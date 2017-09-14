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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:23
smdtranz написав: flyman написав:
розумне телятко двох корівок цмудить
ми маємо справу з двома бичками
Тоді чекати поки г̶у̶м̶о̶в̶а̶ ̶ф̶і̶л̶і̶п̶і̶н̶к̶а̶ ̶с̶а̶м̶а̶ ̶з̶а̶п̶л̶и̶в̶е̶ ̶п̶і̶с̶л̶я̶ ̶д̶о̶щ̶у̶ ̶в̶ ̶п̶і̶д̶в̶а̶л по річці пропливе труп ворога. «Так переможемо».
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:27
Для тех кому cnn - гавно, нате новости из любимой вами расии
Работу промежуточной нефтеперекачивающей станции приостановили в результате атаки БПЛА на нефтепровод в Ростовской области
3 марта БПЛА атаковали нефтепровод Куйбышев-Лисичанск, принадлежащий АО «Транснефть-Приволга» в Чертковском районе. Как выяснила ASTRA, всего по объекту пытались ударить около 20 беспилотников.
По данным источников, в результате атаки была повреждена труба для перекачки нефти, произошел разлив топлива и пожар на площади 30 кв.м. Также была приостановлена работа промежуточной нефтеперекачивающей станции ПСП-915.
Губернатор Ростовской области подтверждал атаку на нефтепровод а также на склад на территории промобъекта в селе Сохрановка. По данным ASTRA, упомянутый склад относится к Сохрановскому линейно-производственному управлению магистральных газопроводов, которое входит в ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». Как сообщили источники, на складе повредило крышу и окна.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по «нефтеперекачивающей инфраструктуре, задействованной в обеспечении армии», в Ростовской области.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:29
smdtranz написав: flyman написав:
розумне телятко двох корівок цмудить
ми маємо справу з двома бичками
З рижого стейк жорсткий та сечою старого цапа тхне
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:37
The New York Post: Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США «готовы» к войне с Китаем из-за угроз тарифов.
▪️Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду утром, что США «готовы» к войне с Китаем, спустя несколько часов после тревожных угроз со стороны Пекина в ответ на жесткие новые тарифы, введенные президентом Трампом.
▪️«Мы готовы», — сказал Хегсет в эфире Fox News, отвечая на заявление Китая о том, что он «готов сражаться» в «любой войне».
▪️«Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне», — подчеркнул Хегсет, добавив, что важно «быть сильными».
▪️«Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Именно поэтому мы вновь укрепляем политику сдерживания и воинский дух. Мы живем в опасном мире с мощными странами, находящимися на подъеме, и имеющими совершенно иную идеологию; они стремительно увеличивают свои расходы на оборону, развивают современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», — продолжил глава Пентагона.
▪️«Если мы хотим предотвратить войну с Китаем или кем-либо еще, мы должны быть сильными», — добавил он.
▪️Заявление Хегсета прозвучало после того, как Китай накануне поздно вечером объявил о своей готовности дать ответ, если США намерены вести тарифную или торговую войну. Это произошло вскоре после того, как первоначальный 10%-й тариф на китайский импорт, введенный Трампом, был увеличен до 20%.
▪️«Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любая другая война, мы готовы сражаться до конца», — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
▪️В ответ на новые американские тарифы Китай объявил о введении собственных пошлин в размере 10-15% на импорт ряда американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Кроме того, Пекин внес 25 американских компаний в список с ограничениями на экспорт и инвестиции по соображениям национальной безопасности.
▪️Позже Хегсет подчеркнул, что у президента Трампа «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, и США продолжат добиваться «исторического мира и исторических возможностей».
▪️«Моя работа как министра обороны — убедиться, что мы готовы», — сказал он. «Нам необходимы расходы на оборону, военные возможности, вооружение и соответствующее стратегическое расположение в Индо-Тихоокеанском регионе — и именно на этом мы сейчас сосредоточены», — указал Хегсет
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:38
холява написав:
Спікер Конгресу Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Україні "тимчасова"
Axios: Белый дом: приостановка поставок оружия и обмена разведданными с Украиной будет снята после назначения даты переговоров с Россией.
▪️США приостанавливают поставки оружия и обмен разведывательной информацией с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
▪️Решение США о приостановке военной помощи усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на переговоры с Россией для прекращения военного конфликта.
▪️По словам источника в США, знакомого с деталями ситуации, приостановка обмена разведданными в основном касается информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по территории России.
▪️Второй источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что именно приостановка обмена разведданными стала ключевым фактором, побудившим Зеленского накануне выступить с заявлением. Зеленский выразил сожаление по поводу своего публичного конфликта с президентом Трампом и подтвердил готовность к мирным переговорам.
▪️Источник добавил, что, хотя Украина могла бы некоторое время обходиться без поставок американского оружия, приостановка обмена разведывательной информацией оказывает немедленное негативное влияние на операции украинской армии.
▪️В интервью Fox and Friends Уолтц заявил, что он обсудил со своим украинским коллегой возможные даты и места проведения переговоров между Украиной и Россией, а также назначение переговорных команд.
▪️«Если мы сможем согласовать переговоры, двигаться в этом направлении и предложить меры по укреплению доверия, президент серьезно рассмотрит вопрос о снятии этой приостановки… Вчера и сегодня были позитивными шагами вперед», – сказал Уолтц
прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 05 бер, 2025 20:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 20:39
Wirująświatła написав: холява написав:
хто і краще гівна на форум накидає ... їбучі патрійоти
претензии пожалуйста к CNN
Дедушка старый
Ему всё равно
Спирту накатит
И снова в го...но
А там припрятанный Гатлинг(на Н-1 спионеринном забронированном)заработает по живым волнам наступающего в штыковую на Кичкас противника
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:01
Wirująświatła написав:
прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.
Імхо.
Це вистава.
І вона вигідна Трампу.
Бо виставити на публічність відповіді пу на пропозиції Трампа і якщо там такі ж півруки, як і від нас, то Трампу потрібно буде що робити?
Що він обіцяв, якщо пу відмовлятися буде?
Правильно - завалити Україну зброєю.
Але він це (поки) робити не хоче.
А на відмову від Зе, він що обіцяв?
Кажись, тиснути на Україну, перестати допомагати (може хто уточнить. Лільки шукати, а так не пам'ятаю вже).
Саме це він і робить.
Це йому зручніше, ніж реакція на відмову рфії.
Тобто: півруки йому показують обидва..., але йому вигідніше на передній план поставити саме Зе.
Зе ж йому підігрує...
Чому? Свої здогадки я виклав вище.
Рфяни ж роблять до того ж хитродупіше -- імітують згоду на домовленості з Трампом типо по Україні... але на отих перемовинах намагаються знайти точки дотику з США по іншим питанням -- Арктиці, Ядрьонку і т!д.
Що теж вигідно Трампу.
Оскільки вісь Землі не проходить через Житомир.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 бер, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:02
budivelnik написав: konstantin kirovograd написав:budivelnik
в 2025 - ми станемо однакові- тоді й подумаємо чи маєм сили атакувати
-------
Дивуватись можна
але обовязково перед тим треба подумати...
Для вас
2022 рік
Нас атакували екіпіровані по останньому слову бійці на найкращій техніці( випуску 2010 року) їх прикривали літаки і вертольоти випуску 2000+ року - і агресору протистояли бійці ТРО в кращому випадку з автоматами.... На кожного ТРОошника - 1солдат педерації
2025рік
На нашій стороні сьогоднішні дрони , приблизно однакова кількість стволів і снарядів до стволів , Бредлі , Ф16, Міраж
проти нас
підняті з консервації Т55, віджаті в населення лади з зрізаними дахами і так далі і тому подібне...
Зараз на кожного бійця ЗСУ один боєць педерації....
Це хоч зрозуміло?
Ты как бывший и весьма крепкий(судя по твоему напору в спорах тут) ещё десантник со своими крепкими и призывными "десанчатами" готов проверить свою же теорию на практике?
Может ещё и обнаружишь что там и снарядов шиш-да-никуя, и все СУ и ТУ у них фанерные, да и на орешники и искандеры гептила и пентаборана всего то по литра три на рыло в закромах той родины осталось
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:05
барабашов написав:
И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?
в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:05
detroytred написав:
А на відмову від Зе, він що обіцяв?
Кажись, тиснути на Україну, перестати допомагати (може хто уточнить. Лільки шукати, а так не пам'ятаю вже).
Саме це він і робить.
Це йому зручніше, ніж завалити зброєю...
завтра выходит зеленский и говорит я согласен на переговоры с рф в любой день. что делает трамп если рф переговоров не хочет? впрочем пришлют какого то ваньку с целью включать дурака. ванька скажет хочу полцарства, его пошлют, трамп скажет зеленский отклонил мирное предложение рф. Если нужно заболтать предмет переговоров эта схема рабочая.
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