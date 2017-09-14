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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1310013101131021310313104 ... 13106>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 75
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:16

  flyman написав:А якщо бритва Оками каже, що РФ видихлась наступати, А Україна немає чим оборонятися. Цейтнот і цугцванг.
І тут такий миротворець Трамп: пора зав"язувати.
А наш, нє-нє, РФ видохлась, дайте нам 100500 амуніції і як вжух по кордони 91.
Вєнц: "чому без шапки"?
Наш: ви не понімаєте, РФ перепочине і по самий Лісабон ввійде напівшишки.
Голос Макрона: це тіпа через священну Францію.
Німецький "Березень": мині пох, я ще не канцлір.

)))
Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:17

  detroytred написав:До речі, рфія он на пропозицію США допомогти з Іраном, потролила у відповідь. Типа не треба тарапіться.

На Востоці принято счтаться с мнєнієм нєвєсти, а не бац і за калим пожєнілі на дзідзі, єто вам нє то.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:18

  Wirująświatła написав:прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.

Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 05 бер, 2025 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:18

  detroytred написав:
  flyman написав:А якщо бритва Оками каже, що РФ видихлась наступати, А Україна немає чим оборонятися. Цейтнот і цугцванг.
І тут такий миротворець Трамп: пора зав"язувати.
А наш, нє-нє, РФ видохлась, дайте нам 100500 амуніції і як вжух по кордони 91.
Вєнц: "чому без шапки"?
Наш: ви не понімаєте, РФ перепочине і по самий Лісабон ввійде напівшишки.
Голос Макрона: це тіпа через священну Францію.
Німецький "Березень": мині пох, я ще не канцлір.

)))
Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???

Це би бил би номєр (як пише Успіх: переворіт думків не ногом а головом).
А Суджа наш?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 05 бер, 2025 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:19

  барабашов написав:
Це хоч зрозуміло?

Ты как бывший и весьма крепкий(судя по твоему напору в спорах тут) ещё десантник со своими крепкими и призывными "десанчатами" готов проверить свою же теорию на практике?
Может ещё и обнаружишь что там и снарядов шиш-да-никуя, и все СУ и ТУ у них фанерные, да и на орешники и искандеры гептила и пентаборана всего то по литра три на рыло в закромах той родины осталось[/quote]

ну шо ви за людина ?
на все взагалі маєте відповіді ..... ото ви потужний !
... ви тільки не бросайте єтіл .
.. бо як бросите , то нам всім на форумі стане гірше , бо ніякого порятунку від вас не буде , поки більчонка не підлікуєте .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:21

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:прикольно что трамп давит на Зеленского, чтобы начались переговоры. про рф ни слова, согласны ини нет? если да, получается таки наш тормозит переговоры, не смотря на явное ухудшение ситуации.

Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.

Жорін прямо каже --- за перемир'я спокійно будуй бетонні укрплення, лінії оборони.
Так, що навіть лише через півроку, не шибко схочеться ворогу поновити БД , знову штурмувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 бер, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:23

  detroytred написав:Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???

Да ничего, учредим день победы над фашистской россией. Все ж понимают, что при армии рф в Украине 700 тысяч и по науке наступления 3 к 1, у нас никогда не будет армии в 2,1 миллиона, поэтому любое наступление бессмысленно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:25

  freeze написав:
  detroytred написав:Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???

Да ничего, учредим день победы над фашистской россией. Все ж понимают, что при армии рф в Украине 700 тысяч и по науке наступления 3 к 1, у нас никогда не будет армии в 2,1 миллиона, поэтому любое наступление бессмысленно.

Це так.

От тільки ж вони не просто сидіти будуть.
А воювати далі.
В обороні.
Активно.
Замість класти в отих своїх штурмах заради просування на пару сіл товпи своїх зольдат.
А так ті ж самі обстріли.
Що по фронту. Що вглиб.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 бер, 2025 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:26

  freeze написав:
  detroytred написав:Страшний сон для нас --- якщо рфяне самі тупо стануть в оборону.
Набудуть по всьому фронту ліній суровікіна.
І що тоді ми???

Да ничего, учредим день победы над фашистской россией. Все ж понимают, что при армии рф в Украине 700 тысяч и по науке наступления 3 к 1, у нас никогда не будет армии в 2,1 миллиона, поэтому любое наступление бессмысленно.

понімають то може і всі, але ж можуть прикидатись шлангами
хоча не впевнений
Востаннє редагувалось flyman в Сер 05 бер, 2025 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:27

  Прохожий написав:
  барабашов написав:И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?

в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))

Огласите пути решения
Особенно для квартир в 16ти этажках с балконами на север и северо-запад
барабашов
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