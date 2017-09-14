The New York Post: Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США «готовы» к войне с Китаем из-за угроз тарифов.



▪️Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду утром, что США «готовы» к войне с Китаем, спустя несколько часов после тревожных угроз со стороны Пекина в ответ на жесткие новые тарифы, введенные президентом Трампом.



▪️«Мы готовы», — сказал Хегсет в эфире Fox News, отвечая на заявление Китая о том, что он «готов сражаться» в «любой войне».



▪️«Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне», — подчеркнул Хегсет, добавив, что важно «быть сильными».



▪️«Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Именно поэтому мы вновь укрепляем политику сдерживания и воинский дух. Мы живем в опасном мире с мощными странами, находящимися на подъеме, и имеющими совершенно иную идеологию; они стремительно увеличивают свои расходы на оборону, развивают современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», — продолжил глава Пентагона.



▪️«Если мы хотим предотвратить войну с Китаем или кем-либо еще, мы должны быть сильными», — добавил он.



▪️Заявление Хегсета прозвучало после того, как Китай накануне поздно вечером объявил о своей готовности дать ответ, если США намерены вести тарифную или торговую войну. Это произошло вскоре после того, как первоначальный 10%-й тариф на китайский импорт, введенный Трампом, был увеличен до 20%.



▪️«Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любая другая война, мы готовы сражаться до конца», — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.



▪️В ответ на новые американские тарифы Китай объявил о введении собственных пошлин в размере 10-15% на импорт ряда американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Кроме того, Пекин внес 25 американских компаний в список с ограничениями на экспорт и инвестиции по соображениям национальной безопасности.



▪️Позже Хегсет подчеркнул, что у президента Трампа «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, и США продолжат добиваться «исторического мира и исторических возможностей».



▪️«Моя работа как министра обороны — убедиться, что мы готовы», — сказал он. «Нам необходимы расходы на оборону, военные возможности, вооружение и соответствующее стратегическое расположение в Индо-Тихоокеанском регионе — и именно на этом мы сейчас сосредоточены», — указал Хегсет