає справно на картку. Картка працює навіть в Швейцарії.

соответственно пропал бы предмет обсуждения.


Його і так нема.Ти його собі придумуєш, бо тобі треба вбивати якось час. День за днем. Тиждень за тижнем. Достовірної інформації нуль. Навіть недостовірна по 3 рази на день міняється.
Місцеві «політологи» активно обговорюють і роблять прогнози з нічого.
«А Трамп сказав отак..»
«А Венс сьогодні вже отак»
«Зеленський погодився» - Гардіан
«Зеленський не погодився» - WSJ
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 бер, 2025 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:45

  freeze написав:
  Shaman написав:маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися.

Вместо Монополии можно выпускать национальную украинскую игру Переговоры.
Вот если Зеленский скажет так, тогда путин ответит так, а Трамп покроет сверху козырем.
Как Квестор мудро говорил - Никто не знает будущего. Наверное, это главная цитата, произнесенная на этом форуме с момента его запуска.
Мы не знаем истинных целей участников гипотетических переговоров, мы не знаем как они будут себя вести и на что готовы пойти, пока не начнутся переговоры.


Фрііз , ви не знаєте намірів варварів ?
Ви не розумієте що "кловуни" зазделегідь домовились ?

... раз ви такі епічні , то напомню вам епізод з фільма " хищник "... ми всі тут загинемо ...


прийде будь хто , трумп , пу ....в Україну;, доля відома - прибирати сніг з Уралу до Камчатки .... там всі і подохнуть !
але тут питання , щось усі забули про СІ ?
Я питаю кому що не відомо ?
тру і пу бажають нашей загибелі , а ось СІ ?
чи готов він прйняти домовлень решал ?
.. відносно нас ( України ) думаю рішення зрозуміле - як здохните ,туди вам і шлях ... самі не боролися ( це я читаю у кожному повідомленні н форумі ).
А ось що скаже СІ відносно перерозподілу копалин і іншого ?
По Африці бачу що все попереду ...

... посміявся , коли хтось там написав "США готові до війни з Китаєм "...
розмахувати рудим чубчіком , не ширинку розпхнути .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:09

США посилюють тиск на Україну. Кілька годин тому обмін всією розвідінформацією було припинено, а не лише по ударах вглиб РФ, - Sky News

За кілька тижнів можуть закінчитись запаси ракет Patriot в Україні, — CNN з посиланням на чиновників


Trump’s cut to Ukrainian military aid could leave millions of civilians exposed to Russian ballistic missiles
https://edition.cnn.com/2025/03/05/worl ... index.html


Why has Trump halted military aid to Ukraine and what will it mean for the war? Here’s what to know
https://edition.cnn.com/2025/03/04/euro ... index.html

Zelensky faces a fateful choice as Ukraine reels from Trump’s aid suspension
https://edition.cnn.com/2025/03/04/worl ... index.html

⚡️ Команды Ермака и Уолтца договорились о встрече в ближайшее время — Офис Президента Украины

Представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время. Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США», — заявил Владимир Зеленский.


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 05 бер, 2025 20:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:09

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А Зе краще б проявив сміливість не в отій супечці в Овальному кабінеті, а влупив би отій парочці у лоба --- ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину. Щоб не гибли люди тощо, що каже Трамп. Все, як хоче Трамп. Не гаючи ні хвилини на безглузду війну).

Треба визнати(тут все-рівно цього ніхто не визнає) що цій грі путін переміг Зеленського. Вийшло так що Трамп і путін хочуть миру, а Зе не хоче.
В реальності як мінімум путін миру не хоче.

Зе 100% не заявить що "ми згодні на зупинку війни по ЛБЗ (от прям хоч сію хвилину)". І причина банальна - путін може на це погодитись і тоді усі "плани" Зеленського рушаться.
Я про це писав ще місяць тому. Така опція в Зе вже є давно, але він цього не робить. І не зробить.

маячня. як тільки Зе скаже, що згоден на ЛБЗ - то москалі відразу візьмуть це як умови перемовин, від яких треба ПОСТУПУТИСЯ. москалі з чого починають - 4 області? так й ми заявляємо те, від чого можна відступитися. з бажаного складні перемовини не починають - це ж очевидно, пан аналітег :lol:

в нас вже було до останньої верби, лбз це і є наша поступка. А як по вашому зеля має вести переговори з росією? З позиції сили? То іще зі скрипом мож було на різдво робити. А зараз за нами сша нема. Робити обмежене рпв? Продовження війни без літаків і ракет? :lol: бо в нас нема літаків і ракет? Може ще запропонуєте рф воювати тільки лопатами?
Взагалі добре б було якби потужний та не зламний з княжєською дружиною в складі кабінету міністрів і 95 кварталу зустрілися з княжою дружиною путіна і повипускали одне одному бебехи :lol: тижня 3 хай ріжуть одне одного, а потім запропонувати їм в стамбулі переговори, не соглашаться, то дамо їм іще 3 тижня :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:17

  Wirująświatła написав:
США посилюють тиск на Україну. Кілька годин тому обмін всією розвідінформацією було припинено, а не лише по ударах вглиб РФ, - Sky News

За кілька тижнів можуть закінчитись запаси ракет Patriot в Україні, — CNN з посиланням на чиновників


Trump’s cut to Ukrainian military aid could leave millions of civilians exposed to Russian ballistic missiles
https://edition.cnn.com/2025/03/05/worl ... index.html


Why has Trump halted military aid to Ukraine and what will it mean for the war? Here’s what to know
https://edition.cnn.com/2025/03/04/euro ... index.html

Zelensky faces a fateful choice as Ukraine reels from Trump’s aid suspension
https://edition.cnn.com/2025/03/04/worl ... index.html


Спікер Конгресу Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Україні "тимчасова"
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/696 ... oyu-miroyu

тут майже змагання , хто і краще гівна на форум накидає ... їбучі патрійоти
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:19

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:20

  холява написав:хто і краще гівна на форум накидає ... їбучі патрійоти
претензии пожалуйста к CNN
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:20

  flyman написав:
розумне телятко двох корівок цмудить


ми маємо справу з двома бичками
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китай попередив США, що готовий воювати у "будь-якій" війні, коли президент Дональд Трамп запровадив нові торговельні тарифи.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
холява
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  #<1 ... 130981309913100131011310213103>
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