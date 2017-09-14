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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:36
freeze написав:
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
большие сомнения в его адекватности
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Wirująświatła
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:43
Wirująświatła написав: freeze написав:
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
большие сомнения в его адекватности
Я не розумію , а що ви хотіли ?
Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"
то я про це наголошую !
велики сумніви в вашій адекватності
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:45
холява написав:
Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"
обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?
холява написав:
велики сумніви в вашій адекватності
я вроде не президент, от моей адекватности/неадекватности чужие жизни не зависят. Знаете что меня не перестаёт удивлять? элементарные вещи объясняю ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ. Что требования к пэрэсичному и президенту РАЗНЫЕ. У меня нет 1/1000000 доли тех ресурсов которые есть у Зеленского. Но вам по барабану, вы можете поставить знак равенства между чем угодно, чтобы оправдать некомпетентность вашего любимчика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 05 бер, 2025 21:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:52
_hunter написав: detroytred написав: freeze написав:
Тут путаница, переговоры это где-там вдали и непонятно когда, и непонятно с какими реальными уступками.
Речь о прекращении огня и прекращение обстрела гражданских территорий, это можно установить хоть с завтрашнего утра.
Почему Зеленский был так категорично против прекращения огня, загадка. Его же коронная фраза предвыборной компании - Просто перестать стрелять.
Прекратили обстрелы, и переговаривайся хоть несколько лет по гарантиям, по условиям переговоров, налаживай оборонку, проводи выборы, чтобы стать легитимным, решай что-то с экономикой. После Минска-2 аж семь лет о чем-то переговаривались.
Жорін прямо каже --- за перемир'я спокійно будуй бетонні укрплення, лінії оборони.
Так, що навіть лише через півроку, не шибко схочеться ворогу поновити БД , знову штурмувати.
Тут очевидная "засада": если обстрелы прекратились -- нужно, наверное ВП отменять?
А обстрелы прекратились ?
Дальше можно не читать, все це пустопорожне
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:56
Wirująświatła написав: холява написав:
Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"
обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?
ви маєте на увазі рудий чубчик ?
... я згоден з вами , коли у рудого настрія нема , йому треба казати те що він бажає почути .
Ми ще всі за це будемо на виході отримувати чеки !
І в тому числі амери ....
вибрати "царапінку " а потім всі разом кидати чепчики у повітря ...
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Додано: Сер 05 бер, 2025 22:01
Wirująświatła написав: холява написав:
Щоб він не дивлячись на зміну обставин промовив , я казав 24.09.24 "про ближе к окончанию войны, чем думаем"
обстоятельства это что ломка? почему они то появляются, то исчезают?
холява написав:
велики сумніви в вашій адекватності
я вроде не президент, от моей адекватности/неадекватности чужие жизни не зависят. Знаете что меня не перестаёт удивлять? элементарные вещи объясняю ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ. Что требования к пэрэсичному и президенту РАЗНЫЕ. У меня нет 1/1000000 доли тех ресурсов которые есть у Зеленского. Но вам по барабану, вы можете поставить знак равенства между чем угодно, чтобы оправдать некомпетентность вашего любимчика.
може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
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Додано: Сер 05 бер, 2025 22:02
холява написав:
може ви дасте пораду як йому (ЗЕ) себе поводити , коли спочатку кажуть я зупиню війну , потім зупиняють допомогу і пропонують стати на куліна (обов'язково у фраці ), і кажуть -МИ З РОСІЯНМИ домовились ?
консультация платная.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 22:09
Прохожий написав: барабашов написав:
И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?
в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
Ви про панелі?
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Додано: Сер 05 бер, 2025 22:10
барабашов написав: Прохожий написав: барабашов написав:
И когда ... наконец то подешевеет ЭЭ хотя бы для домов, где всё на электрике?
в принципе это решаемо прямо сейчас
самостоятельно
если есть хозяин в доме
особенно если это пентхауз)))
Огласите пути решения
Особенно для квартир в 16ти этажках с балконами на север и северо-запад
Переїхать)
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