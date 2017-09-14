detroytred написав:

Wirująświatła написав:

прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации. прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.

Імхо.Це вистава.І вона вигідна Трампу.Бо виставити на публічність відповіді пу на пропозиції Трампа і якщо там такі ж півруки, як і від нас, то Трампу потрібно буде що робити?Що він обіцяв, якщо пу відмовлятися буде?Правильно - завалити Україну зброєю.Але він це (поки) робити не хоче.А на відмову від Зе, він що обіцяв?Кажись, тиснути на Україну, перестати допомагати (може хто уточнить. Лільки шукати, а так не пам'ятаю вже).Саме це він і робить.Це йому зручніше, ніж реакція на відмову рфії.Тобто: півруки йому показують обидва..., але йому вигідніше на передній план поставити саме Зе.Зе ж йому підігрує...Чому? Свої здогадки я виклав вище.Рфяни ж роблять до того ж хитродупіше -- імітують згоду на домовленості з Трампом типо по Україні... але на отих перемовинах намагаються знайти точки дотику з США по іншим питанням -- Арктиці, Ядрьонку і т!д.Що теж вигідно Трампу.Оскільки вісь Землі не проходить через Житомир.