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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:09
detroytred написав: Wirująświatła написав:
прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.
Імхо.
Це вистава.
І вона вигідна Трампу.
Бо виставити на публічність відповіді пу на пропозиції Трампа і якщо там такі ж півруки, як і від нас, то Трампу потрібно буде що робити?
Що він обіцяв, якщо пу відмовлятися буде?
Правильно - завалити Україну зброєю.
Але він це (поки) робити не хоче.
А на відмову від Зе, він що обіцяв?
Кажись, тиснути на Україну, перестати допомагати (може хто уточнить. Лільки шукати, а так не пам'ятаю вже).
Саме це він і робить.
Це йому зручніше, ніж реакція на відмову рфії.
Тобто: півруки йому показують обидва..., але йому вигідніше на передній план поставити саме Зе.
Зе ж йому підігрує...
Чому? Свої здогадки я виклав вище.
Рфяни ж роблять до того ж хитродупіше -- імітують згоду на домовленості з Трампом типо по Україні... але на отих перемовинах намагаються знайти точки дотику з США по іншим питанням -- Арктиці, Ядрьонку і т!д.
Що теж вигідно Трампу.
Оскільки вісь Землі не проходить через Житомир.
А якщо бритва Оками каже, що РФ видихлась наступати, А Україна немає чим оборонятися. Цейтнот і цугцванг.
І тут такий миротворець Трамп: пора зав"язувати.
А наш, нє-нє, РФ видохлась, дайте нам 100500 амуніції і як вжух по кордони 91.
Вєнц: "чому без шапки"?
Наш: ви не понімаєте, РФ перепочине і по самий Лісабон ввійде напівшишки.
Голос Макрона: це тіпа через мирну Францію без Вазеліна?
Німецький "Березень": мині пох, я ще не канцлір, і в мене може бути ольтернатіва.
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:11
барабашов написав: Wirująświatła написав: холява написав:
хто і краще гівна на форум накидає ... їбучі патрійоти
претензии пожалуйста к CNN
Дедушка старый
Ему всё равно
Спирту накатит
И снова в го...но
А там припрятанный Гатлинг(на Н-1 спионеринном забронированном)заработает по живым волнам наступающего в штыковую на Кичкас противника
я вже не перший раз чую від вас про кічкас ...
...для інформації , кічкас -один із найгірших районів Запоріжжя , який знаходиться в пром зоні .
..чому ви нічого не розповідаєте про легендарну дубовку ?
чому ви так відреагували на вислів про патрійотів ?
вас заділо ? так ,ви не патрійот , так пересравший взагалі .....
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:12
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А на відмову від Зе, він що обіцяв?
Кажись, тиснути на Україну, перестати допомагати (може хто уточнить. Лільки шукати, а так не пам'ятаю вже).
Саме це він і робить.
Це йому зручніше, ніж завалити зброєю...
завтра выходит зеленский и говорит я согласен на переговоры с рф в любой день. что делает трамп если рф переговоров не хочет? впрочем пришлют какого то ваньку с целью включать дурака. ванька скажет хочу полцарства, его пошлют, трамп скажет зеленский отклонил мирное предложение рф. Если нужно заболтать предмет переговоров эта схема рабочая.
*ванька скажет хочу полцарства* -- це і є півруки. Пу якщо не прямо показує Трампу півруки, то банально морочить голову.
Аналогічно робить Зе - хачу гарантій охрєненних.
От тільки Трамп і Ко виставляють на передній план відмову саме Зе.
До речі, рфія он на пропозицію США допомогти з Іраном, потролила у відповідь. Типа не треба тарапіться.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:16
flyman написав:
А якщо бритва Оками каже, що РФ видихлась наступати, А Україна немає чим оборонятися. Цейтнот і цугцванг.
І тут такий миротворець Трамп: пора зав"язувати.
А наш, нє-нє, РФ видохлась, дайте нам 100500 амуніції і як вжух по кордони 91.
Вєнц: "чому без шапки"?
Наш: ви не понімаєте, РФ перепочине і по самий Лісабон ввійде напівшишки.
Голос Макрона: це тіпа через священну Францію.
Німецький "Березень": мині пох, я ще не канцлір.
)))
Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:17
detroytred написав:
До речі, рфія он на пропозицію США допомогти з Іраном, потролила у відповідь. Типа не треба тарапіться.
На Востоці принято счтаться с мнєнієм нєвєсти, а не бац і за калим пожєнілі на дзідзі, єто вам нє то.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:18
Wirująświatła написав:
прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.
Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
Востаннє редагувалось freeze
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:18
detroytred написав: flyman написав:
А якщо бритва Оками каже, що РФ видихлась наступати, А Україна немає чим оборонятися. Цейтнот і цугцванг.
І тут такий миротворець Трамп: пора зав"язувати.
А наш, нє-нє, РФ видохлась, дайте нам 100500 амуніції і як вжух по кордони 91.
Вєнц: "чому без шапки"?
Наш: ви не понімаєте, РФ перепочине і по самий Лісабон ввійде напівшишки.
Голос Макрона: це тіпа через священну Францію.
Німецький "Березень": мині пох, я ще не канцлір.
)))
Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???
Це би бил би номєр (як пише Успіх: переворіт думків не ногом а головом).
А Суджа наш?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 05 бер, 2025 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:19
барабашов написав:
Це хоч зрозуміло?
Ты как бывший и весьма крепкий(судя по твоему напору в спорах тут) ещё десантник со своими крепкими и призывными "десанчатами" готов проверить свою же теорию на практике?
Может ещё и обнаружишь что там и снарядов шиш-да-никуя, и все СУ и ТУ у них фанерные, да и на орешники и искандеры гептила и пентаборана всего то по литра три на рыло в закромах той родины осталось[/quote]
ну шо ви за людина ?
на все взагалі маєте відповіді ..... ото ви потужний !
... ви тільки не бросайте єтіл .
.. бо як бросите , то нам всім на форумі стане гірше , бо ніякого порятунку від вас не буде , поки більчонка не підлікуєте .
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:21
freeze написав: Wirująświatła написав:
прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.
Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
Жорін прямо каже --- за перемир'я спокійно будуй бетонні укрплення, лінії оборони.
Так, що навіть лише через півроку, не шибко схочеться ворогу поновити БД , знову штурмувати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 бер, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:23
detroytred написав:
Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???
Да ничего, учредим день победы над фашистской россией. Все ж понимают, что при армии рф в Украине 700 тысяч и по науке наступления 3 к 1, у нас никогда не будет армии в 2,1 миллиона, поэтому любое наступление бессмысленно.
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